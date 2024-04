Pkw erfasst Kind – Polizei sucht Zeugen

Pfinztal (ots) – Bereits am Mittwoch 03.04.2024 soll es in Berghausen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem Pkw und einem Kind gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 11-Jähriger mit seinem Fahrrad gegen 09:30 Uhr an der Wöschbacher Straße entlang. Auf Höhe einer Supermarktausfahrt kreuzten sich offenbar die Wege des jungen Radfahrers und eines von dem Parkplatz ausfahrenden Pkw.

In der Folge kam es wohl zu Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Fahrerin des silbernen Pkw stieg daraufhin aus und erkundigte sich offenbar nach dem Wohl des Kindes. Dieses stellte zunächst keine Verletzungen fest und führte seine Fahrt fort. Erst zu Hause bemerkte der junge Radfahrer seine zum Teil schweren Verletzungen und wandte sich an seine Mutter, welche die Polizei informierte.

Der 11-Jährige konnte die Autofahrerin wie folgt beschreiben:

Sie soll zwischen 30-40 Jahre alt sein, trug schulterlanges rötliches Haar und eine runde Brille. Sie fuhr vermutlich einen silberfarbenen Opel.

Zeugen und die Unfallbeteiligte Autofahrerin werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Durlach unter der 0721 49070 in Verbindung zu setzen.

Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Bruchsal (ots) – Unbekannte Täter sind am Donnerstag in der Zeit zw. 19:55-22:10 Uhr in ein Wohnhaus in Bruchsal-Untergrombach eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich Einbrecher über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das Innere eines Einfamilienhauses in Jenaer Straße. Auf ihrem Beutezug nahmen die Diebe Bargeld sowie Wertgegenstände an sich.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kripo unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.