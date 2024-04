Aggressiver Mann auf dem Rheinfrühling

Mainz-Altstadt (ots) – Am Donnerstag 04.04.2024 gegen 20:15 Uhr, kam es auf dem Rheinfrühling in der Peter-Altmeier-Allee durch einen renitenten 37-jährigen Mainzer zu einer sexuellen Belästigung gegenüber einer heranwachsenden Wiesbadenerin. Der Mann folgte der Wiesbadenerin auf dem Fest und unterschritt mehrfach den gewöhnlichen Abstand. Da der Frau dies bereits unangenehm war, versuchte sie sich immer wieder von dem Beschuldigten zu entfernen und den Abstand zu vergrößern.

Dieser schloss jedoch immer wieder auf die Frau auf und griff ihr letztlich sogar an das Gesäß. Daraufhin ließ er von der Frau ab und begab sich aus unbekannten Gründen zum Sicherheitspersonal.

Da er auch mit diesen in Streit geriet, wurde eine zufällig vorbeikommende Fußstreife der PI Mainz 1 auf den aggressiven Mann aufmerksam. Nachdem die Wiesbadenerin der Polizei schilderte was vorgefallen war, sollte der 37-Jährige einer Personenkontrolle unterzogen werden. Dies verweigerte der Mann vehement, zeigte sich auch gegenüber den Einsatzkräften immer wieder respektlos, provozierend und baute sich direkt vor ihnen in bedrohlicher Art auf.

Er wurde daher zu Boden gebracht, ihm wurden die Handschellen angelegt und er wurde auf eine Polizeidienststelle gebracht. Hierbei wehrte er sich nach Kräften. Auf der Dienststelle wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,65 Promille festgestellt. Er hat mit mehreren Strafanzeigen zu rechnen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der PI Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Wohnung aufgebrochen und durchwühlt

Mainz-Neustadt (ots) – Im Zeitraum zw. Dienstag 02.04.2024 ab 13 Uhr und Donnerstag 04.04.2024 um 11 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter im Barbarossaring in Mainz gewaltsam Zugang zu einer Wohnung. Am Donnerstag meldete ein Mann der Polizei, dass die Eingangstür zur Wohnung seiner Nachbarin offenstehe und augenscheinlich aufgebrochen worden sei.

Polizeikräfte fanden die Wohnung verlassen und verwüstet vor. Jedes Zimmer war durchwühlt worden. Die 23-jährige Bewohnerin gab an, zwei Tage zuvor zuletzt in der Wohnung gewesen zu sein. Zu diesem Zeitpunkt sei noch alles in Ordnung gewesen. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der PI Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruch in Restaurant

Mainz-Mittlere Bleiche (ots) – In der Nacht vom 03.04.2024 bis 04.04.2024 wurde in ein Restaurant in der Mittlere Bleiche in Mainz eingebrochen. Über ein Fenster verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang in das Restaurantinnere und konnten anschließend eine geringe Menge Bargeld entwenden.

Wer verdächtige Personen oder ortsfremde Fahrzeuge zur Tatzeit gesehen hat oder wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Arbeitsmaschinen aus Firmenwagen gestohlen

Mainz-Weisenau (ots) – Zwischen Mittwoch 03.04.2024 ab 16 Uhr und Donnerstag 04.04.2024 um 08:15 Uhr brachen unbekannte Täter einen in der Bleichstraße in Weisenau abgestellten Firmenwagen auf und stahlen hochwertige Arbeitsmaschinen.

Der 67-jährige Geschädigte stellte das Fahrzeug am Mittwochnachmittag in der Bleichstraße ab. Als er am Folgetag zurückkehrte, war die Scheibe einer Hintertür eingeschlagen. Der oder die Täter stahlen aus dem Wagen eine Schleifmaschine und eine Bohrmaschine.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Mainz-Drais (ots) – Am Donnerstag gegen 19:00 Uhr, kam es in der Ober-Olmer-Straße in Mainz-Drais zu einem versuchten Einbruch in eine Erdgeschosswohnung. Ein bislang unbekannter Täter versuchte ein Fenster im Bereich der Eingangstür aufzuhebeln, was diesem jedoch misslang. Er entfernte sich daher von der Wohnung ohne etwas zu entwenden. Durch die Kriminalpolizei konnten während der Spurensuche entsprechende Hebelspuren festgestellt werden.

