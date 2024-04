Zu schnell und unter Drogeneinfluss in der Baustelle

A 61/Daxweiler (ots) – Deutlich zu schnell war ein 20-Jähriger mit seinem PKW am 8.4.2024 gegen 23:20 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz unterwegs. Eine Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim stellte bei dem jungen Mann in der Baustelle zwischen Stromberg und Rheinböllen bei erlaubten 60 km/h einen Spitzenwert von ca. 122 km/h fest. Dabei hatte der 20-Jährige zunächst das Zivilfahrzeug der Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit überholt.

In den Verschwenkungen der Baustelle hatte der Fahrer dann deutliche Probleme, die Spur zu halten. Er musste mehrfach scharf bremsen und gegenlenken, um nicht mit den Baken der Baustelle zu kollidieren. Bei der Kontrolle des jungen Mannes stellten die Beamten Anzeichen auf Drogeneinfluss fest.

Ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf Kokain. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

B48/Laubenheim (ots) – Gegen 18:50 Uhr kam es im Bereich der B48 bei Laubenheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei wurde der alleinbeteiligte 47 jährige Motorradfahrer aus Bingen am Rhein lebensgefährlich verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen ist der Motorradfahrer von Laubenheim in Richtung Münster-Sarmsheim unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache im dortigen Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn abkommt und mit der Leitblanke kollidiert. Der Motorradfahrer wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus verbracht.

An der Unfallstelle war außerdem ein Rettungshubschrauber im Einsatz, welche jedoch aufgrund der örtlichen Gegebenheiten in einigen Metern Entfernung landen musste, sodass aus zeitlichen Aspekten der Verletzte mittels RTW nach Mainz verbracht wurde.

Die B48 war für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. Wer kann Hinweise zum Unfallhergang machen? Hinweise bitte an unten aufgeführte Dienststelle.

Verkehrsunfall

Oberhausen bei Kirn (ots) – Am Montag 08.04.2024 gegen 19.25 Uhr, befährt der 69jährige Fahrer eines PKW Fiat die K5 aus Richtung Kirn kommend in Fahrtrichtung Oberhausen bei Kirn. In einer Rechtskurve kommt dieser aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fährt dort über einen Leitpfosten und überschlägt sich in der Böschung neben der Fahrbahn.

Neben den Feuerwehreinheiten aus Kirn, Oberhausen und Hennweiler mit insgesamt 39 Kräften wurde auch der Rettungsdienst alarmiert. Dieser stellte vor Ort fest, dass sowohl der Fahrer wie auch sein 12jähriger Beifahrer unverletzt blieben.

Das Fahrzeug wurde durch den Überschlag stark beschädigt und musste von einem Abschleppdienst mittels Kran geborgen werden. Die Strecke musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung bis 21:15 Uhr voll gesperrt werden.