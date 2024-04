Mann durch Bekannte gebissen und geschlagen

Kaiserslautern (ots) – Weil er gebissen wurde, hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Montagabend 08.04.2024 die Polizei verständigt. Als die ausgerückte Streife vor Ort eintraf, teilte der 33-Jährige den Polizeibeamten mit, dass er mit einer Bekannten in Streit geraten war und die Frau ihn daraufhin gebissen und geschlagen habe. Dadurch erlitt das Opfer leichte Verletzungen.

Die Frau konnte durch die Einsatzkräfte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Als die 26-Jährige das Haus verließ, habe sie dem Verletzten ebenfalls noch gedroht, dass sie ihm noch „Leute vorbeischicken“ werde. Sie sieht sich nun einem Strafverfahren wegen Körperverletzung gegenüber. |bo

Mit Dose Fenster beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht 2 Jugendliche, nachdem am Montag 08.04.2024 in der Straße „Am Gottesacker“ eine Fensterscheibe zu Bruch ging. Wie eine Anwohnerin den Beamten mitteilte, geriet sie mit den Jugendlichen gegen 11:30 Uhr in Streit. Als Reaktion schlug einer der beiden mit einer Getränkedose gegen die Fensterscheibe der Frau, wodurch das Glas splitterte.

Die Polizisten nahmen die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung auf, konnten die Verursacher aber nicht mehr antreffen.

Täterbeschreibung:

Die beiden waren zwischen 160-170 cm groß.

Einer der beiden war etwas kräftiger, trug kurze graue Hosen und ein graues Shirt.

Der zweite Jugendliche hatte dunkle Haare und war dunkelhäutig.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder denen die Jugendlichen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

Zeugin meldet Unfallflucht der Polizei

Kaiserslautern (ots) – Eine aufmerksame Passantin meldete am Freitag der Polizei eine Unfallflucht in der Eugen-Hertel-Straße. Um 09:15 Uhr beobachtete sie, wie eine Autofahrerin mit ihrem Ford Focus gegen einen am Straßenrand parkenden Opel Corsa stieß. Beide Wagen wurden hierbei beschädigt.

Die Unfallverursacherin wartete noch kurz und fuhr dann einfach davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der Angaben der Zeugin konnten die Beamten eine 41-jährige Frau ausfindig machen, die für den Unfall verantwortlich sein könnte.

Die Ermittlungen dauern an. Die 41-Jährige muss sich jetzt wegen Verdacht der Verkehrsunfallflucht rechtfertigen. |kfa

Hochwertiges Messgerät aus Fahrzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Mitarbeiter eines Bauunternehmens erstattete am Montag Anzeige bei der Polizei. Aus seinem Mercedes Sprinter wurde ein Messgerät gestohlen. Den Wert schätzt der Mann auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag.

Der Diebstahl muss sich zwischen 09-13 Uhr ereignet haben. Nach den Angaben des 25-Jährigen könnte sich die Tat entweder auf der Baustelle in der Hegelstraße oder auf einem Parkplatz eines Discounters in der Augustastraße ereignet haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen.

Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen und kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/369-2150 entgegen. |kfa

Diebe nutzen Gelegenheiten

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen die Gelegenheit genutzt haben Diebe am Montag 08.04.24 in der Parkstraße. Sie entdeckten einen vermutlich unverschlossen abgestellten Pkw und schauten dann genauer hin, was es aus dem Wageninneren zu holen gibt.

Als die Fahrzeughalterin nach etwa 40 Minuten an ihr Auto zurückkam, stellte sie fest, dass nicht nur ihre Lesebrille, die auf dem Beifahrersitz lag, verschwunden ist, sondern dass sich die Täter auch aus dem Kofferraum ihren Rucksack samt Inhalt geschnappt haben.

Es handelt sich um einen schwarzen Outdoor-Rucksack der Marke Fjällräven. Darin befand sich unter anderem die Geldbörse der 46-Jährigen mit Bargeld, EC-Karte, Führerschein, Personalausweis und Krankenkassenkarte. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt.

Das Fahrzeug war im fraglichen Zeitraum zwischen 14.30 und 15.10 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 65 abgestellt. Hinweise auf verdächtige Personen, die sich an dem Wagen zu schaffen gemacht haben, nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |cri

Geld abgehoben – Geld gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Während ihres Einkaufs in der Innenstadt ist eine Seniorin aus dem Stadtgebiet am Montag Opfer von Taschendieben geworden. Der 92-Jährigen wurde in der Mittagszeit Bargeld in 4-stelliger Höhe gestohlen. Den Betrag hatte sie erst kurz zuvor von ihrem Konto abgehoben.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen nahm das Unglück zwischen 12-13 Uhr seinen Lauf. Nachdem die Seniorin das Geld in einer Bank in Empfang genommen hatte, legte sie den Umschlag mit den Geldscheinen in ihre Einkaufstasche und ging zu einem Supermarkt in der Fruchthallstraße.

Während sie dort einkaufte, stand die Tasche in ihrem Einkaufswagen. Erst als die 92-Jährige später wieder zu Hause angekommen war und die Einkaufstasche ausräumte, stellte sie fest, dass sowohl der Umschlag als auch ihre EC-Karte verschwunden waren.

Konkrete Hinweise auf die Diebe konnte die Dame nicht geben. Sie erinnerte sich im Nachhinein lediglich an zwei Frauen, die ihr merkwürdig vorgekommen waren. Diese konnte sie allerdings nur vage beschreiben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die ebenfalls in der Mittagszeit in der Innenstadt unterwegs waren und eventuell Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kripo Kaiserslautern unter: 0631/369-2620 entgegen.

In diesem Zusammenhang noch einmal der Hinweis: Lassen Sie Ihre Taschen niemals unbeaufsichtigt, erst recht nicht wenn sich Wertgegenstände darin befinden! Taschen sollten am besten verschlossen und dicht am Körper getragen werden. Bei Wertgegenständen, wie in diesem Fall der Umschlag mit Bargeld, ist es noch besser, diese in Innentaschen der Kleidung zu verstauen. Machen Sie es Dieben so schwer wie möglich, an Ihr Hab und Gut zu kommen! |cri

Kreis Kaiserslautern

Körperverletzung am Bahnhof Landstuhl – Zeugenaufruf

Landstuhl (ots) – Am 21.02.2024 wurde ein 13-jähriger Deutscher am Bahnhof in der Unterführung bedroht und zusammengeschlagen. Der Jugendliche verlor aufgrund der Schläge das Bewusstsein, sackte in sich zusammen und lag über einen unbekannten Zeitraum regungslos in der Unterführung.

Die Tatverdächtigen verließen daraufhin den Tatort. Die Identitäten der 14- und 15-Jährigen konnten im Nachgang ermittelt werden. Gegen sie wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Geschädigte ist mittlerweile wieder wohlauf.

Zeugen die das Geschehen beobachtet oder aufgezeichnet haben und Angaben zu dem bewusstlosen Geschädigten in der Unterführung machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0 oder unter: 0800 6 888 000 zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern