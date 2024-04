Landau: Die Polizei-News

Zweimal Sachbeschädigung durch Feuer – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Heute Nacht gegen 03:00 Uhr geriet ein überdachter Holzverschlag für Mülltonnen in einem frei zugänglichen Hinterhof eines Mehrparteienhauses in der Königstraße in Landau in Brand. Ca. 1 Stunde später wurde die Polizei über ein weiteres Feuer in der Robert-Koch-Straße Straße informiert. Auf einer Baustelle brannten zwei mobile Toilettenkabinen vollständig nieder.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein Gesamtschaden im mittleren 5-stelligen Bereich entstanden sein. Zu einem Personenschaden kam es nicht.

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche zur relevanten Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Landau, unter der Telefonnummer 06341/287-0 oder per E-Mail kilandau.k1@polizei.rlp.de, in Verbindung setzen.

Reifen beschädigt – Zeugen gesucht

Landau (ots) – In der Nacht vom 06.04.2024 auf den 07.04.2024 wurden durch unbekannte Täter bei einem Fahrzeug in der Stettiner Straße in Landau zwei Reifen platt gestochen. Die Schadenshöhe beträgt circa 300 Euro. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.