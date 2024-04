Hochsitz angesägt

Mainz-Drais (ots) – Am Sonntag wurde von einem Draiser Jagdpächter eine Beschädigung an einem Hochsitz im Draiser Wald/Nähe Obsthof Nickolaus angezeigt. Der 41-jährige Mainzer hatte in diesem Jahr bereits zwei weitere Fälle angezeigt. Beim aktuellen Fall hatte ein unbekannter Täter den Hochsitz in der Nacht von Samstag auf Sonntag mittels einer Säge beschädigt, sodass der Hochsitz umstürzte. Es entstand ein Schaden von ca. 14.000 EUR.

Wem im Tatzeitraum vom 06.03., 22 Uhr – 07.03.2024, 10 Uhr eine verdächtige Person im Wald zwischen Mainz-Drais und Mainz-Finthen (bzw. Finther Flugplatz) aufgefallen ist, oder wer sonstige sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Angehöriger meldet sich bei Polizei

Mainz-Bretzenheim (ots) – Ein Zeuge meldete am Sonntag 07.04.2024 gegen 17:50 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer in der Haifa Allee gegen ein Verkehrsschild gefahren war. Seiner Erklärung nach, war der Fahrer eines schwarzen PKW in Richtung Mercedesstraße gefahren und plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte er mit einem Verkehrsschild, wobei mehrere abgerissene Bruchstücke von Fahrzeugteilen an der Unfallstelle zurückblieben.

Noch am gleichen Tag meldete sich ein Angehöriger des Unfallverursachers und machte Angaben zu einem frischen Unfallschaden an einem schwarzen Opel der Familie. Der Fahrer des Opels konnte zum Unfall befragt werden. Er räumte den Unfall ein und gab zusätzlich

an, Alkohol konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille.

Der 87-jährige Mainzer musste seinen Führerschein vorläufig abgeben und muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

Shuttlebus der Mainzer Mobilität nach Fußballspiel erheblich beschädigt

Mainz (ots) – Nach dem Ende der Bundesligabegegnung zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem SV Darmstadt 98 am vergangenen Samstag, bestiegen Mitglieder der Darmstädter Risikofanszene die für sie bereitgestellten Shuttlebusse und fuhren unter polizeilicher Begleitung im Konvoi zum Mainzer Hauptbahnhof.

Während der Fahrt wurde durch begleitende Polizeikräfte festgestellt, dass durch

Gewalteinwirkung von innen, eine Seitenscheibe eines Shuttlebusses splitterte und Teile davon herausbrachen. Der Bus wurde nicht nur an der besagten Scheibe, sondern auch massiv im Innenraum beschädigt. Hier wurden mehrere Nothämmer und Sitzpolster aus den Befestigungen gerissen sowie der Notausstieg im Fahrzeugdach geöffnet.

Der Bus verfügt über eine Videoüberwachung. Die Kameras wurden jedoch beim Einstieg mit Stickern der Darmstädter Risikofanszene überklebt. Die Schadenshöhe liegt nach erster Einschätzung bei mindestens 10.000 EUR.

Einbruch in Wohnung während Bewohner schlafen

Mainz-Neustadt (ots) – Noch während die Bewohner auf dem Balkon zur Mittagszeit schliefen, brachen unbekannte Täter am Samstag in deren Wohnung im 4. OG eines Mehrfamilienhaus in der Adam-Karrilon-Straße ein.

Gegen 13:00 Uhr schliefen die beiden Wohnungsinhaber laut eigenen Angaben auf ihrem Balkon ein. Als die beiden ca. eineinhalb Stunden später wieder erwachten, stellten sie offene Schränke und durchwühltes Mobiliar im Wohnungsinneren sowie diverse entwendete Wertgegenstände fest.

Auf welchem Weg genau der oder die bislang unbekannten Täter in und aus der Wohnung

gelangten ist derzeit Gegenstand eines Ermttlungsverfahren der Mainzer Kripo. Im Rahmen einer Tatortaufnahme wurde Spuren vor Ort gesichert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Fahrrad durch Zeugen verhindert

Mainz-Oberstadt (ots) – Am vergangenen Freitag gegen 22:20 Uhr, konnte durch Zeugen ein Diebstahl von einem E-Bike verhindert werden. Passanten beobachteten, wie zwei Personen ein E-Bike in der Martin-Luther-Straße in Richtung Hechtsheimer Straße trugen. Als sie die Passanten erblickten ließen die beiden Personen das E-Bike an Ort und Stelle stehen und flüchteten in Richtung Landwehrweg.

Das Ganze kam den Passanten so verdächtig vor, dass sie die Polizei hinzuriefen. Durch eine Polizeistreife wurde das Fahrrad zunächst überprüft und aufgrund der ungeklärten Eigentumsverhältnisse vorübergehend gesichert. Kurze Zeit später erschien der rechtmäßige Besitzer des Fahrrades auf der Mainzer Altstadt Wache, da er nun mehr den Verlust seines Fahrrades festgestellt hatte.

Seinen Angaben nach hatte er das Fahrrad zuvor mit einem Fahrradschloss entsprechend gesichert. Das Fahrrad konnte somit an seinen rechtmäßigen Besitzer herausgegeben werden. Hinweise und Personenbeschreibungen zu den Tätern liegen derzeit keine vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall oder zu den zwei unbekannten Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Damit Sie ihr Fahrrad vor einem möglichen Diebstahl schützen können, reicht es bereits aus kleinere Maßnahmen für die Sicherheit ihres Fahrrades zu treffen. Tipps zum Thema Diebstahlschutz für Fahrrad können auf der Webseite der

www.polizei-beratung.de nachgelesen werden.

