Unfall auf B9 – Zeugen gesucht

Bellheim (ots) – Am Donnerstag 04.04.2024, ereignete sich auf der Bundesstraße 9 auf Höhe der Anschlussstelle Bellheim Süd ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Autofahrer wechselte um ca. 07.25 Uhr vom Einfädelungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen und übersah dabei eine 19-jährige Autofahrerin. Diese wollte eine Kollision vermeiden und zog auf den linken Fahrstreifen, wo sie mit einem weiteren Autofahrer kollidierte.

Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. Die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Laut Zeugen soll es sich um einen dunklen Kombi gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Dachstuhlbrand

Lingenfeld (ots) – Heute Morgen gegen 05:00 Uhr brach aus bislang ungeklärter Ursache in einem Dachstuhl eines unbewohnten Hauses in der Hauptstraße in Lingenfeld ein Feuer aus. Die Löscharbeiten sind mittlerweile beendet.

Ersten Schätzungen zu Folge dürfte ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich entstanden sein. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sextortion

Wörth (ots) – Ein 35-jähriger Mann aus Wörth wurde über eine Internetplattform von einer Unbekannten virtuell an geflirtet. Der Aufforderung anzügliche Bilder auszutauschen kam der Mann nach. Anstelle eines gegenseitigen Austausches von Bildern forderte die Unbekannte dann allerdings einen größeren Geldbetrag, da sie ansonsten Nacktfotos von ihm veröffentliche.

„Sextortion“ bezeichnet eine Form der Erpressung im Internet, bei der Betrüger ihre Opfer zu sexuellen Handlungen überreden, um sie anschließend mit der Veröffentlichung von unbemerkt aufgezeichneten Bildern oder Videos zu erpressen und hohe Geldsummen, vorzugsweise in Kryptowährungen, zu fordern.

Die Polizei empfiehlt, keine Geldforderungen zu bezahlen und Anzeige zu erstatten, wenn man Opfer von Sextortion wird. Sie sollten außerdem das Passwort des verwendeten Accounts ändern, wenn es im Betreff oder im Mailtext erwähnt wird. Wenn Bilder oder Videos von Ihnen veröffentlicht wurden, melden Sie diese dem Seiten- oder Portalbetreiber und bitten Sie darum, dass sie gelöscht werden.