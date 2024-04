Neustadt: Dramatisches Hoftheater – „Die Odyssee“ im Mai 2024

Neustadt an der Weinstraße – Nach dem erfolgreichen Stationentheater „Shakespeares Sommernachtsträume“, einer Gemeinschaftsproduktion der Kulturschaffenden des Mußbacher Herrenhofs im letzten Sommer, steht nun für das Dramatische Hoftheater wieder ein abendfüllender Klassiker auf dem Spielplan.

Gezeigt wird in der aktuellen Spielzeit die wohl europäischste aller Geschichten: Die „Odyssee“, die als Urstoff der menschlichen Sinnsuche und der daraus resultierenden Irrfahrten gilt. Die Sage um den listigen Odysseus, der nach der Schlacht von Troja auf seiner zehnjährigen Heimfahrt zahllose Abenteuer be- und durchstehen muss, fasziniert bereits seit fast 3000 Jahren.

Unter der Regie von Markus Mohr wird die Fassung des „Theater aus Bremen“ gespielt, die frei nach Homer die zeitlosen Figuren dieses Heldenepos quicklebendig und taufrisch wiederauferstehen lässt. Und es menschelt doch sehr unter der ehrwürdigen Patina, selbst wenn es sich um (Halb-)götter und Fabelwesen handelt – zum Vergnügen der Zuschauer.

Vier Schauspieler/innen zeigen in über zwanzig Rollen kreatives Theater in phantasievollen Kostümen und kunstvollen Kulissen. Spannend und bewegend erzählen sie nicht nur vom einäugigen Polyphem, grausigen Meeresungeheuern und mächtigen Zauberinnen, sondern auch von fremden Kulturen, von Gastfreundschaft und Dankbarkeit, von missbrauchtem Vertrauen und Rache, von Leben, Lust und Tod, und der Sehnsucht nach Heimat. So alt die Geschichte auch sein mag, so aktuell und real sind die Themen, die sich durch das Werk ziehen.

Dramatisch, schräg, witzig, immer spannend und bewegend.

Aufführungstermine:

Sa 11.05.24 (Premiere)

Fr 17.05.24

Sa 18.05.24

So 19.05.24

Fr 24.05.24

Sa 25.05.24

Im Festsaal des Herrenhofs Mußbach

Beginn jeweils 20 Uhr

16,- € (ermäßigt 13,-€)

Infos: www.dramatisches-hoftheater.de

Kartenvorverkauf: Tabak-Weiss, Hauptstraße 61, 67433 Neustadt/Weinstraße, Telefon (06321) 2942, www.tabak-weiss.de sowie alle weiteren Ticket Regional-Vorverkaufsstellen und online unter www.ticket-regional.de/dramatisches-hoftheater sowie www.herrenhof-mussbach.de

Die Produktion erfolgt wie in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum Herrenhof Mußbach.