Tödlich verunfallter Pedelec-Fahrer – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Am 04.04.2024 verstarb ein 74-jähriger Mann aus Speyer in einer Klinik in Ludwigshafen an den Folgen eines Unfalls mit seinem Pedelec. Der Unfall trug sich bereits am 18.03.2024, in der Zeit zwischen 10:45-11:15 Uhr, auf der Wormser Landstraße in Speyer zu. Der Sachverhalt wurde der Polizei erst zusammen mit der Sterbenachricht des 74-Jährigen bekannt.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fuhr der 74-Jährige mit seinem Pedelec auf dem Radweg in der Wormser Landstraße in Richtung Innenstadt. Hier nutzte er den Fahrradweg der Gegenrichtung. Aus noch ungeklärten Umständen stürzte der Mann.

Ein Passant fand den Mann bewusstlos am Boden liegend vor und verständigte den Rettungsdienst. Neben dem Passanten fanden sich vor Ort zwei weitere, unbekannte Ersthelfer ein, die bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes bei der Versorgung des Pedelec-Fahrers unterstützten. Der Rettungsdienst hat den verunfallte Pedelec-Fahrer in eine Unfallklinik nach Ludwigshafen verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

In einem zwischenzeitlich wachen Moment erwähnte der Mann gegenüber Angehörigen einen E-Scooter-Fahrer. Ob dieser im Zusammenhang mit dem Unfall steht, ist aktuell nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weitere Hinweise zum Unfall liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich telefonisch unter 06232/137-0 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Es werden insbesondere die beiden Ersthelfer, sowie zwei unbekannte Radfahrer, welche an dem gestürzten Pedelec-Fahrer vorbeigefahren sein sollen, gebeten sich mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung zu setzen.

Diebstahl von Bauchtasche auf Frühjahrsmesse

Speyer (ots) – Am Mittwoch 04.04.2024 gegen 20:15 Uhr, setzte sich ein 26-Jähriger auf der Frühjahrsmesse im Bereich der Boxautos hin, um etwas zu essen. Dabei legte er seine graue Bauchtasche neben sich ab. Unbekannte Täter entwendeten die Tasche in einem unbeobachteten Moment samt des darin befindlichen silbernen Iphone 11 Pro Max. Weiterhin hatte sich ein mittlerer 2-stelliger Bargeldbetrag in der Tasche befunden. Der 26-Jährige zeigte den Diebstahl am Donnerstag an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail

(Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Reifen an 2 Autos plattgestochen, Reifen platzt während der Fahrt – Zeugenaufruf

Speyer (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 21:30-07:30 Uhr, stachen unbekannte Täter die Reifen an 2 geparkten PKW in der Rheinhäuser Straße platt und verursachten einen Kratzer auf der Motorhaube eines PKW. Die 22-jährige Fahrerin eines der PKW bemerkte den Schaden nicht vor Fahrtantritt und fuhr morgens gegen 07:30 Uhr los. Auf Höhe der B39-Anschlussstelle Speyer-Süd/Römerberg platzte schließlich ein Reifen ihres PKW.

Die 22-Jährige konnte einen Unfall verhindern, indem sie zur Seite fuhr. Ihr PKW musste abgeschleppt werden. Der Schaden an beiden PKW beträgt ca. 700 Euro. Polizeibeamte überprüften nach dem Vorfall weitere geparkte PKW und stellten keine weiteren Schäden fest. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sowie eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Rheinhäuser Straße zwischen den Einmündungen Am Schöneck und Am Flugplatz verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Die Polizei bittet Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte darum, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrskontrollen am Donnerstag

Speyer (ots) – Am Donnerstag gegen 09:10 Uhr, stellte eine Polizeistreife einen 20-Jährigen in der Bahnhofstraße fest, der auf einem E-Scooter ohne aktuellen Versicherungsschutz fuhr. Sein mit einem alten Versicherungskennzeichen ausgestattetes Gefährt stellten die Beamten sicher, bis der 20-Jährige es versichert hatte.

Gegen 11 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 36-jährigen PKW-Fahrer im Weißdornweg und stellten hierbei ein auffälliges Ganzkörperzittern sowie glasige und gerötete Augen bei dem Fahrer fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht der Beamten auf eine THC-Beeinflussung des Fahrers.

Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Eignung des Fahrers überprüfen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Daher weist die Polizei eindringlich darauf hin: Das Fahren unter dem Einfluss von THC ist und bleibt verboten.

Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Küchenbrand in der Lindenstraße

Speyer (ots) – Am Donnerstag 04.04.2024 kurz nach 18 Uhr, kam es in der Lindenstraße in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand in der Küche einer Wohnung. Bewohner verständigten die Rettungskräfte sowie weitere Bewohner. Polizeibeamte betraten den Brandort, nachdem die Feuerwehr ihre Maßnahmen abgeschlossen hatte.

Die Umstände vor Ort deuten darauf hin, dass ein technischer Defekt eines Haushaltsgeräts als Brandursache anzunehmen ist. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Brand griff von der Küche nicht auf andere Räume über. Nach erster Einschätzung liegt der Sachschaden bei ca. 20.000 Euro.