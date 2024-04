Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Schifferstadt (ots) – Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise wurde ein 46-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Ludwigshafen am Sonntag gegen 19:30 Uhr auf der L532 bei Schifferstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auf Nachfrage nach dem Führerschein gab der Mann an, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Da bei ihm zudem Hinweise auf den Konsum einer Substanz, die die Fahrtüchtigkeit beeinflussen kann vorlagen, wurde dem 46-jährigen noch eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn und gegen seine Beifahrerin, Halterin des Fahrzeuges, wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. des Zulassens ermittelt.

Streit um Parksituation mündet in körperliche Auseinandersetzung

Hochdorf-Assenheim (ots) – Am Freitag 05.04.2024 gegen 13:15 Uhr, kam es in der Ortschaft Hochdorf zwischen einer 64-jährigen Haßlocher Bürgerin und einer 54-jährigen Hochdorfer Bürgerin zu Streitigkeiten aufgrund einer Parksituation. Im Rahmen dessen zog die beschuldigte Hochdorferin ihre Kontrahentin am Kragen aus dem Pkw heraus und beleidigte diese.

Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten. Die Beschuldigte erwarten Strafanzeigen wegen Körperverletzung sowie Beleidigung. Darüber hinaus erfolgt eine Mitteilung an die zuständige Führerscheinstelle.

Sekundenschlaf – Bei Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Ein 40-jähriger Autofahrer fuhr am Sonntag 07.04.2024 gegen 16 Uhr in der Mutterstadter Straße ungebremst gegen ein geparktes Auto. Der Fahrer wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Nach ersten Ermittlungen könnte ein Sekundenschlaf des Fahrers Ursache für den Zusammenstoß gewesen sein. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro.

Brennende Augenlider, häufiges Gähnen und unwillkürliches Frösteln gehören zu den klassischen Anzeichen für Müdigkeit. Schon 17 Stunden ohne Schlaf beeinträchtigen das Reaktionsvermögen wie 0,5 Promille Alkohol im Blut, 22 Stunden ohne Schlaf wirken schon wie 1,0 Promille. Müdigkeit beeinträchtigt so das Gefahrenbewusstsein, das Reaktionsvermögen und die Konzentrationsfähigkeit auch im Straßenverkehr.

Die aktuelle Geschwindigkeit, sowie zurückgelegte und künftige Entfernungen können falsch eingeschätzt werden. Wer beispielsweise für drei Sekunden einschläft legt bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h 80 Meter im Blindflug und damit ohne Kontrolle zurück. Das Risiko eines Unfalles ist dabei extrem hoch. Dennoch unterschätzen viele diese Gefahr.

Wir geben Ihnen Tipps, um dem Sekundenschlaf vorzubeugen:

Vor Antritt der Fahrt sollen Sie ausreichend geschlafen haben

Wer müde wird, sollte eine Pause machen

Ein Kurzschlaf von 10 bis 20 Minuten erfrischt den Geist

Bewegung an der frischen Luft bringt den Kreislauf in Schwung

ACHTUNG: Sich kneifen, Fenster öffnen, Kaugummi kauen, laute Musik hören, Kaffee oder Energydrinks trinken, helfen NICHT gegen akute Müdigkeit am Steuer, auch wenn man das kurzzeitig so wahrnimmt