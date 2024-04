Speyer: 70 Jahre THW Speyer – Tag der offenen Tür am 13. April 2024

Speyer – Das Technische Hilfswerk (THW) Ortsverband Speyer feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Jubiläum. Seit seiner Gründung im Jahr 1954 hat sich das THW Speyer zu einer unverzichtbaren Institution entwickelt, die sich durch ihr Engagement, ihre Hilfsbereitschaft und ihre starke Gemeinschaft auszeichnet. Mit einem Tag der offenen Tür wird das Jubliäum am 13. April gefeiert.

Der Ortsverband Speyer wurde am 4. Dezember 1954 in der ehemaligen Gaststätte „Zum weißen Rössel“ gegründet. Seitdem hat das THW Speyer zahlreiche Herausforderungen gemeistert und Menschen in Notlagen geholfen. Von Hochwassereinsätzen bis hin zu internationalen Hilfsmissionen – die freiwilligen Helferinnen und Helfer des THW Speyer waren stets zur Stelle, um schnell und effektiv Hilfe zu leisten. Ihre Expertise und ihr Einsatz haben oft den entscheidenden Unterschied gemacht.

Im Laufe der Jahre hat sich der Ortsverband Speyer weiterentwickelt und sein Aufgabenspektrum erweitert. Heute leistet das THW Speyer wichtige Beiträge im Bereich des Bevölkerungsschutzes und der Gefahrenabwehr. Ob bei Naturkatastrophen, Hochwasser oder anderen Notlagen – die Speyerer Ehrenamtlichen sind bestens ausgebildet und immer bereit, anderen in Not zu helfen.

Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums lädt das THW Speyer die Bevölkerung herzlich ein, am 13. April von 10 bis 17 Uhr den Tag der offenen Tür in der Industriestraße 9, 67346 Speyer, zu besuchen. Bei dieser Veranstaltung wird es eine Fahrzeugausstellung geben, bei der Besucher die Möglichkeit haben, die Technik des THW Speyer hautnah zu erleben. Zudem wird für das leibliche Wohl gesorgt sein. Auch für die kleinen Besucher wird es spannende Kinderbeschäftigungen geben, um ihnen das THW und seine Arbeit spielerisch näherzubringen.