Streit um Hundekot eskaliert

Mainz-Hechtsheim (ots) – Ein Streit um einen vermeintlich nicht entfernten Hundehaufen in Mainz-Hechtsheim endete für beide Streitparteien im Krankenhaus. Beim abendlichen Spaziergang mit seinem Hund traf ein 66-jährige Mann aus Mainz auf einen 42-jährigen Passanten in der Heuerstraße. Der 42-Jährige sprach den Hundehalter an, da er sich scheinbar durch Blicke provoziert fühlte.

Nach einem kurzen Wortgefecht, in dem der 42-jährige Mann aus Mainz dem Hundehalter vorwarf den Kot seines Hundes nicht entfernt zu haben, kam es laut Angaben beider Streitparteien zu wechselseitigen Körperverletzungen durch Faustschläge. Durch eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Mainz 3 wurden Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung gefertigt.

Im Anschluss wurden sowohl der 66-jährige Hundehalter als auch der 42-jährige Passant zur medizinischen Versorgung der Verletzungen in jeweils unterschiedliche Mainzer Krankenhäuser gebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Ladendetektiv deckt gleich 2 Taten auf

Mainz-Innenstadt (ots) – Dem aufmerksamen Ladendetektiv eines Modegeschäfts „Am Brand“ waren gestern gegen 16:00 Uhr neben gestohlenen Kleidungsstücken des eigenen Ladens auch ein gestohlener Jogginganzug eines anderen Geschäfts aufgefallen. Die beiden 19-jährigen Täter hatten abgerissene elektronische Diebstahlsicherungen bei sich, die den Verdacht verstärkten.

In eigener Recherche fand der Ladendetektiv heraus, dass der Jogginganzug im Warenbestand des anderen Ladens fehlt, womit sich der zweite Diebstahl bestätigte. Die 19-jährigen Männer müssen sich demnach in zwei Fällen des Diebstahls verantworten.

Weißer Porsche Cayenne wird von Polizei gestoppt

Mainz-Gonsenheim (ots) – Aufgefallen war das Fahrzeug den Polizeibeamten, als es in der Straße „Am Schützenweg“ in Fahrtrichtung „An der Bruchspitze“ immer wieder waghalsige Überholmanöver durchgeführt hatte. Nachdem die Beamten dem Fahrer mit ca. 120 km/h innerorts gefolgt waren, konnte er angehalten und kontrolliert werden.

Der 34-jährige Mainzer gab dabei an, aufgrund einer familiären Notsituation schnell gefahren zu sein. Wenig später meldete sich ein Zeuge, der beobachtet hatte, wie der weiße Porsche Cayenne nach der polizeilichen Kontrolle über eine rote Ampel gefahren war. Er selbst hatte dabei in der Straßenbahn gesessen.

Auf den Mainzer Fahrer werden nun mehrere Bußgelder zukommen. Er muss sich außerdem auf ein 3-monatiges Fahrverbot sowie 2 Punkten in Flensburg einstellen, da er innerorts zu schnell unterwegs war.

Wer das Fahrverhalten vom Fahrer des weißen Porsche Cayenne beobachten konnte oder selbst in eine gefährliche Situation geraten ist, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 zu melden. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Mann beleidigt Radfahrerin

Mainz-Neustadt (ots) – Am Montag 08.09.24 gegen 08:45 Uhr, kam es in der Nahestraße zu einer Auseinandersetzung. Laut Angaben einer Fahrradfahrerin war es im Vorbeifahren zu einer Berührung mit einem Passanten gekommen. Dieser folgte der Radlerin bis zur Kreuzung Nahestraße/Rheinallee, wo sie verkehrsbedingt warten musste.

Scheinbar durch die Berührung verärgert, beleidigte der Mann sie dort und trat gegen ihr Fahrrad, wie die 26-jährige Mainzerin angab. Danach schlug er sie auf den Arm. Anschließend entfernte er sich und stieg in einen Linienbus in der Nähe ein. Beamte der Polizeiinspektion Mainz 2 kamen vor Ort.

Es wird nun wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und Körperverletzung gegen den Mann ermittelt, dessen Personalien bisher noch unbekannt sind.

Verkehrsunfallflucht auf Supermarkt Parkplatz

Mainz-Mombach (ots) – Während des Einkaufs stellte die 49-jährige ihren grauen Jaguar am 08.04.2024 zwischen 10:00 – 10:30 Uhr auf dem Supermarkt Parkplatz in der Rheinallee in Mainz-Mombach ab. Als sie nach dem Einkaufen zurückkam, konnte sie an der Fahrzeugfront einen frischen Unfallschaden feststellen. Der vermeintliche Verursacher entfernte sich von dem Parkplatz ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Aus diesem Grund wurde eine Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt durch die Polizei Mainz 1 aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang oder zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich mit der PI Mainz 1 unter: 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.