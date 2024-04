Heidelberg: Frauen des Heidelberger RK mit Titelhattrick

Dritter DM-Titel im 15er-Rugby in Folge / Erneut Sieg gegen Neuenheim

Heidelberg. Das Frauenteam des Heidelberger RK hat nach 2022

und 2023 auch in diesem Jahr den Deutschen

Meistertitel im 15er-Rugby gewonnen und damit den

Titelhattrick perfekt gemacht. Die favorisierten „Zebras“

feierten mit einem 17:0 (7:0) – wie schon in den letzten

beiden Jahren erneut im Finale gegen den Lokalrivalen

SC Neuenheim – den zehnten 15er-DM-Titel der

Vereinsgeschichte. Der HRK beendete damit die

Bundesligasaison ungeschlagen.

Das knappe 20:25 aus SCN-Sicht im letzten Duell in der

regulären Saison ließ darauf hoffen, dass es ein

ausgeglichenes Finale werden würde. Die

Neuenheimerinnen zeigten sich auch gut eingestellt und waren in der Anfangsviertelstunde

am Drücker. Doch die Gastgeberinnen belohnten sich auf dem heimischen Museumsplatz

nicht, ließen mehrere Chancen aufgrund von kleinen Fehlern und Ungenauigkeiten ungenutzt.

Stattdessen zeigte sich der HRK effektiv und kam in der 16. Minute durch einen erhöhten

Versuch von Sophie Hacker zur zu diesem Zeitpunkt beinahe schon überraschenden 7:0-

Führung, die auch bis zur Pause Bestand hatte.

Nach dem Seitenwechsel war es weiter eine zumeist offene Partie, in der aber der „Ruderklub“

vor allem über die von Nationalmannschaftskapitänin Mette Zimmat immer wieder stark in

Szene gesetzte Hintermannschaft mehr Gefahr ausstrahlte. Der SCN hatte dem Sturmlauf der

schnellen Gegnerinnen defensiv kaum etwas entgegenzusetzen, und so war es am Ende Johanna Hacker, die noch zwei Versuche legte, so den insgesamt verdienten 17:0-Erfolg und

damit den dritten Titel in Serie sicherte.

„Insgesamt war es ein recht ausgeglichenes und ansehnliches Spiel auf einem guten Niveau“,

konstatierte Dirk Frase, Vorsitzender der Rugby Deutschland Frauen. „Neuenheim hatte wirklich

starke Phasen und auch einige Chancen, die sie aber nicht nutzten. Da war der HRK dann

einfach cleverer und hat die Partie deshalb auch nicht unverdient gewonnen. Meinen

Glückwunsch an die Deutschen Meisterinnen.“

(Quelle: Deutscher Rugby-Verband)