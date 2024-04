Berauscht mehrere Straftaten begangen und Widerstand geleistet

Edenkoben (ots) – Nachdem ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Südliche Weinstraße am Donnerstagabend 05.04.24 gegen 18 Uhr in der Edesheimer Straße zunächst einen Anwohner angepöbelt hatte, schlug er einer schlichtenden Frau mit einem unbekannten Gegenstand gegen die linke Hand, wodurch diese leicht verletzt wurde. Weiterhin zerkratzte der 19-Jährige ein geparktes Fahrzeug.

Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Der Täter konnte schließlich im Nahbereich festgestellt und festgenommen werden. Der alkoholisierte und augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehende 19-Jährige leistete im weiteren Verlauf Widerstand und versuchte einem Polizisten in die Hand zu beißen. Die Polizisten blieben unverletzt. Nach der Entnahme einer Blutprobe zur Feststellung der Schuldfähigkeit wurde der 19-Jährige schließlich einer psychiatrischen Einrichtung zugeführt. Er muss sich nun wegen mehreren Straftaten verantworten.

Postbotin von Hund gebissen

Schweighofen (ots) – Im Rahmen einer Zustellung am 06.04.2024 gegen 14 Uhr, klingelte die Postbotin am Anwesen. Beim Öffnen der Türe gelang es dem Schäferhund durch einen kleinen Spalt am Besitzer vorbeizukommen. Das Tier verbiss sich anschließend im Bein der Postbotin. Diese musste durch den Rettungsdienst versorgt werden und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Alkoholisierter Randalierer

Edenkoben (ots) – Am Samstag 06.04.24 gegen 12:20 Uhr, randalierte ein alkoholisierter 19-Jähriger im Einmündungsbereich der Bahnhofstraße und der Staatsstraße in Edenkoben. Hierbei schrie der Heranwachsende lautstark und trat gegen die in der Bahnhofstraße geparkten Fahrzeuge. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Fahrzeuge beschädigt. Da sich der 19-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in eine Fachklinik verbracht.

Mögliche Zeugen, deren Fahrzeuge am Samstagmittag in der Bahnhofstraße in Edenkoben abgestellt waren und nun Beschädigungen aufweisen, melden sich unter 06323 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de bei der Polizei Edenkoben.

3 Motorradunfälle

Billigheim-Ingenheim (ots) – Am 06.04.2024 befuhr gegen 10:40 Uhr, ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer die Gartenstraße in Billigheim-Ingenheim in Fahrtrichtung L544. An der dortigen Einmündung fuhr er geradeaus weiter in Richtung Wirtschaftsweg. Hierbei übersah er einen bevorrechtigten 60-jährigen Motorradfahrer sowie dessen 47-jährige Sozia.

Bei der anschließenden Kollision wurde der 60-Jährige schwer verletzt. Die 47-Jährige wurde leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Auch war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die L544 musste für circa 30 Minuten voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Mercedes-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Albersweiler (ots) – Am 06.04.2024 befuhr gegen 21:10 Uhr, ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades die L507 von Frankweiler in Richtung Albersweiler. In einer Linkskurve verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Gefährt, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte.

Er wurde durch den Sturz schwer verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beträgt circa 100 Euro.

Er wird sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie 1 Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen.

B48/Wellbachtal (ots) – Am 06.04.2024 befuhr gegen 13:20 Uhr, ein 22-jähriger Motorradfahrer die B48 vom Johanniskreuz in Richtung Rinnthal. Kurz vor der Abfahrt Hofstätten streifte er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die rechte Schutzplanke und wurde bei dem folgenden Sturz in den Grünstreifen geschleudert.

Der 22-Jährige wurde durch den Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beträgt circa 2000 Euro. Er wird sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie einen Punkt in der Verkehrssünderdatei einstellen müssen.

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Bad Bergzabern (ots) – Am 05.04.2024 gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 76-jähriger PKW-Fahrer die Petronellastraße in Bad Bergzabern. Zum selben Zeitpunkt befuhr eine 23-jährige Pedelec-Fahrerin die Stauffenbergstraße in Richtung Petronellastraße.

An der Kreuzung missachtete die Radfahrerin die Vorfahrt des von rechts kommenden PKW-Fahrers, indem sie ungebremst in diese einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stützte und sich am Kopf verletzte. Einen Helm trug die Frau nicht. Sie wurde im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Die meisten schweren Kopfverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

Vollsperrung nach Unfallflucht – Zeugen gesucht

A65 (ots) – Am Freitag 05.04.24 gegen 08:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher vermutlich mit seinem LKW die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. In der Ausfahrt Landau-Dammheim kam der Unfallverursacher nach rechts von der Fahrbahn ab und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Hierdurch entstand an Schutzplanke sowie der Bankette Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 EUR. Aufgrund der aufgewirbelten Erde musste eine Fahrbahnreinigung erfolgen. Hierbei musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden. Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder dem bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei unter 06323 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Edenkoben (ots) – Am Samstag 06.04.24 gegen 13:20 Uhr, wurden bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der K6 und der A65 – Anschlussstelle Edenkoben zwei Personen leicht verletzt. Beim Linksabbiegen von der K6 auf die A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe übersah der 29-jährige Unfallverursacher eine entgegenkommende 37-jährige Autofahrerin, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Autos kam.

Zwei leicht verletzte Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 9.000 EUR.