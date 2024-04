Karlsruhe: Zweites Ökomobil des Regierungsbezirks geht an den Start

Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder eröffnete am 8. April 2024 die Auftaktveranstaltung zum Thema „Wald“.

Der mobile Naturschutz im Regierungsbezirk Karlsruhe kann sich über Verstärkung freuen: Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder hat am Montag, 8. April, ein neues Ökomobil eingeweiht. Ab sofort sind also zwei „rollende Naturschutzlabore“ im Regierungsbezirk unterwegs, um an verschiedensten Orten Begeisterung und Wertschätzung für die heimische Natur und Artenvielfalt zu vermitteln.

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung konnten sich die Schülerinnen und Schüler der Bergwaldschule in Karlsruhe ausgiebig dem Lebensraum „Wald“ widmen und diesen auf kreative und spielerische Weise erforschen.

Das Ökomobil steht aber nicht nur Schulen, sondern Personengruppen jeden Alters (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) zur Buchung offen und bringt seine Veranstaltungen mit in deren unmittelbare Umgebung.

„Das Ökomobil leistet mit seiner Bildungsarbeit einen gewichtigen Beitrag für den Naturschutz: Denn nur was man kennt und schätzt, kann man auch schützen“, so Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder.

Dank einer Kombination aus fachkundiger Beratung an Bord und hervorragender technischer Ausstattung können sich die Teilnehmenden auf ein besonderes Erlebnis mit bleibenden Eindrücken freuen: So werden zum Beispiel gefundene Krabbeltiere oder Blütenpflanzen per Live-Übertragung auf dem großen Monitor des Ökomobils gezeigt, sodass selbst kleinste Details auf faszinierende Weise wahrnehmbar werden.

Das erste Ökomobil ist bereits seit 1987 im Regierungsbezirk Karlsruhe unterwegs und erfreut sich dabei einer hohen Nachfrage. Im Schnitt finden circa 100 Veranstaltungen mit bis zu 3.000 Teilnehmenden im Jahr statt.

Aufgrund des großen Interesses wurde nun jedem Regierungsbezirk in Baden-Württemberg ein weiteres Fahrzeug zugesagt, weshalb im Regierungsbezirk Karlsruhe ab sofort zwei Ökomobile unterwegs sein werden. Diese werden im Regierungspräsidium Karlsruhe von Frau Juliane Zimmermann und Frau Charlotte Backes, unterstützt von Klara Jung und Mia Kessler (im Rahmen ihres Freiwilligen Ökologischen Jahres), betreut.

