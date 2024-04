Landau: Die Polizei-News

Absturz eines Ultra-Leicht-Flugzeugs (Foto) Landau (ots) – Am Freitagnachmittag kam es auf dem Flugplatz Ebenberg in Landau zu einem Absturz eines Ultra-Leicht-Flugzeugs, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Der 21-Jährige Pilot und seine 22-jährige Begleiterin befanden sich gegen 16:15 Uhr auf einem Rundflug über Landau, als sie in Turbulenzen gerieten. Bei der eingeleiteten Notlandung wurde das Ultra-Leicht-Flugzeug komplett beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte in einem unteren sechsstelligen Bereich liegen.

Alkohol und Kokain

Landau (ots) – Am Freitag 05.04.2024 wurde gegen 01:40 Uhr ein 29-jähriger Volvo-Fahrer in der Westbahnstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit konnten diverse Auffälligkeiten erkannt werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Kokain stand.

Folglich wurde die Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Handtasche aus Einkaufswagen entwendet – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am Donnerstag 04.04.2024 räumte gegen 19 Uhr eine 64-jährige Geschädigte ihre Einkäufe vom Einkaufswagen in ihren PKW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dammühlstraße. In einem unaufmerksamen Moment wurde durch unbekannte Täter die Handtasche samt Geldbeutel entwendet, welche sich noch im Einkaufswagen befand.

Noch bevor die Geschädigte ihre Kreditkarte sperren lassen konnte, kam es zu insgesamt drei ungerechtfertigten Abbuchungen im Wert von insgesamt 120 Euro. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich damit auf circa 520 Euro.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Hierbei konnten Hinweise auf ein britisches Fahrzeug erlangt werden, dessen Insassen sich zur Tatzeit verdächtig in der Nähe der Geschädigten verhielten. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist bisher unbekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rollerfahrer übersehen

Offenbach (ots) – Am Donnerstag 04.04.2024 befuhr gegen 13:50 Uhr ein 45-jähriger VW-Fahrer die Hauptstraße in Offenbach und wollte nach links in die Niedergasse abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 60-jährigen Rollerfahrer. Durch die Kollision wurde der Rollerfahrer leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die Schadenshöhe beträgt circa 1.500 Euro. Der VW-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.