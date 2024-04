46-jähriger Mann leistet Widerstand bei Polizeikontrolle

Karlsruhe (ots) – Am Montag 08.04.2024 gegen 21:00 Uhr, meldete eine Anwohnerin einen verdächtigen Mann in der Leopoldstraße, der sich wohl seit mehreren Stunden auffällig verhalte, in dem er wiederholt an einem Mehrfamilienhaus klingeln und dieses mehrfach betreten haben soll. Der von einer Polizeistreife kurz darauf auf der Straße angetroffene 46-Jährige widersetzte sich trotz eindeutiger Aufforderung nach der Nennung seiner Personalien den polizeilichen Maßnahmen und wollte weggehen.

Als die Beamten den Mann am Arm festhielten und ihn an eine Hauswand führten, wurde dieser zunehmend aggressiv und versuchte sich loszureißen. Aufgrund seines Verhaltens sollte der Tatverdächtige fixiert und mit Handschellen geschlossen werden. Hierbei wehrte sich der Mann massiv mit Tritten gegen die Polizisten, weshalb nach vorheriger Androhung ein Schlagstock eingesetzt wurde.

Während des Transports im Streifenwagen und auch im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen widersetzte sich der Festgenommene wiederholt und beleidigte die eingesetzten Beamten. Bei den Widerstandshandlungen verletzte sich ein Polizeibeamter leicht an den Armen. Dieser konnte seinen Dienst jedoch fortführen. Auch der 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die aber nicht behandelt werden mussten. Aufgrund des Zustandes wurde der Mann im Laufe des Dienstags in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Motorradfahrer schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Der bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Pfinztal-Söllingen schwer verletzte 66-jährige Motorradfahrer ist am Montagabend an den Unfallfolgen verstorben.