Verkehrsunfall zwischen PKW und Rettungswagen

Mainz-Mombach (ots) – Gegen 10:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Erzberger Straße/ Obere Kreuzstraße zum Zusammenstoß eines PKW und eines Rettungswagens. Der PKW kam durch die Wucht des Aufpralls an einem Laternenpfahl derart zum Stillstand, dass die Fahrerin des Wagens ihr Fahrzeug nicht eigenständig verlassen konnte. Durch Einsatzkräfte der Mainzer Feuerwehr wurde das Dach des Wagens aufgetrennt, um die Frau aus dem Auto zu retten.

Sie war durchgehend ansprechbar und wurde zur Abklärung und medizinischen Versorgung in

ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Die Besatzung des Rettungswagens blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Verkehr im Bereich der Erzbergerstraße/Obere Kreuzstraße war kurzzeitig für den öffentlichen Nahverkehr gesperrt und musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Maßnahmen der Rettungskräfte geregelt werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Weitere Details, insbesondere zum Unfallhergang, sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Unfall nach Überholvorgang

Mainz-Weisenau (ots) – Am Samstag um 14:25 Uhr, kam es auf der der Wormser Straße in Mainz-Weisenau zu einem Unfall zwischen zwei PKW. Ein 64-jähriger Seat-Fahrer befuhr die Wormser Straße aus Richtung Weisenauer Straße in Richtung B9. Eine 56-jährige Audi-Fahrerin war auf der Wormser Straße in entgegen gesetzter Richtung unterwegs.

Der Seat-Fahrer setzte zum Überholen eines anderen PKW an und befand sich daher auf der Gegenfahrspur, welche durch die Audi-Fahrerin befahren wurde. Trotz versuchten Ausweichmanöver der Audi-Fahrerin konnte ein Zusammenstoß der beiden PKW nicht mehr verhindert werden. Der Fahrer des Seat blieb unverletzt. Die Fahrerin des Audi wurde verletzt und zur weiteren Abklärung in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Sachbeschädigung an PKW – Täter geflüchtet

Mainz-Drais (ots) – In der Nacht auf Samstag 06.04.2024 um 01:30 Uhr, wurde eine Anwohnerin der Straße „An den Platzäckern“ auf einen unbekannten Täter aufmerksam, der ein geparktes Fahrzeug beschädigte. Gegen 01:30 Uhr hatte die Frau gesehen, wie ein Mann am Außenspiegel eines Kleinwagens zu schaffen machte und an diesem gewaltvoll riss. Als sie sich lautstark bemerkbar machte, flüchtete der Unbekannte in eine angrenzende Einfahrt und somit aus dem Sichtfeld der Zeugin.

Sie beschrieb den Täter als ca 20-jährigen Mann mit schulterlangem, braunen, welligem Haar. Er trug eine schwarze Jacke und hatte einen weißen Jutebeutel bei sich.

Wer am 06.03.2024, gegen 01:30 Uhr den beschriebenen Mann in/um Mainz-Drais gesehen hat oder wer sonstige sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Gewässerverunreinigung im Bereich der Stadt Mainz

Mainz (ots) – Am heutigen Tag, Sonntag 07.04.2024 gegen 13:15 Uhr wird eine mögliche Gewässerverunreinigung in Höhe des Rhein-Kilometers 496,5, etwa Höhe des Winterhafens, gemeldet. Auf der Anfahrt des Polizeibootes befindet sich die Verschmutzung bereits unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke. Vor Ort kann ein leichter Ölfilm festgestellt werden. Aufgrund des Geruchs kann von Dieselkraftstoff ausgegangen werden.

Es wurde eine Gewässerprobe entnommen. Die Menge des Kraftstoffs wird auf ca. 0,5-1 Liter geschätzt. Die Fläche des Films wird auf eine Länge von ca. 500m geschätzt und befindet sich mittig des Rheins. Es bestehen zur Zeit keinerlei Möglichkeiten Maßnahmen zur Bekämpfung durchzuführen. Eine Umweltgefährdung ist aufgrund der Geringfügigkeit auszuschließen.

Hinsichtlich eines Verursachers konnte bis dato keine Hinweise erlangt werden. Die Ermittlungen dauern an. Wer in dem genannten Zeitraum im Umfeld der Örtlichkeit Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, soll sich bitte bei der WSP-Station Mainz melden.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Kreis Mainz-Bingen

Berauschte Fahrt ohne Fahrerlaubnis

Bingen-Sprendlingen (ots) – Am 08.04.2024 gegen 12:45 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen an der L415 zwischen Sprendlingen und Ober-Hilbersheim einen in den Landkreis Mainz-Bingen zugelassenen Kleinwagen. Der darin festgestellte 30-jährige Fahrer war der Streife nicht unbekannt. Er fiel in der Vergangenheit bereits durch eine Vielzahl an Verkehrsdelikten, insbesondere auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln auf.

Auch in der aktuellen Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer weiterhin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem konnte dem Fahrer erneut der Konsum von Marihuana sowie auch Amfetamin nachgewiesen werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt unterbunden.

Berauschte E-Scooterfahrer

Bingen (ots) – Am Freitag 05.04.2024 gegen 19 Uhr, werden Polizeikräfte in der Bingerbrücker Straße in Bingen auf zwei E-Scooterfahrer aufmerksam. Bei anschließender Kontrolle des 18-Jährigen und 32-Jährigen aus Trechtingshausen können bei beiden niedrige Alkoholwerte festgestellt und Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln gewonnen werden.

Der anschließend durchgeführten Urintest sowie die Angaben der Personen bestätigen den Verdacht des Konsums von Drogen der Stoffgruppe Amphetamin. Der 32-Jährige und der 18-Jährige werden zwecks Blutprobe zur Polizeiinspektion Bingen verbracht. Beide erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.