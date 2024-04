Wer vermisst eine Drohne? (Foto)

Kaiserslautern (ots) – Eine Drohne ist am Sonntagabend in der Pariser Str. abgestürzt. Sie landete gegen 19 Uhr mit einem lauten Knall im Garten eines Privatgrundstücks. Anwohner informierten die Polizei. Wem das unbemannte Flugobjekt gehört, ist unklar – der Eigentümer, beziehungsweise Bruchpilot hat sich bislang nicht gemeldet.

Nachdem die Absturz-Meldung bei der Polizei eingegangen war, rückte eine Streife aus, um sich die Drohne vor Ort genauer anzuschauen. Es handelte sich um ein Gerät der „Marke Eigenbau“. Eine Kamera war nicht (mehr) vorhanden und wurde auch im Umfeld nicht gefunden.

Hinweise auf den Fernpiloten, die Flugroute der Drohne und/oder die Herkunft des Geräts liegen bislang nicht vor. Auch die Absturz-Ursache steht nicht fest. Die Ermittlungen laufen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

2-Jährige weggelaufen

Kaiserslautern (ots) – Einer Verkehrsteilnehmerin war am Sonntagabend im Stadtgebiet ein Kleinkind aufgefallen. Weil die 2-jährige alleine unterwegs war, informierte sie die Polizei. Eine Streife rückte aus. Zwischenzeitlich wandte sich auch die Mutter des Mädchens an die Beamten, weil sie ihr Kind vermisste.

Die 2-Jährige war in einem Moment der Unachtsamkeit von einem Spielplatz weggelaufen. Wohlbehalten brachten die Polizisten das Kind zurück. |erf

Tänzer fällt mit heruntergelassener Hose auf

Kaiserslautern (ots) – Offensichtlich unter Drogeneinfluss stand ein Mann, der mit heruntergelassener Hose am Sonntagmorgen an einer Bushalttestelle in der Brandenburger Straße tanzte. Ein Zeuge informierte die Polizei.

Als eine Polizeistreife vor Ort eintraf, hatte sich der Tänzer die Hose wieder hochgezogen. Drogen fanden die Polizisten bei dem 26-Jährigen keine. Nachdem die

Personalien des Mannes feststanden, durfte er seinen Heimweg antreten. |erf

Betrunkener schlägt zwei Fußgängerinnen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zum Montag einen 61-Jährigen

vorübergehend festgenommen, weil er in der Reichswaldstraße zwei Frauen attackierte. Offensichtlich grundlos schlug der Mann auf die beiden 43-Jährigen ein und verletzte seine Opfer leicht. Eine alarmierte Polizeistreife traf den mutmaßlichen Angreifer in der Berliner Straße an.

Er hatte einen Atemalkoholpegel von 2,18 Promille intus. Zur Verhinderung weiterer Straftaten musste der Verdächtige die Beamten zu einer Polizeidienststelle begleiten. Die Nacht verbrachte der Mann im Polizeigewahrsam. Ob er auch für die Beschädigung

einer Schaufensterscheibe in der Berliner Straße in Frage kommt, ist Gegenstand

weiterer Ermittlungen. |erf

Kundin mit Service unzufrieden

Kaiserslautern (ots) – Die Mitarbeiterin einer Bäckereifiliale im Stadtgebiet meldete am Sonntagmittag der Polizei, dass eine Kundin Probleme mache. Als die Beamten vor Ort eintrafen war die Verantwortliche nicht mehr da. Wie sich herausstellte soll die 54-Jährige einen frechen Umgangston an den Tag gelegt haben.

Die Frau konnte in der Nähe der Bäckerei angetroffen werden. Sie gab gegenüber den Beamten an, dass sie mit dem Service der Bäckerei-Mitarbeiterin unzufrieden gewesen sei, worüber sie sich aufregte. Ein mutmaßlich strafrechtlich relevantes Verhalten stellten die Polizisten nicht fest. |bo

Betrunken und schlafend hinterm Steuer

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagmorgen hat die Polizei an der Autobahnanschlussstelle Kaiserslautern-Zentrum in Fahrtrichtung Saarbrücken einen Pkw-Fahrer schlafend in seinem Wagen festgestellt. Auf Nachfrage gab der 32-Jährige an, dass er aus der Innenstadt gekommen sei und nach Landstuhl fahren wolle.

Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Der Fahrer musste die Einsatzkräfte zu einer Polizeidienststelle begleiten. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sie soll Aufschluss über seinen Alkoholkonsum geben.

Die Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein sicher. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. |bo

Mannschaftsbus von Fußballteam beschädigt

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Sonntag zerkratzen bislang unbekannte Täter den Mannschaftsbus eines Fußballteams. Das Fahrzeug parkte vor einem Hotel in der Innenstadt.

Der Sachschaden beläuft sich nach Einschätzung der Polizei auf mindestens 3.000 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und fragt: Wem sind Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges in der Zeit von Samstag, 17 Uhr bis Sonntag, 07 Uhr, wahrgenommen?

Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter: 0631 369-2150 entgegen. |bo