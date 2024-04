Verpuffung in Oggersheim

Feuerwehr Ludwigshafen (ots)-(JH) – Am Donnerstag 04.04.2024 um 07:23 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einer Betriebsstörung in die Großpartstraße nach Oggersheim gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr ein zerborstenes Anlagenteil und eine vorerst unbekannte Flüssigkeit im Bereich des zerborstenen Anlagenteils auf dem Betriebsgelände vor. Nach Angaben von Nachbarn kam es im Vorfeld zu einer Verpuffung mit kleinem Folgebrand und kurzer Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr führte umfangreiche Erkundungsmaßnahmen durch. Der betroffene Betriebsbereich wurde vorsorglich evakuiert. Die Ausbreitung der chemischen Flüssigkeit wurde umgehend gestoppt und das Produkt mit Bindemittel aufgenommen. Mit den Mess- und Analysegeräte der Feuerwehr Ludwigshafen wurde die ausgetretene Flüssigkeit zur weiteren Sicherung analysiert.

Aufgrund des Austritt von chemischen Flüssigkeiten wurde das umliegende Stadtgebiet mit mehreren Messfahrzeugen überwacht. Hier konnte keine Gefahrenlage festgestellt werden.

Bei dem Ereignis wurden 2 Firmenmitarbeiter leicht verletzt und dem Rettungsdienst vorgestellt. Die Katastrophenschutzeinheiten betreuten weitere 46 Personen aus dem betroffenen Betriebsbereich und der Nachbarschaft.

Die Polizei und die Gewerbeaufsicht hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 29 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim mit drei Einsatzkräften und einem Fahrzeug, der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen, die Polizei, die Gewerbeaufsicht, die Stadtentwässerung, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, die Einheiten des Katastrophenschutzes Ludwigshafen soziale Betreuung, Modul Führung, Verpflegung, Behandlung 2 und zur Unterstützung Messfahrzeuge der Feuerwehr Speyer und Frankenthal.

Insgesamt waren bei diesem Einsatz 91 Einsatzkräfte beteiligt. Für die Sicherung des Stadtschutzes wurden die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim, Oppau und Maudach.

Während des Großeinsatzes wurde die Freiwillige Feuerwehr Maudach zu einem Kleinbrand in die Windestraße nach Ludwigshafen-Maudach gerufen. Beim Eintreffen fand die Feuerwehr einen Kleinbrand an einer Heizungsanlage vor. Die Feuerwehr löschte den Brand und räumte die Überreste aus dem betroffenem Bereich.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehr Maudach mit 9 Einsatzkräften und einem Fahrzeug und Polizei.

Sachbeschädigung an Autobahnunterführung – Vier Jugendliche ermittelt

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 03.04.2024 gegen 20 Uhr, wurden der Polizei vier Personen gemeldet, die eine Unterführung an der A 650 mit Farbe besprühten. Beim Eintreffen der Polizeikräfte flüchteten die 4 Jugendlichen im Alter von 15-16 Jahren. Um zu entkommen, überquerten 3 von ihnen die Autobahn. Zu einer Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer kam es dabei nicht.

Drei Jugendliche, eine 15-Jährige sowie zwei 16-Jährige, konnten schließlich durch Polizeikräfte eingeholt und gestellt werden. Alle hatten Farbanhaftungen an den Händen. Außerdem hatten zwei der Jugendlichen mehrere Spraydosen bei sich. Sie wurden zur Polizeidienststelle mitgenommen und konnten dort von ihren Eltern abgeholt werden.

Dem vierten Jugendlichen gelang zunächst die Flucht. Seine Identität konnte im Weiteren jedoch ebenfalls geklärt werden.

Die Jugendlichen werden sich in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten müssen. Hier drohen eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe. Außerdem können sie zivilrechtlich für die Behebung des Schadens zur Kasse gebeten werden.

Hund rennt in den Weg – Unfall

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Ein 58-jähriger Radfahrer fuhr am Mittwoch 03.04.2024 gegen 18 Uhr, die Mittelpartstraße in Richtung Oppau entlang. Als er auf Höhe des Begütenweihers war, rannte ihm eine deutsche Dogge in den Weg. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Die Dogge hatte aus dem See getrunken und war dann unvermittelt über die Straße auf die andere Feldseite gerannt. Der 44-jährige Besitzer des Hundes hatte das Tier für das Trinken von der Leine gelassen.

Unfall zwischen Bus und Auto

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Unfall zwischen einem 24-jährigen Autofahrer und der 65-jährigen Fahrerin eines Lininenbusses kam es am 03.04.2023 gegen 14:50 Uhr, in der Straße „Alter Frankenthaler Weg“. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 1.500 Euro.

Da die Schilderungen zum genauen Unfallhergang auseinander gehen, bittet die Polizeiwache Oggersheim um Zeugenhinweise unter Tel. 0621 963-2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Dienstag 02.04.2024 um 23 Uhr und Mittwoch 03.04.2024 um 06:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Pinienstraße ein und entwendeten Schmuck und Münzen im Wert von circa 10.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Mofa gestohlen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – In der Berthold-Schwarz-Straße wurde am 03.04.2024 gegen 11 Uhr ein Mofa gestohlen. Das Fahrzeug stand auf dem Bürgersteig.

Sie haben den Diebstahl beobachtet oder können Angaben zum Verbleib des Mofas machen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Betrug über Facebook

Ludwigshafen (ots) – Opfer einer Betrugsmasche wurde am Mittwoch (03.04.2024) eine 59-Jährige. Die Frau wurde durch eine vermeintliche Freundin auf Facebook angeschrieben. Die Person schrieb der Geschädigten, dass sie einen Email-Kontakt anschreiben und 120.000 Euro beantragen solle. Um das Geld zu erhalten, müsse sie lediglich 6.000 Euro in Apple-Pay-Karten bezahlen. Die Geschädigte tat wie geheißen, das versprochene Geld erhielt sie jedoch nicht.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.