Randalierer der Notaufnahme verwiesen

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Randalierers in der Notaufnahme des Klinikums Westpfalz, rückte in der Nacht zum Donnerstag 04.04.2024 eine Polizeistreife aus. Der 61-Jährige war ambulant behandelt worden und durfte das Krankenhaus verlassen.

Offensichtlich grundlos rastete er jedoch aus, schlug mehrfach gegen die Eingangstür der Ambulanz und spuckte in einem Vorraum ziellos herum. Polizisten erteilten dem Mann einen Platzverweis. Sie drohten ihm die Ingewahrsamnahme an. Schließlich machte sich der 61-Jährige von dannen. |erf

Passantin bring E-Rollerfahrer zu Fall

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Pariser Straße den Unfall zwischen einer Passantin und dem Fahrer eines E-Scooters beobachtet haben. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen überquerte die 44-jährige Fußgängerin die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten.

Der 28-jährige Rollerfahrer bremste und kam zu Fall. Nach dem Unfall klagten beide über Schmerzen. Aktuell ist nicht eindeutig geklärt, ob es zwischen der Frau und dem 28-Jährigen zum Zusammenstoß kam. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden daher gebeten, sich unter Telefon: 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Pkw landet auf Schutzplanke

Kaiserslautern (ots) – Auf einer Schutzplanke ist am Donnerstag die Fahrerin eines Chevrolets mit ihrem Wagen zum Stehen gekommen. Offensichtlich war die 32-Jährige zu schnell unterwegs, als sie am Nachmittag an der Anschlussstelle Kaiserslautern-West von der Autobahn abfuhr. Im Kurvenbereich verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw.

Der Wagen kam ins Schleudern und landete auf der Schutzplanke. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. Allerdings entstand an ihrem Fahrzeug ein Sachschaden, die Polizei geht von mindestens 3.000 Euro aus. |erf

Leihfahrzeug unterschlagen

Kaiserslautern (ots) – Wegen Unterschlagung ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Dem 63-Jährigen wird vorgeworfen, einen Leihwagen seiner Werkstatt über den vereinbarten Zeitpunkt hinaus benutzt und trotz mehrfacher Aufforderung nicht zurückgebracht zu haben. Zudem blieb die Reparatur-Rechnung für den Pkw des Mannes offen.

Das Autohaus hatte bereits Mitte März die Polizei eingeschaltet, weil der Kunde nicht mehr erreichbar war, aber weder seinen reparierten Pkw abholte, noch den Werkstattwagen zurückgab. Obwohl eine Streife mehrmals an der Wohnadresse des Mannes vorbeischaute, konnten der 63-Jährige und auch das Leihfahrzeug nicht ausfindig gemacht werden. Der Pkw wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Am Donnerstagvormittag 04.04.2024, entdeckten Polizeibeamte den Audi A3 auf dem Kundenparkplatz eines großen Einkaufsmarktes in der Merkurstraße. Nach Rücksprache mit dem Autohaus verständigten sie einen Abschleppdienst, der den Pkw abholen und zurückbringen sollte.

Noch während die Streife vor Ort war, tauchte der 63-Jährige auf. Mit den Vorwürfen konfrontiert, räumte er die Unterschlagung ein. Der Mann wurde daraufhin für weitere Maßnahmen mit zur nächsten Dienststelle genommen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.|cri

Dieb greift sich Geldbörse – Flucht mit dem Zug?

Kaiserslautern (ots) – Mit der Geldbörse einer Gaststätte machte sich am Donnerstag im Stadtteil Hohenecken ein Dieb auf und davon. Das Portemonnaie hatte hinterm Tresen des Lokals gelegen, als es sich der etwa 30-jährige Mann in einem unbeobachteten Moment griff. Mit seiner Beute trat der Unbekannte die Flucht an.

Er könnte in der Burgherrenstraße am Bahnhof in einen Zug gestiegen sein. Der Mann ist von schlanker Statur, hat braunes Haar und war unter anderem mit einer dunkelblauen Jacke bekleidet. Eine Fahndung nach dem Verdächtigen verlief erfolglos, weshalb die Polizei nun um Zeugenhinweise bittet:

Wem ist gegen 15:30 Uhr der Dieb aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Unfallflucht: Wer hat den Lkw mit Anhänger gesehen?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht den Fahrer eines Lastwagens mit blauem Anhänger. Der Unbekannte war am Donnerstagvormittag in der Kaiserstraße in einen Unfall verwickelt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen touchierte er mit seiner Zugmaschine einen entgegenkommenden Lkw. An dem Wagen des 26-Jährigen beschädigte der Unfallverursacher den linken Außenspiegel.

Ohne anzuhalten, fuhr der Unbekannte weiter. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht und bittet um Hinweise: Wem ist zwischen 10-10:30 Uhr im Stadtteil Einsiedlerhof ein Lastwagen mit weißer Zugmaschine und blauem Anhänger aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter: 0631 369-2250 entgegen. |erf

Falscher Bankmitarbeiter am Telefon

Kaiserslautern (ots) – Einen 5-stelligen Betrag hat ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstagabend an Betrüger verloren. Der 52-Jährige fiel auf einen falschen Bank-Mitarbeiter herein. Nach Angaben des Betroffenen hatte er gegen 19.15 Uhr einen Anruf erhalten, der angeblich von seiner Hausbank kam.

Unter dem Vorwand, dass es auf seinem Konto zu unbefugten Abbuchungen gekommen sei, die nun zurückgebucht werden müssten, gewährte der 52-Jährige dem Unbekannten den Online-Zugriff auf sein Bankdepot. Gleichzeitig folgte er den telefonischen Anweisungen des Anrufers und führte mehrere Überweisungen aus.

Erst als er plötzlich keinen Zugriff mehr auf sein Konto hatte, wurde der Mann stutzig und schaltete die Polizei ein.

Mit Hilfe der Bank wurde das Konto des 52-Jährigen umgehend gesperrt. Dennoch hatten die Betrüger bis zu diesem Zeitpunkt bereits Abbuchungen in 5-stelliger Höhe getätigt.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt noch einmal eindrücklich davor, Unbekannten am Telefon die Zugangsdaten zum Onlinebanking zu verraten oder gar den Zugriff über die sogenannte Fernwartung freizugeben! |cri

Kreis Kaiserslautern

BMW gerammt und abgehauen

Hochspeyer (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Mittwoch 03.04.2024 aus Hochspeyer gemeldet worden. In der Hauptstraße wurde am Vormittag ein geparkter BMW gerammt und beschädigt. Der 66-jährige Fahrzeughalter gab bei der Polizei zu Protokoll, dass er seinen Pkw gegen 9.30 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 125 auf dem Parkplatz einer Arztpraxis abgestellt hatte.

Als er gegen 11 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, stellte er einen frischen Schaden an der Beifahrertür fest. Vermutlich war ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken gegen den BMW gestoßen. Der Verantwortliche machte sich aber aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden.

Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet haben und Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter: 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri