Sachbeschädigung mittels Feuer

Birkenheide (ots) – Am 03.04.2024 gegen 21.55 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle gemeldet, dass zwei Personen versuchen würden einen Hochsitz in unmittelbarer Nähe des Tierparks Birkenheide anzuzünden. Vor Ort konnten nur noch die Zeugen angetroffen werden.

Täterbeschreibung:

Beide männlich und etwa 18-30 Jahre alt.

Einer bekleidet mit einer hellen Hose, dunkler Jacke mit Aufdruck auf dem Rücken, helle Turnschuhe und graue Wollmütze.

Der Andere bekleidet mit einer hellen Hose, helle Jacke, helle Wollmütze und schwarze Schuhe.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnr: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Telefonnr: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Mit Papiertonne bereichert

Mutterstadt (ots) – Eine unbekannte Täterschaft entwendete am vergangenen Mittwoch zw. 21:30-23:30 Uhr, eine in der Waldstraße zur Abholung abgestellte Papiertonne. Zuvor hatte der oder die Täter die Tonne noch vor Ort entleert. Das Diebesgut hatte einen ungefähren Wert von 80 Euro.

Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.