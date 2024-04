Kreis Alzey-Worms: Die Polizei-News

Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Frettenheim (ots) – Am Freitag 05.04.2024 um 20:52 Uhr, meldet eine aufmerksame Zeugin, dass sie soeben habe beobachten können, wie ein augenscheinlich alkoholisierter Mann in sein Fahrzeug gestiegen und losgefahren sei. Durch die Beamten kann der 53-jährige Fahrzeugführer sodann an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen bestätigt sich der Verdacht einer bestehenden Alkoholisierung beim 53-jährigen Fahrzeugführer. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt zudem 2,17 Promille. Aufgrund der bestehenden Alkoholisierung wurde der Fahrzeugführer im Anschluss, zwecks Blutentnahme, auf die Polizeiinspektion Alzey verbracht. Zudem wurde sein Führerschein durch die Beamten sichergestellt.

Sachbeschädigung durch Graffiti am Rewe

Gau-Odernheim (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch 27.03.24 ab 17 Uhr bis Montag 01.04.24 um 18 Uhr, kam es in der Bahnstraße in Gau-Odernheim an der rückwärtigen Wand des Rewe-Supermarktes zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Unbekannte Täter sprühten mit schwarzer Farbe den Schriftzug „161 1 FCK ACAB“ daran.

Die Rückseite des REWE ist von der Bahnstraße aus gut sichtbar. Wer kann Hinweise zur Täterschaft machen? Bitte unter: 06731 9110 bei der Polizeiinspektion Alzey melden.

Kein Treibstoff – kein Führerschein – dafür Promille

A 63/Freimersheim (ots) – Bei der Kontrolle eines 40-Jährigen, der mit seinem PKW am 6.4.24 gegen 07:45 Uhr auf der A 63 bei Freimersheim wegen Treibstoffmangels liegen gebelieben war, stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim zudem Alkoholeinfluss fest. Ein Atemalkoholtest ergab ca. 1,54 Promille.

Der Mann musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da er angab, seinen Führerschein nicht dabei zu haben, ergab die weitere Überprüfung, dass der 40-Jährige über gar keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Insofern muss der Mann nun gleich mit zwei Strafanzeigen rechnen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Kontrollen zum Ende des Wochenend-Fahrverbots

A 61/Wonnegau (ots) – Zum Ende des Wochenend-Fahrverbots überprüften Beamte der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim an der Tank- und Rastanlage Wonnegau-West 37 LKW. Drei LKW-Fahrern mit Werten von ca. 1,1 Promille, 1,36 Promille und 1,44 Promille Atemalkoholkonzentration wurde die Abfahrt untersagt. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer mit 1,36 Promille zudem über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte.

Für diesen ist auch nach Ausnüchterung keine Weiterfahrt möglich. Er muss mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim