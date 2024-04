50-jähriger Mann durch Schlag auf den Kopf verletzt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Bereits am 30.03.2024 kam es gegen 11:30 Uhr in einem Geschäft in der Hauptstraße zu einer Körperverletzung, bei dem ein 50-jähriger Mitarbeiter des Geschäftes durch einen Gast unvermittelt auf den Kopf geschlagen und dabei glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei konnte sich der Tatverdächtige in unbekannte Richtung entfernen.

Der Tatverdächtige ist ca. 30 Jahre alt und hat blondes Haar. Er trug einen Vollbart und war mit einem schwarzes Pullover, einer schwarzer Jacke,einer beigen Hose und einem schwarzen Basecap bekleidet.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen zu dem Tatverdächtigen und den Hintergründen der Tat eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten sich telefonisch unter: 06221/1857-0 mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte in Verbindung zu setzen.

Unbekannte täuscht Kaufinteresse vor um zu betrügen

Heidelberg (ots) – Am Freitag gegen 15:25 Uhr, wurde die Inhaberin eines Radgeschäfts in der Plöck Opfer eines Trickbetrugs. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachte eine bislang unbekannte Täterin die Verkäuferin mittels eines sog. Wechselfallenschwindels derart durcheinander, dass die Geschädigte der Unbekannten zwei 50-Euroscheine zu viel aushändigte.

Die Unbekannte bezahlte Ware mit einem 200-Euroschein, das Wechselgeld monierte die Kundin, da die Geldscheine kleine Risse aufwiesen. Durch die anschließende Diskussion, mehrere Nachfragen und schließlich die Rückgabe der Ware, da die Unbekannte nun doch kein Kaufinteresse mehr hatte, entstand eine für die Verkäuferin unüberschaubare Situation. Es handelte sich hierbei wohl um ein Ablenkungsmanöver, das dazu führte, dass letztendlich 100 Euro in der Kasse fehlten.

Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 45 Jahre, ca. 162 cm groß, braune, lange, zum Zopf gebundene Haare, gepflegtes Erscheinungsbild, Schmuck an Händen und Handgelenk, trug ein beiges T-Shirt und eine rostbraune Weste.

Personen, die Hinweise zu der Betrügerin machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Tel: 06221 18570 zu melden. /cw