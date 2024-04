Gefährliche Körperverletzung auf Frühjahrsmesse – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein 19-Jähriger wurde am Sonntag 07.04.2024 gegen 20:30 Uhr, von mehreren Personen auf dem Berliner Platz angegriffen. Der 19-Jährige wurde zunächst geschlagen. Als er stürzte, sollen ihn mehrere Personen geschlagen und getreten haben. Die Angreifer flüchteten vom Tatort.

Bei diesen soll es sich um mindestens 4 männliche Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren handeln.

Eine genauere Beschreibung liegt derzeit nicht vor. Der 19-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise auf die Angreifer geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Sekundenschlaf – Bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Ein 40-jähriger Autofahrer fuhr am Sonntag 07.04.2024 gegen 16 Uhr in der Mutterstadter Straße ungebremst gegen ein geparktes Auto. Der Fahrer wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen könnte ein Sekundenschlaf des Fahrers Ursache für den Zusammenstoß gewesen sein. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro.

Brennende Augenlider, häufiges Gähnen und unwillkürliches Frösteln gehören zu den klassischen Anzeichen für Müdigkeit. Schon 17 Stunden ohne Schlaf beeinträchtigen das Reaktionsvermögen wie 0,5 Promille Alkohol im Blut, 22 Stunden ohne Schlaf wirken schon wie 1,0 Promille. Müdigkeit beeinträchtigt so das Gefahrenbewusstsein, das Reaktionsvermögen und die Konzentrationsfähigkeit auch im Straßenverkehr.

Die aktuelle Geschwindigkeit, sowie zurückgelegte und künftige Entfernungen können falsch eingeschätzt werden. Wer beispielsweise für drei Sekunden einschläft legt bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h 80 Meter im Blindflug und damit ohne Kontrolle zurück. Das Risiko eines Unfalles ist dabei extrem hoch.

Dennoch unterschätzen viele diese Gefahr.

Wir geben Ihnen Tipps, um dem Sekundenschlaf vorzubeugen:

Vor Antritt der Fahrt sollen Sie ausreichend geschlafen haben

Wer müde wird, sollte eine Pause machen

Ein Kurzschlaf von 10 bis 20 Minuten erfrischt den Geist

Bewegung an der frischen Luft bringt den Kreislauf in Schwung

ACHTUNG: Sich kneifen, Fenster öffnen, Kaugummi kauen, laute Musik hören, Kaffee oder Energydrinks trinken, helfen NICHT gegen akute Müdigkeit am Steuer, auch wenn man das kurzzeitig so wahrnimmt.

Wohnwagenanhänger in Bürgermeister-Trupp-Straße aufgebrochen

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Zwischen dem 01.04. ab 09:30 Uhr – 07.04.2024 um 09 Uhr, brachen Unbekannte einen geparkten Wohnwagen in der Bürgermeister-Trupp-Straße auf. Was genau aus dem Anhänger gestohlen wurde, ist noch unklar.

Haben Sie die Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Versuchter Einbruch in Sporthalle

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 05.04.2024, 22 Uhr bis zum 07.04.2024, 08:30 Uhr, versuchten Unbekannte in die Sporthalle in der Oskar-Vongerichten-Straße einzubrechen. Der Schaden wird auf rund 50 Euro geschätzt.

Haben Sie am vergangenen Wochenende Personen an der Sporthalle gesehen oder können Sie sonst Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Flüchtiger Verkehrsunfallbeteiligter unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Ruchheim (ots) – Am Samstag 06.04.2024 gegen 17:42 Uhr, befuhr ein 59-Jähriger Mann mit seinem PKW den Brunnenweg in Fahrtrichtung Oggersheim. An der Kreuzung vom Brunnenweg und der Gronauer Straße missachtete der Mann die Vorfahrt des vom rechts kommenden 41-Jährigen PKW-Fahrers, wodurch es im Kreuzungsbereich zum Unfall kam.

Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher vom Unfallort, wobei er laut Zeugen deutliche Schlangenlinien fuhr. Aufgrund einer guten Beschreibung des flüchtigen Fahrzeugs und des Fahrers konnte der Mann letztlich an seiner Wohnanschrift durch die Polizei angetroffen werden. Dieser stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Gestohlenes Mofa gefunden

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 07.04.2024 wurde der Polizei gegen 22 Uhr ein beschädigter Mofaroller in der Nibelungenallee gemeldet. Wie sich herausstellte, wurde der schwarze Piaggio-Roller vor wenigen Tagen in der Sauerbruchstraße von Unbekannten gestohlen. Wie hoch der entstandene Schaden an dem Roller ist, wird derzeit ermittelt.

Haben Sie beobachtet, wer den Roller in der Nibelungenstraße abgestellt hat?

Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .