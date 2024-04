Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis: Arbeitsunfall auf Firmengelände – sieben verletzte Personen

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr ereignete

sich in einem Betrieb welcher „Am Hafen“ in Ladenburg angesiedelt ist, ein

Arbeitsunfall bei welchem mehrere Personen verletzt wurden. Bei der Firma, in

welcher Reinigungs- und Desinfektionsmittel hergestellt werden, kam es aus

bislang unbekannter Ursache zu einer chemischen Reaktion mehrerer Stoffe. Nach

derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden hierbei insgesamt sieben Mitarbeiter

verletzt, davon zwei schwer und fünf leicht. Feuerwehr, Rettungsdienst und

Polizei sind seit Bekanntwerden der Lage mit einer großen Anzahl an

Einsatzkräften vor Ort. Die Verletzten wurden zur weiteren medizinischen

Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Eine Gefährdung für die

Bevölkerung lag und liegt weiterhin nicht vor. Es wird nachberichtet.

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis: Störung einer Versammlung in Sandhausen – Platzverweis

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Sonntagnachmittag fand auf dem

Festplatz in Sandhausen eine Demonstration unter dem Motto „Gemeinsam für

Demokratie und Vielfalt“ statt. Zwischen 14:00 Uhr und 16:40 Uhr versammelten

sich bis zu 200 Personen. Kurz nach dem Auftakt störte ein 42-Jähriger die

Versammlung. Im weiteren Verlauf kam es dann zwischen ihm und anderen

Versammlungsteilnehmern zu wechselseitigen Straftaten. Die Situation konnte

durch eingesetzte Polizeikräfte schnell beruhigt werden. Dem Mann wurde ein

Platzverweis erteilt. Umstände zu den Hintergründen und dem Tatablauf sind

derzeit Gegenstand von Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Flucht nach Verkehrsunfall auf L 590 – Zeugen gesucht!

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am vergangenen Donnerstag ereignete sich auf

der Schwanheimer Straße gegen 17 Uhr ein Verkehrsunfall in einer Rechtskurve,

bei dem ein Wohnmobil eines 65-Jährigen von einem bislang unbekannten Autofahrer

beschädigt wurde.

Der unbekannte Unfallverursacher touchierte mit einem weißen Auto, dessen Marke

bislang nicht bekannt ist, das entgegenkommenden Wohnmobil der Marke Fiat. Dabei

wurde das Wohnmobil an dem linken Spiegel sowie der linken Fahrzeugseite

beschädigt. Der Sachschaden lässt sich auf etwa 1.500 Euro beziffern.

Der Verursacher des Unfalls entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der

Unfallörtlichkeit. Ersten Ermittlungen zu Folge, befanden sich zum

Unfallzeitpunkt noch weitere Verkehrsteilnehmer auf der Landstraße, die

möglicherweise den Unfallhergang beobachten konnten.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

die Hinweise zum Fahrer/zur Fahrerin oder zum Fahrzeug machen können oder

sonstige sachdienliche Hinweise mitteilen können, sich unter der Telefonnummer

06271 9210-0 zu melden.

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer versucht vor der Polizei zu flüchten – Zeugen gesucht

Leimen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 19-jähriger Fahrer eines BMW

Rennmotorades fuhr am Freitag gegen 16.30 Uhr über die Bundesstraße B3 in

Richtung Heidelberg. Nach Erkennen zweier ihm folgender Polizeimotorräder

beschleunigte der Fahrer plötzlich und ohne erkennbaren Grund seine Maschine auf

über 200 Km/h. Die beiden Motorradpolizisten nahmen schließlich die Verfolgung

auf. Aufgrund der waghalsigen Fahrweise und deutlich überhöhten Geschwindigkeit

verfolgten die Beamten den Fahrer nur mit Abstand. Letztlich verunfallte der

Flüchtende ohne die Beteiligung anderer in der Abfahrt von der B3 nach Leimen,

verletzte sich hierbei leicht und flüchtete weiter zu Fuß. Die

Verkehrspolizisten konnten den Fahrer jedoch einholen und festnehmen. Hierbei

stellte sich heraus, dass der 19-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen

Fahrerlaubnis war. Da der Fahrer durch riskante Überholmanöver auf seiner Flucht

nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdete, werden

Zeugen gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Heidelberg unter der Nummer

0621-174-4111 in Verbindung zu setzen.