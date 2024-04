Snapchat-Video löst Polizeieinsatz aus

Ludwigshafen (ots) – Wie wichtig ein verantwortungsvoller Umgang mit sozialen Medien ist, zeigt ein Fall vom frühen Freitagmorgen 05.04.2024. Die Polizei Ludwigshafen erlangte Kenntnis über ein Snapchat-Video eines 19-jährigen Ludwigshafeners, in welchem dieser augenscheinlich Kokain konsumiert und im Anschluss mit einer Pistole „Russisches Roulette“ spielt. Hierbei handelt es sich um ein potenziell tödliches Glücksspiel, das mit einem Revolver gespielt wird.

Spezialkräfte durchsuchten die Wohnung des jungen Mannes und konnten ihn wohlbehalten antreffen. Er versicherte glaubhaft, dass das Video nicht ihn selbst, sondern einen Influencer aus Albanien zeigt. Er habe dieses lediglich heute Nacht in seiner Story gepostet. Es wird nun geprüft, ob dem Verantwortlichen die Kosten des Einsatzes in Rechnung gestellt werden können.

Tipps zum sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit sozialen Medien gibt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter https://s.rlp.de/5rmwa .

Auf Parkplatz mit Messer bedroht

Ludwigshafen (ots) – Bereits am Mittwoch 03.04.2024 gegen 22:40 Uhr, wurde ein 19-Jähriger auf dem Parkplatz des Ebertparks von einem bislang Unbekannten mit einem Messer bedroht. Das meldeten der junge Mann sowie ein 18-jähriger Zeuge am 04.04.2024 der Polizei. Die beiden jungen Männer hätten sich mit dem Auto eines Freundes auf dem Parkplatz befunden, auf dem sich auch der bislang Unbekannte Täter sowie dessen Begleiter aufgehalten hätten.

Die beiden hätten in einem Auto gesessen. Der 19-Jährige sei sodann zu ihnen gegangen und habe sie angesprochen. Hieraus habe sich ein Streitgespräch entwickelt, wobei sich der Unbekannte unmittelbar aggressiv und beleidigend verhalten habe. Er habe dem 19-Jährigen sodann mit einem Messer gedroht und ihm dieses auch an den Hals gehalten. Danach sei der Unbekannte weggefahren. Der 19-Jährige wurde nicht verletzt.

Er beschrieb den Unbekannten wie folgt: Etwa 19-20 Jahre alt, kräftig, Bart, kurze braune Haare.

Der Beifahrer war ca. 16-17-Jahre alt, schlank, hatte mittellanges blondes Haar.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei um Hinweise unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

Auseinandersetzung in der Raiffeisenstraße

Ludwigshafen (ots) – An der Endhaltestelle in Oggersheim (Raiffeisenstraße) kam es am 04.04.2024, gegen 15:30 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 14-Jährigen. Eine der beiden wurde hierbei leicht verletzt. Sie gibt an, von ihrer Kontrahentin und deren Begleiterin festgehalten, geschlagen und getreten worden zu sein.

Dies bestritt die andere 14-Jährige. Sie gab an, zu dem Konflikt leidglich dazugekommen zu sein. Für die Körperverletzung sei eine ihr unbekannte Person verantwortlich. Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei um Hinweise unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

Gewerbsmäßiger Ladendiebstahl

Ludwigshafen (ots) – Ein Ladendieb wurde am Donnerstag 04.04.2024 gegen 14:20 Uhr, in einem Einkaufszentrum (Im Zollhof) gestellt. Er hatte zuvor in einer Parfümerie Parfüme im Wert von etwa 65 Euro gestohlen. Zudem hatte der Mann, ein 24-Jähriger, mehrere Kleidungsstücke bei sich, bei denen es sich ebenfalls um Diebesgut handeln dürfte. Zudem hatte er ein Taschenmesser bei sich.

Da sich der 24-Jährige vor Ort nicht auswies, wurde er zur Polizeidienststelle mitgenommen. Er wird sich wegen gewerbsmäßigem Ladendiebstahl verantworten müssen.

Einbrüche in Gartenparzellen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 31.03.2024 bis 04.04.2024 in mehrere Gartenparzellen einer Kleingartenanlage im Bastenhorstweg ein. Aus einer der Parzellen wurden Werkzeuge entwendet. Eine genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Sie haben Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus kam es außerdem in der Lutherstraße. Hier versuchten Unbekannte zwischen dem 02.04.2024, 19 Uhr, und dem 04.04.2024, 14 Uhr, in die Räumlichkeiten einzudringen. Es blieb beim Versuch. Die Schadenshöhe durch Hebelspuren ist bislang unklar.

Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfall in Weißenburger Straße

Ludwigshafen (ots) – An der Kreuzung Kettlerstraße/Weißenburger Straße am 04.04.2024 gegen 17 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Autofahrer missachtete die Vorfahrt einer 32-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 32-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Außerdem entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 2.000 Euro.

Unfall in Wollstraße – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Einem 24-jährigen Mercedesfahrer kam am 04.04.2024 gegen 14:15 Uhr, in der Wollstraße ein Auto entgegen. Dieses sei nach einem vorangegangenen Überholvorgang eines Fahrrads weiterhin sehr mittig gefahren. Hierdurch kam es zur Kollision der beiden Autos. Der Seitenspiegel der 24-Jähirgen wurde beschädigt. Die andere verkehrsunfallbeteiligte Person, die in einem weißen Fahrzeug gefahren sei, fuhr weiter ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, oder die Unfallverursacherin bzw. der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

Sachbeschädigung an Schule in Leuschnerstraße

Ludwigshafen (ots) – Zwischen Mittwoch (03.04.2024, 16 Uhr) und Donnerstag (04.04.2024, 6:30 Uhr) wurden Fenster einer Grund- und Realschule in der Leuschnerstraße beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Wechselgeldtrickbetrug

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Wechseltrickbetrug kam es 04.04.2024 gegen 17:15 Uhr, in einem Geschäft für Nahrungsergänzungsmittel in der Straße „Im Zollhof“. Ein Unbekannter hatte das Geschäft betreten und die 18-jährige Angestellte darum gebeten, ihm 600 Euro zu wechseln. Nach Rücksprache mit ihrem Chef kam sie dieser Bitte nach. Als der Mann das Geschäft wieder verlassen hatte, musste die junge Frau feststellen, dass sie lediglich 300 Euro bekommen hatte.

Beschreibung:

Täter: männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 1,60-1,65m groß, sprach mit osteuropäischem Akzent, er hatte eine Halbglatze, helle Augen, trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans und hatte ein auffälliges Tattoo an der Hand.

Eine weitere Person: männlich, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 1,70m groß, sprach ebenfalls mit osteuropäischem Akzent, war bekleidet mit einer schwarzen Kappe, schwarzer Lederjacke, schwarze Hose, hatte ein auffälliges Muttermal am Mund und das identische Tattoo wie der Täter an der Hand. Ob es sich hierbei um einen Komplizen handeln könnte, wird Bestandteil der Ermittlungen sein.

Sie haben etwas beobachtet oder können Angaben zum Täter machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden. Verhindern Sie den Zugriff auf Ihre Wertsachen und halten Sie Abstand. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und gehen Sie weg.

Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de