Einbruchsdiebstahl mit Täterfestnahme und Widerstand

Edenkoben (ots) – Ein 20-jähriger Mann aus Edenkoben konnte am Donnerstag 04.04.2024 kurz vor 22 Uhr, in der Tanzstraße auf frischer Tat festgenommen werden, als er einen Weinautomaten aufgebrochen hatte und mehrere Weinflaschen entwenden wollte. Da der Mann erheblich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen sollte der 20-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Hierbei wurde er verbal aggressiv, schrie lautstark auf der Dienststelle herum, weswegen er gefesselt wurde. Noch in gefesseltem Zustand versuchte er mehrfach die Beamten körperlich anzugehen. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Kollision mit Wildschwein

Rhodt (ots) – Am Donnerstag 04.04.2024 kurz nach 07 Uhr kollidierte ein 37-jähriger Autofahrer auf der L 506 zwischen Rhodt und Edesheim mit einem Wildschwein, welches dabei so schwer verletzt wurde, dass es durch den verständigten Jagdpächter erlegt werden musste. An seinem Pkw entstand Sachschaden.

Die Polizei appelliert:

Bei plötzlichem Wildwechsel sollte kein Ausweichmanöver in den Gegenverkehr vollzogen werden, um die Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Trotz des Schockmoments sollte stark abgebremst und die Fahrspur gehalten werden. Nach einem Wildunfall müssen Autofahrer unverzüglich anhalten, die Warnblinkanlage einschalten und die Unfallstelle absichern, unter anderem mit dem Warndreieck. Der Unfall sollte der Polizei gemeldet werden.

Beschädigter Pkw-Anhänger gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Annweiler (ots) – Bereits im Zeitraum vom 15.-23.03.24 wurde auf dem Parkplatz des Schwimmbades in Annweiler ein Pkw-Anhänger entwendet. Der Anhänger weist deutliche Beschädigungen an der rechten Bordwand sowie an der rechten Radabdeckung auf. Ein Bild des Anhängers befindet sich im Anhang. Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich zu melden.

Brand in einem Mehrparteienhaus – Nachtrag

Bad Bergzabern (ots) – Nachdem die Brandstätte von Brandermittlern der Kriminalinspektion Landau und einem von der Staatsanwaltschaft Landau beauftragten Brandsachverständigen in Augenschein genommen wurde, liegt nun ein vorläufiges Ergebnis zur Brandursache vor. Demnach ist davon auszugehen, dass der Brand durch eine wohl versehentlich angeschaltete Herdplatte verursacht wurde, auf der ein Kochtopf mit Öl abgestellt war.

Nach den bisherigen Feststellungen geriet zunächst das erhitzte Öl in Brand und das Feuer griff sodann auf das Küchenmobiliar über. Von dem Küchenbereich breitete sich das Feuer in der gesamten Wohnung aus.