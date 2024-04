Karlsruhe – Nach Raub einer Halskette in Rintheim – 24-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 24-Jähriger steht im Verdacht, am Sonntagabend im Karlsruher Stadtteil

Rintheim einer 67-jährigen Fußgängerin eine goldene Kette vom Hals gerissen zu

haben. Der Tatverdächtige wurde wenig später von der Polizei vorläufig

festgenommen und kam im Laufe des Montags auf Antrag der Staatsanwaltschaft

Karlsruhe in Untersuchungshaft.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge lief die Geschädigte gegen 18:30 Uhr mit ihrem

Hund auf dem Hirtenweg, als ein entgegenkommender Mann auf einem Fahrrad ihr

unvermittelt ihre goldene Kette vom Hals riss und flüchtete. Die Frau stürzte

infolge des Angriffs auf den Boden und zog sich leichte Verletzungen zu.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung wurde der Tatverdächtige zunächst in einem

Hinterhof in der Essenweinstraße gestellt. Bei der anschließenden Kontrolle

griff er zwei Polizisten an und leistete erheblichen Widerstand, wodurch die

Beamten leicht verletzt wurden und dem Mann zunächst die weitere Flucht gelang.

Kurze Zeit später konnte er von Polizeikräften in der Striedestraße

widerstandslos vorläufig festgenommen werden.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft aufgrund

aufgefundener Gegenstände bei dem 24-Jährigen unter anderem, ob er für weitere

Straftaten im Eigentumsbereich in Frage kommt.

Bruchsal – Zwei Polizeibeamte bei tätlichem Angriff verletzt – Alkoholisierter 18-Jähriger leistet Widerstand nach Körperverletzung in Diskothek

Bruchsal (ots) – Zwei Polizeibeamte wurden in der Nacht auf Samstag bei einem

Einsatz mit einem alkoholisierten 18-jährigen Tatverdächtigen verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden Beamte des Polizeireviers Bruchsal am

frühen Samstagmorgen gegen 02:10 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung

zwischen einem 18-jährigen Diskotheken-Besucher, einem weiteren Gast und dem

Sicherheitspersonal eines Musikclubs in der Bruchsaler Innenstadt gerufen.

Als die Streifenbesatzung dem, mit rund 1,6 Promille erheblich alkoholisierten,

18-jährigen Tatverdächtigen nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen die

Ingewahrsamnahme erklärte, wurde dieser zunehmend aggressiv und ergriff zu Fuß

die Flucht. Nach kurzer Verfolgung setzte sich 18-Jährige bei der anschließenden

Festnahme massiv zur Wehr, sodass er unter Anwendung körperlicher Gewalt auf den

Boden gebracht werden musste. Nachdem der Beschuldigte offenbar kurzzeitig das

Bewusstsein verloren hatte, verständigten die Einsatzkräfte einen Rettungswagen.

Beim Eintreffen des Rettungswagens erwachte der junge Mann wieder und trat

erneut aggressiv gegenüber den Anwesenden auf.

Während des Transports im Streifenwagen und auch auf dem Weg in der Arrestzelle

widersetzte sich der Festgenommene den polizeilichen Maßnahmen, in dem er sich

sperrte, sich loszureißen versuchte und die Beamten beleidigte. In der Folge kam

der 18-Jährige zu Fall und stürzte gemeinsam mit zwei Polizeibeamten einige

Treppenstufen hinunter. Bei den Widerstandshandlungen und dem Sturz verletzten

sich die Beamten an Armen, Beinen sowie der Schulter. Beide konnten ihren Dienst

jedoch fortsetzen. Auch der 18-Jährige trug leichte Verletzungen im Gesicht und

am Ellenbogen davon.

Er wird sich nun unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung sowie

tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten

müssen.

Karlsruhe – Mutmaßlicher Pkw-Aufbrecher in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Ein 43-Jähriger ist am Sonntag nach dem mutmaßlichen Aufbruch eines Autos

vorläufig festgenommen worden und kam im Laufe des Sonntags auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte gegen 02:30 Uhr ein Auto

im Bereich der Karlsruher Südweststadt aufgebrochen und hieraus eine weiße Jacke

entwendet haben. Eine aufmerksame Anwohnerin wurde durch Geräusche auf die Tat

aufmerksam und verständigte die Polizei.

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt konnten bei der Anfahrt zum

Einsatzort einen Mann beobachten, der beim Erkennen der Polizei versuchte, sich

einer weißen Jacke zu entledigen und sich hinter einem Fahrzeug zu verstecken.

Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des 43-Jährigen

stellten die Polizeibeamten zudem eine geringe Menge Kokain sicher.

Bretten – Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Karlsruhe (ots) – Mehrere Verletzte sowie ein Sachschaden von geschätzten 20.000

Euro waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag in

Bretten ereignete.

Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 15:00 Uhr auf der Bahnhofstraße in

Fahrtrichtung Zähringerstraße unterwegs. Beim Verlassen des dortigen

Kreisverkehrs überholte der Autofahrer ein vor dem Fußgängerüberweg

verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung

verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn

ab. Im weiteren Verlauf überfuhr der Autofahrer eine Verkehrsinsel und

kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß

erlitten mehrere Personen leichte Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in

ein Krankenhaus gebracht werden. Bei der Unfallaufnahme wurde der 55-Jährige

Unfallverursacher einem Atemalkoholtest unterzogen. Dieser ergab einen Wert von

über 2,8 Promille, weshalb der Mann zur Blutentnahme auf das Polizeirevier

gebracht wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die beteiligten Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Pfinztal – Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem

Verkehrsunfall am Montagmittag auf der Bundesstraße 10 in Pfinztal-Söllingen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Verkehrspolizei Karlsruhe fuhr ein

66-jähriger Motorradfahrer gegen 11.40 Uhr auf der B10 in Richtung Karlsruhe. Am

Ortsausgang von Söllingen scherte der Motorradfahrer kurz vor einem Kreisverehr

wohl zum Überholen aus und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes

Sprinter.

Der 66-jährige Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen und einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Transporters blieb

körperlich unverletzt. Am Motorrad sowie an dem Mercedes Sprinter entstand ein

Totalschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die sich anschließende Reinigung der

Fahrbahn war die Bundesstraße 10 zeitweise voll gesperrt. Zur Stunde finden noch

Reinigungsarbeiten statt, weshalb es in Fahrtrichtung Pforzheim zu

Verkehrsbeeinträchtigungen kommt.

Rettungsaktion nach vermisster Person auf dem Rhein FW-KA: Rettungsaktion nach vermisster Person auf dem Rhein

Zur Suche nach einer vermissten Person auf dem Rhein wurden Rettungskräfte der DLRG, der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei am Montagnachmittag nach Philippsburg-Rheinsheim alarmiert. Über Notruf war gemeldet, dass von der Besatzung eines Schlauchbootes auf dem Rhein der Verbleib einer Person unklar ist. Über die Integrierten Leitstellen in Karlsruhe und Landau wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Aus dem Bereich des Landkreises Karlsruhe waren vier Boote der DLRG vom Bezirk Karlsruhe an der Suchaktion beteiligt. Unter der Leitung von Einsatzleiter Manuel Veith waren 23 Kräfte der DLRG im Einsatz. Die Feuerwehren aus Philippsburg, Oberhausen-Rheinhausen, Dettenheim und von der Werkfeuerwehr des Kernkraftwerkes Philippsburg beteiligten mit ihren Feuerwehrbooten ebenfalls auf dem Rhein an dem Einsatz. Insgesamt 34 Feuerwehrleute waren unter der Leitung des Philippsburger Feuerwehrkommandanten Rudolf Reiß vor Ort. Neben der Unterstützung durch die Rettungskräfte aus dem Landkreis Germersheim beteiligten sich auch die Wasserschutzpolizei mit Ihrem Polizeiboot und der Rettungsdienst mit den Rettungshubschraubern Christoph 43 und Christoph 53 an der Suchaktion. Vom Rettungsdienst waren außerdem ein Rettungswagen und der Organisatorische Leiter Tim Synovzik vom DRK an der Einsatzstelle. Die Beamtin und der Beamte vom Polizeirevier Philippsburg konnten durch die Befragung der Person aus dem Schlauchboot feststellen, dass keine weitere Person vermisst wird und die Rettungsaktion konnte dann auch abgebrochen werden.

Walzbachtal – Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in

ein Einfamilienhaus in Walzbachtal-Jöhlingen eingebrochen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Einbrecher in der Zeit

zwischen 20:30 Uhr und 00:20 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem

Wohnhaus im Vogesenweg. Im Inneren durchwühlten die Diebe sämtliches Mobiliar

und nahmen Bargeld an sich.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens ist derzeit noch

Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721

666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Fußgänger von Auto angefahren

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am Samstagvormittag ein

91-jähriger Fußgänger in Rüppurr, als er von einem rückwärtsfahrenden Pkw

erfasst wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei wollte eine 58-jährige

Pkw-Fahrerin gegen 10:30 Uhr auf einem Parkplatz „Im Grün“ rückwärts ausparken.

Hierbei übersah sie offenbar den 91-jährigen Fußgänger und es kam zur Kollision.

Bei dem Zusammenstoß zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und kam in ein

Krankenhaus.

Bad Schönborn – Mann bei Gebäudebrand tödlich verletzt

Bad Schönborn (ots) – Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Bad

Langenbrücken wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Mann tödlich

verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand soll in dem Gebäude gegen 04:30 Uhr aus noch

unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen sein. Im Rahmen der Löscharbeiten

durch die alarmierte Feuerwehr wurde der Leichnam einer männlichen Person

aufgefunden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zur Brandursache sowie der

noch ungeklärten Identität der verstorbenen Person übernommen. Der entstandene

Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen sechsstelligen

Bereich.