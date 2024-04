Ludwigshafen (ots) – Am Montagabend 08.04.2024, griffen 3 Jugendliche eine 18-Jährige in der Straßenbahn der Linie 4/Fahrtrichtung Berliner Platz an und schlugen sie. Die Angreifer stiegen an der Haltestelle „Ludwigsplatz“ aus und flüchteten.

Zeugen beschrieben zwei der Angreifer wie folgt:

Jugendlicher 1: dunkelhäutig. Er trug eine blaue Hose und ein weißes T-Shirt.

Jugendlicher 2: war mit einem schwarzen Jogginganzug, schwarzen Kappe, schwarzes T-Shirt und einer grauen ärmellosen Weste bekleidet.

Haben Sie die Tat beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .