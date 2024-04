Lesung und Musik in Kooperation mit dem Verein Forum Polnischer Kultur POLONIA e.V.

Karlsruhe. Das Duo Kermani-Gentili spielt seit über einem Jahrzehnt zusammen und widmet sich sowohl den berühmtesten Meisterwerken für Klarinette und Klavier als auch innovativen Musikperlen weniger bekannter Komponistinnen und Komponisten. Am Dienstag, dem 23. April 2024, ist es zu Gast in der Badischen Landesbibliothek mit seinem Projekt „Berge unterwegs zum Mond“.

Das Projekt ist das Ergebnis einer Recherche zu polnischer Musik und der Welt, aus der sie entspringt. Das Konzert macht auf die reiche polnische Kultur und ihre Einflüsse in Deutschland aufmerksam und verbindet dabei verschiedene Künste durch eine universelle Sprache – die Musik.

Die moderierte Performance enthält neben Musik von Lutosławski, Chopin, Penderecki und anderen auch eine Auftragskomposition von Magdalena Buchwald, drei weitere Uraufführungen und Lyrik, unter anderem von Nobelpreisträgerin Wisława Szymborska und Tomasz Różycki.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Forum Polnischer Kultur „Polonia“ e.V., das 2024 sein 25-jähriges Bestehen feiert.

Gefördert wird das Projekt „Berge unterwegs zum Mond“ vom Bundesministerium für Kultur und Medien, der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und der Ilse und Dr. Horst Rusch-Stiftung.

Vortragssaal der Badischen Landesbibliothek

Erbprinzenstraße 15

76133 Karlsruhe

Berge unterwegs zum Mond

Di, 23. April 2024, 19 Uhr

Eintritt frei,

Spenden erwünscht

(Quelle: Badische Landesbibliothek und

Badische Bibliotheksgesellschaft)