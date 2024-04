Bockenheim: Simon Stützel ist der Sieger des 13. Marathons Deutsche Weinstraße

Bockenheim an der Weinstraße – In einer Zeit von 2:28:23 Stunden absolvierte Simon Stützel die Marathondistanz (42,195 km) und belegte Platz 1, elf Sekunden vor Patrick Ereng, in der fast frühsommerlichen Pfalz am ersten Aprilsonntag, 07.04.2024.

Am Samstag, 06.04.2024, starteten die Kinder und Jugendlichen in Bockenheim mit Streckenlängen zwischen 1 und 1,6 km. Abends erklang Live-Musik mit der Rockband Good News bei freiem Eintritt.

Der Sonntag begann früh morgens mit Ausgabe der Startunterlagen und evtl. Ummeldungen. Um 09:15 Uhr begrüßte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld in der VINUM-LOUNGE im Haus der Deutschen Weinstraße Persönlichkeiten aus den Bereichen Sport, Wirtschaft und Politik.

Fotos: Holger Knecht

Um 10 Uhr erschallte der Startschuss für die Läuferinnen und Läufer des Marathons, des Halbmarathons und des Duo-Marathons. 2108 Teilnehmer kamen in der Zeitmessung über die Ziellinie.

Die Strecke (Marathon):

Bockenheim

Grünstadt-Asselheim

Grünstadt

Kleinkarlbach

Bobenheim am Berg

Weisenheim am Berg

Leistadt

Bad Dürkheim (Wechsel Duo-Marathon-Läufer)

Kallstadt

Herxheim am Berg

Dackenheim

Kirchheim

Grünstadt

Grünstadt-Asselheim

Bockenheim

Fotos: Holger Knecht

Marathon (635 Läufer):

Die Erstplatzierten (m):

Simon Stützel (LG Region Karlsruhe): 2:28:23 Stunden Patrick Ereng (Schöneck): 2:28:34 Stunden Max Rahm (SAYSKY / LC Donnersberg): 2:31:01 Stunden

Die Erstplatzierten (w):

Tanja Schmitt (LC Rehlingen): 3:22:51 Stunden Yvonne Jung (RC Vorwärts Speyer): 3:23:45 Stunden Nathalie Lindahl (Seevetal): 3:25:57 Stunden

Halbmarathon: 1420 Läufer

Die Erstplatzierten (m):

Tom Holzmann (LLG Wonnegau): 1:11:00 Stunden Jonas Lehmann (TuS 06 Heltersberg): 1:14:13 Stunden Marko Martin (TV Maikammer): 1:20:05 Stunden

Die Erstplatzierten (w):

Eszter Varga (LG Rülzheim/Laufteam rennwerk): 1:29:31 Stunden Sophie Bitterlich (Marburg): 1:32:41 Stunden Josefa Matheis (TSG Eisenberg): 1:33:07 Stunden

Duo-Marathon: 52 Läufer

Die Erstplatzierten (m):

TSG Maxdorf (Thomas Schlohmann / Christoph Antoni): 2:46:13 Stunden Brandgefährlich (Marvin Brand / Leonardo Brand): 2:55:13 Stunden Basti-Fantasti (Bastian Albers / Sebastian Vollmers): 3:03:48 Stunden

Die Erstplatzierten (mixed):

Besenwagen (Verena Becker / Jens Becker): 2:54:12 Stunden Schork Sports (Pia Winkelblech / Tobias Drescher): 2.56:05 Stunden RP Merzalben (Daniela Wagner / Matthias Wagner): 3:05:07

Die Erstplatzierten (w):

MTG Mannheim Girls (Jasmin Volz / Saskia Bausch): 3:07:13 Stunden CKvsTJ (Claudia Wipfler / Kerstin Brütsch): 3:11:11 Stunden Roth Girls (Elke Neifeind / Susanne Schaffner): 3:39:22 Stunden

Fotos: Holger Knecht

Ergebnisse und weitere Infos sind auf der Webseite des Marathons Deutsche Weinstraße zu finden:

https://www.marathon-deutsche-weinstrasse.de