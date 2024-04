Rollerfahrer versucht vor Polizei zu flüchten

Brühl (ots) – Ein 16-jähriger Rollerfahrer befuhr mit seinem 15-jährigen Beifahrer am Donnerstag gegen 23 Uhr die Uhlandstraße, als er die Flucht vor der Polizei ansetzte, um sich der Kontrolle zu entziehen. Der Rollerfahrer missachtete jegliche Anhaltezeichen der Polizei, fuhr durchgängig mit überhöhter Geschwindigkeit über eine Strecke von etwa 7 Kilometer in Richtung Schwetzingen und missachtete dabei eine rot zeigende Ampel.

Der Beifahrer verdeckte während der gesamten Verfolgungsfahrt das am Roller der Marke Piaggio befindliche Versicherungskennzeichen mit der Hand. Beim Abbiegevorgang in die Südtangente in Schwetzingen stürzten die beiden Jugendlichen, woraufhin sie durch die Polizeibeamten kontrolliert wurden.

Durch die rücksichtslose Fahrweise kam glücklicherweise niemand zu Schaden. Auch die Rollerfahrer blieben in Folge des Sturzes unverletzt. Ersten Ermittlungen zu Folge hat der Fahrzeugführer weder Alkohol noch Drogen konsumiert und muss sich nun für sein verkehrswidriges und rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr verantworten.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auto kollidiert mit LKW auf der Autobahn

Weinheim (ots) – Auf der BAB 5 zwischen Autobahnkreuz Weinheim und Anschlussstelle Hemsbach in Fahrtrichtung Frankfurt kam es am Donnerstag gegen 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem LKW. Eine 30-jährige VW-Fahrerin übersah beim Verlassen des Beschleunigungsstreifens den LKW eines 28-Jährigen. Dieser befuhr den rechten Fahrstreifen der Hauptfahrbahn.

Ersten Ermittlungen zu Folge unterschätzte die Unfallverursacherin den Abstand zwischen ihrem Fahrzeug und dem herannahenden LKW, woraufhin sie beim Fahrstreifenwechsel seitlich mit dem neben ihr fahrenden LKW kollidierte. Im weiteren Verlauf verlor die 30-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Das Auto geriet ins Schleudern und prallte von der linken Leitplanke über die gesamte Fahrbahn gegen die rechte Leitplanke, wo sie letztlich zum Stehen kam.

In dem Fahrzeug der Unfallverursacherin befand sich neben der 30-jährigen leicht verletzten Fahrerin auch eine 19-jährige Beifahrerin, die unverletzt blieb. Zudem saßen drei Kinder im Alter von 8, 12 und 14 Jahren in dem VW Polo, von denen zwei mit leichten Verletzungen medizinisch betreut wurden. Der PKW musste auf Grund des Schadensausmaßes abgeschleppt werden, während der LKW weiterhin

fahrbereit war. Der Fahrer des LKWs blieb unverletzt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahme wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 8.000 Euro geschätzt. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auffahrunfall mit verletzten Personen

Sinsheim (ots) – Am Donnerstag kam es gegen 16 Uhr in der Wilhelmstraße zu einem Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Fahrzeugen, wobei 2 Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Eine 46-jährige Fiat-Fahrerin befuhr hinter einem 26-jährigen Audi-Fahrer die Wilhelmstraße, als es zu einem Auffahrunfall kam.

Die Fahrerin konnte nicht rechtzeitig abbremsen, sodass die beiden Fahrzeuge miteinander kollidierten. Beide Insassen des Audis, der 26-jährige Fahrzeugführer und sein 24-jähriger Beifahrer, wurden durch den Aufprall leicht verletzt und in einem nahe gelegenen Krankenhaus medizinisch versorgt.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schwerer Verkehrsunfall auf Autobahn

Weinheim (ots) – Nachdem auf der A5 in Fahrtrichtung Darmstadt kurz vor der Anschlussstelle ein Opel sowie ein Mercedes miteinander verunfallten, konnte eine eingeklemmte Person von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit werden.

Die Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankhäuser gebracht. Die Vollsperrung der Autobahn konnte zwischenzeitlich aufgehoben werden. Der Verkehr wird aktuell an der Unfallstelle vorbeigeleitet, bis die Bergungs- und Aufräumarbeiten abgeschlossen sind.

Anwohnerin verhindert Einbruch – Zeugen gesucht

Dossenheim (ots) – Am Freitagfrüh gegen 04:30 Uhr wurde eine Anwohnerin auf zwei Jugendliche aufmerksam, die mit einem Gullydeckel versuchten in ein Kiosk am Bahnhofsplatz in Dossenheim einzubrechen. Sie verständigte die Polizei, woraufhin die Täter flüchteten.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: jugendliches Alter, schwarze glänzende Jacken und helle Jogginghosen.

Die Ermittler des Polizeireviers Heidelberg-Nord bitten um sachdienliche Hinweise unter 06221-4569-0.