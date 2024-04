Zweiter Kontrolltag der Fahrradstreife

Frankenthal (ots) – Auch am Donnerstag 04.04.2024, war die Fahrradstreife der Polizeiinspektion Frankenthal in ihrem Dienstgebiet für die Sicherheit der Bürger unterwegs. Im Fließverkehr konnten 2 Verstöße gegen die Nutzung eines Mobiltelefons als Fahrzeugführer, ein Verstoß gegen die Gurtpflicht, 7 Verstöße aufgrund überfälliger HU, ein Vorfahrtsverstoß sowie 3 Verstöße gegen die Einbahnstraßenregelung in der Industriestraße geahndet werden. Darüber hinaus wurden 4 parkende Fahrzeuge auf dem Gehweg verwarnt.

Bei der Kontrolle einer 24-jährigen Frankenthalerin, welche während der Fahrt auf ihrem E-Scooter telefonierte, ergab sich der Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln. Gegen die Fahrerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Fahrerin überprüfen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Aus gegeneben Anlass möchten wir daher noch einmal eindringlich hinweisen: Das Fahren unter dem Einfluss von THC ist und bleibt verboten. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere.

Kontrollen der Fahrradstreife

Frankenthal (ots) – Am Mittwoch 03.04.2024, in der Zeit von 07.15-15.00 Uhr, führte die Fahrradstreife der Polizei Frankenthal im Stadtgebiet Kontrollen durch. Hierbei wurden 3 Verstöße gegen das Handyverbot beim Fahrradfahren, 5 Verstöße gegen das verbotswidrige Befahren der Fußgängerzone und 3 Gurtverstöße geahndet.

Unrühmlicher Höhepunkt der Maßnahme war die Kontrolle eines 24-jährigen Mannes aus Frankenthal, welcher telefonierend verbotswidrig die Fußgängerzone befuhr und auf dem Rathausplatz kontrolliert werden konnte. Seine Missbilligung der Ahndung des Verstoßes ließ er durch Beleidigungen der kontrollierenden Beamtinnen freien Lauf. Ihn erwartet jetzt zusätzlich noch ein Strafverfahren.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.