Wer verdächtige Personen oder ortsfremde Fahrzeuge zur Tatzeit gesehen hat oder wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Telefonbetrüger erbeuten mehrere Tausend Euro

Mainz (ots) – In den vergangenen Tagen kam es in Mainz zu zwei vollendeten Callcenterbetrugsfällen. Am Donnerstag 04.04.2024 erhielt ein 65-Jähriger einen Anruf eines Unbekannten, der sich als Mitarbeiter der „Postbank“ ausgab. Es seien am Morgen per Online-Banking verdächtige Überweisungen von seinem Bankkonto getätigt worden, behauptete der vermeintliche Bankmitarbeiter. Im Laufe des Gesprächs forderte der Unbekannte den Geschädigten immer wieder dazu auf, sich über Push-Nachrichten zu legitimieren und vermeintliche „Überweisungsblockierungen“ freizugeben.

Dem kam der Geschädigte auch nach, gab mit den Freigaben aber tatsächlich Überweisungsaufträge an die Täter frei. Mit einer der Freigaben stimmte der Geschädigte zudem der Erhöhung seines Überweisungslimits auf 50.000 Euro zu. Der Geschädigte wurde schließlich stutzig und ließ sein Konto sperren. Zu diesem Zeitpunkt waren schon rund 10.000 Euro überwiesen.

Bereits am Mittwoch, 03.04.2024, erhielt ein 58-jähriger Mann aus Mainz gegen 09:45 Uhr einen Anruf von bislang unbekannten Tätern, die sich als Mitarbeiter der „Infozentrale Berlin“ ausgaben. Die Anrufer stellten dem Mann in Aussicht, bei einem angeblichen Gewinnspiel 128.500 Euro gewinnen zu können.

Voraussetzung für die Auszahlung des angeblichen Gewinns sei, dass der Geschädigte Wunschgutscheine im Wert von 5000 Euro erwerben und diese an die unbekannten Täter übermitteln müsse.

Der 58-Jährige kam der Aufforderung nach und kaufte Gutscheine im Wert von 1.000 Euro. Die Daten gab er, wie gefordert, per Telefon an die Täter weiter. Als der Mann an einer Tankstelle weitere Gutscheinkarten erwerben wollte, wies ihn eine Mitarbeiterin auf eine mögliche Betrugsmasche hin. Woraufhin der Geschädigte stutzig wurde und Anzeige bei der Polizei erstattete.

Nähere Informationen zu falschen Gewinnversprechen sowie die Tricks der Täter erfahren Sie unter www.polizei-beratung.de.

Sperrung der Anschlussstelle Bingen Ost in beide Fahrtrichtungen

BAB 60/Anschlussstelle Bingen Ost (ots) – Am Freitag 05.04.2024 gegen 03:55 Uhr, kam es zu einem größeren Ölverlust bei einem Baustellenfahrzeug. Im Rahmen einer Nachtbaustelle auf der BAB 60 an der Anschlussstelle Bingen-Ost wurden die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Bingen-Ost sowie der Kreisverkehr an der L419 mit Hydrauliköl verschmutzt.

Sämtliche Auf- und Abfahrten wurden durch die Autobahn GmbH des Bundes sowie die zuständigen Polizeidienststellen abgesperrt, um eine Reinigung mit mehreren Spezialfahrzeugen durchführen zu können. Gegen 10:20 Uhr wurden alle Auf- und Abfahrten wieder frei gegeben.

Lediglich die Auffahrt in Fahrtrichtung Darmstadt ist noch gesperrt.

Kreis Mainz-Bingen

E-Scooterfahrer unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – Am Freitag 05.04.2024 gegen 14:30 Uhr werden Polizeikräfte im Rahmen der allgemeinen Streifenfahrt in der Kapuzinerstraße in Bingen auf einen E-Scooterfahrer aufmerksam. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle können bei dem 17-jährigen Fahrer deutliche Anhaltspunkte für den zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln erlangt werden.

Noch vor der Durchführung freiwilliger Tests zur Bestimmung der Fahrtüchtigkeit räumt der 17-Jährige ein, zuletzt am gestrigen Tag Cannabis konsumiert zu haben. Die Angaben werden mittels Drogenschnelltest bestätigt. Der 17-jährige Fahrer wird anschließend zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiinspektion Bingen verbracht. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Wiederholungstäter am Steuer

Bingen (ots) – Am Donnerstag 04.04.2024 gegen 18:25 Uhr, werden Kräfte der Polizei Bingen im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit in der Saarlandstraße in Bingen auf das Fahrzeug des amtsbekannten 56-jährigen Beschuldigten aufmerksam. Nachdem 56-Jährige vor wenigen Wochen bereits durch Führen eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss in Erscheinung trat, konnte dieser am heutigen Tag erneut fahrend festgestellt und kontrolliert werden.

Im Rahmen der Kontrolle kann festgestellt werden, dass der 56-jährige aus Bingen erneut unter dem Einfluss berauschender Mittel am Steuer sitzt. Eine Fahrerlaubnis besitzt dieser weiterhin ebenfalls nicht. Gegen den Beschuldigten werden Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.