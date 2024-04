Karlsruhe: Deutscher Turner-Bund | Pluspunkt Gesundheit

Karlsruhe. „My health, my right“ ist das Motto des diesjährigen Weltgesundheitstages der WHO (World Health Organization) am 7. April. Längst ist bekannt, dass Bewegung einen positiven Einfluss auf die Gesundheit hat. Mit den Gesundheitsproblemen der heutigen Gesellschaft wächst auch die Bandbreite der Gesundheitssportangebote, die mitunter dieses Recht umsetzen sollen. Der Pluspunkt Gesundheit des Deutschen Turner-Bundes hilft einerseits den Turn- und Sportvereinen, sich mit dieser Auszeichnung einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und andererseits den Sporttreibenden qualitativ hochwertige Kurse zu identifizieren.

Gesundheitssport hat eine besondere Bedeutung: Er holt Neu- und Wiedereinsteiger bei ihrem individuellen Leistungsstand ab und schafft optimale Voraussetzungen, Bewegung als etwas Positives zu erleben. Den Menschen soll der Spaß an Bewegung vermittelt werden und somit der Startschuss zu einem bewegten und gesunden Lebensstil gelingen. Tatsächlich liegt der ausschlaggebende Punkt, der ein Fitnesssportangebot von einem Gesundheitssportangebot unterscheidet, nicht unbedingt in der Auswahl der einzelnen Übungen, sondern im Aufbau der Übungsstunde und im Einbinden weiterer

Faktoren, die sich bspw. auf das Selbstvertrauen der Teilnehmenden auswirken.

Der Pluspunkt Gesundheit zeigt mit seiner Zertifizierung von Angeboten, dass die Kurse von kompetenten Übungsleitenden durchgeführt werden und dabei stets nur eine bestimmte Anzahl Mitwirkender teilnimmt. Insbesondere im Angebotsdschungel der heutigen Zeit ist dies ein klarer Vorteil, um sich zu orientieren. Zudem dient das Siegel „Präventionsgeprüft“ des Pluspunkt Gesundheit der schnellen Identifikation von besonderen, präventiven Bewegungsangeboten, die von den Krankenkassen jeweils gefördert werden.

„Bei den Pluspunkt Gesundheit-Angeboten kann sich der Teilnehmende sicher sein, dass die Übungsleitung die jeweiligen individuell passenden Übungen auswählt und ihn bei der individuellen Entwicklung unterstützt“, erläutert Heidrun Krämer, die für den Pluspunkt Gesundheit im DTB verantwortlich ist. Sportvereine mit diesem Qualitätssiegel können sich so von anderen Anbietern deutlich abheben und sich öffentlichkeitswirksam darstellen. Auch für die interne Vereinskommunikation ist Qualität ein wichtiges Thema, um Mitglieder langfristig zu binden. „Der Pluspunkt Gesundheit ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, so Krämer.

Seit 30 Jahren profitieren die Teilnehmenden von der Zertifizierung des Pluspunkt Gesundheit. In dieser Zeit konnten über 216.000 Gesundheitssportangebote ausgezeichnet werden und seitdem dazu beitragen, das Recht auf Gesundheit umzusetzen.

(Quelle: Badischer Turner-Bund e.V.)