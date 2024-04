Mann randaliert in Friseursalon und bedroht Passanten

Heidelberg (ots) – Gegen 15:50 Uhr kam es am Montag 08.04.2024 in der Brückenstraße in einem Friseursalon zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 43-jährigen Mann und der Belegschaft. Der Konflikt verlagerte sich nach Außen auf die belebte Brückenstraße. Hier schlug der Tatverdächtige einem 27-jährigem Passanten er mit einer mitgeführten Schreckschusswaffe, die zum Glück ungeladen war, auf dessen Stirn.

Durch den Schlag wurde dieser leicht verletzt. Sie sehr schnell eintreffenden Kräfte vom Polizeirevier Heidelberg-Nord überwältigten den Tatverdächtigen noch am Tatort. Aufgrund einiger Verhaltensauffälligkeiten wurde er in einer Klinik für Allgemeine Psychiatrie vorgestellt, wo er zunächst verblieb.

Aufgrund des Polizeieinsatzes kam es im Bereich der Brückenstraße zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen auch im öffentlichen Nahverkehr. Die Umstände und Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand von Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Nord.

Kupferkabel auf Feldweg verbrannt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Ein bislang unbekannter Täter verbrannte am Montag gegen 10:30 Uhr mehrere Meter Kupferkabel im Feldgebiet bei Bruchhausen und flüchtete beim Eintreffen der Feuerwehr. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, der auf der A5 unterwegs war, sah neben der Fahrbahn einen Flächenbrand und verständigte die Einsatzkräfte. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und schlimmeres verhindern.

Ersten Ermittlungen zu Folge, konnte ein Zeuge einen Mann beobachten, wie dieser die Isolierungen von Kupferdrähten verbrannte. Jedoch flüchtete der Unbekannte mit einem dunklen Fahrrad in Richtung Bruchhausen, als er die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr bemerkte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 70 Jahre alt, circa 175 cm groß, leicht gebückte Haltung, trug eine Brille, eine Jeans und ein dunkles Oberteil. Das dunkelfarbige Fahrrad war bestückt mit einem Fahrradkorb.

Durch das Feuer entstand ein Flurschaden am Feldweg, eine Schadenshöhe kann jedoch noch nicht konkret beziffert werden. Ob das Kupferkabel aus einer Diebstahlshandlung stammt, ist ebenfalls Teil der Ermittlungen, die das Polizeirevier Heidelberg-Süd aufgenommen hat.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter: 06221 3418-0 zu melden.