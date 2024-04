Unfall mit tödlich verletzter Motorradfahrerin

Speyer (ots) – Am Sonntag 07.04.2024 gegen 16:30 Uhr, fuhr eine 16-jährige Jugendliche mit ihrem Leichtkraftrad auf der Stockholmer Straße in Richtung Am Neuen Rheinhafen.

In einem Kurvenbereich, wenige hundert Meter vor der Straße Am Neuen Rheinhafen, kam die 16-Jährige aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Durch die Kollision wurden sowohl das Leichtkraftrad als auch die Fahrzeugführerin mehrere Meter durch die Luft geschleudert.

Eine Verkehrsteilnehmerin beobachtete den Unfall in ihrem Seitenspiegel und eilte zur verunfallten 16-Jährigen, um Erste Hilfe zu leisten. Zum Unfallzeitpunkt trug die Jugendliche einen Helm. Wenige Momente später traf ein weiterer Verkehrsteilnehmer ein, der den Rettungsdienst verständigte. Der Rettungsdienst hat die schwer verletzte Jugendliche vor Ort reanimiert und in eine Unfallklinik nach Ludwigshafen verbracht.

In der Klinik verstarb die Jugendliche an den Folgen ihrer Verletzungen.

Das Leichtkraftrad erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden. Nach Angaben der Zeugen herrschte zum Unfallzeitpunkt kein Verkehr. Anhaltspunkte für Fremdverschulden haben sich bislang nicht ergeben. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zur Unfallursache dauern an.

Mehrere Verkehrskontrollen mit berauschten Fahrzeugführern

Speyer/Dudenhofen (ots) – Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Speyer stellen die eingesetzten Beamten am Sonntag in Verkehrskontrollen bei sechs Fahrzeugführern drogentypische Auffallerscheinungen fest.

Fall 1: Kurz vor 14 Uhr wurde ein 49-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Oberen Langgasse kontrolliert. Aufgrund der Auffallerscheinungen wurde er mit zur Dienststelle genommen. Hier räumte er den Konsum von Cannabis ein. Ihm wurde durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen.

Fall 2: Gegen ca. 14:10 Uhr wurde ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Heinrich-Heine-Straße kontrolliert. Ein Urintest reagierte positiv auf THC und Kokain. Ihm wurde auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen.

Fall 3: Gegen viertel nach zwei am Mittag wurde ein 37-jähriger PKW-Fahrer auf der K2, Höhe des Hockeyclubs kontrolliert. Ihm wurde auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Anschließend gab er an Cannabispatient zu sein. Einen Nachweis hierfür konnte er zunächst nicht erbringen. Die Ermittlungen dauern an.

Fall 4: Gegen halb drei mittags wurde ein 36-jähriger E-Scooter-Fahrer im Woogbachpark kontrolliert. Ihm wurde auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen.

Fall 5: Gegen 16:30 Uhr wurde ein 35-jähriger PKW-Fahrer in der Spaldinger Straße kontrolliert. Ein Urintest reagiert positiv auf THC. Dem Fahrer durch eine Ärztin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Fall 6: Ebenfalls gegen 16:30 Uhr wurde ein 23-jähriger PKW-Fahrer in der Eichgartenstraße in Dudenhofen kontrolliert. Ein Urintest reagierte positiv auf THC und Kokain. Dem Mann wurde durch eine Ärztin auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Aus gegebenem Anlass möchten wir daher noch einmal eindringlich hinweisen: Das Fahren unter dem Einfluss von THC ist und bleibt verboten. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Gegen die unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Fahrer überprüfen.