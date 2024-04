Dreister Dieb klaut in zwei Geschäften und landet im Gewahrsam

Speyer (ots) – Am Mittwoch kurz nach 11 Uhr, versuchte ein 34-jähriger Mann diverse Kleidungsstücke aus einem Bekleidungsgeschäft in der Maximilianstraße zu stehlen. Hierfür zerstörte er die daran befindlichen Diebstahlsicherungen und zog sich die Kleidungsstücke an. Der Mann wurde dabei von Mitarbeitern beobachtet, welche die Polizei verständigten.

Die eingesetzten Beamten trafen den Mann noch bei der Tatausführung in einer Umkleidekabine an. Durch die Entfernung der Diebstahlsicherung beschädigte der 34-Jährige einen Teil der Kleidung und erlitt eine blutende Fingerverletzung, mit seinem Blut verschmutzte er einen weiteren Teil der Kleidung. Die Schadenshöhe beträgt ca. 86 Euro. Dem Mann wurde anschließend ein Platzverweis für die Innenstadt erteilt, welchem er nachkam.

Kurz nach 14 Uhr meldete ein Supermarkt in der Schifferstadter Straße einen Mann, der eine Dose Eiskaffee im Wert von knapp 2 Euro entwendete. Er wurde durch einen Mitarbeiter angesprochen und versuchte zunächst erfolglos zu flüchten. Bis zum Eintreffen der Polizei wartete der Mann schließlich in einem Büro des Marktes.

Es handelte sich erneut um den oben genannten 34-Jährigen. Er wurde schließlich bis in die frühen Nachtstunden in Gewahrsam genommen.

Parkplatzunfall – Verursacher flüchtet

Speyer (ots) – Am Mittwoch kurz vor 14 Uhr, fuhr eine 59-jährige PKW-Fahrerin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Iggelheimer Straße und musste kurzzeitig anhalten. In diesem Moment parkte ein unbekannter PKW aus einem Parkplatz rückwärts aus und touchierte den PKW der 59-Jährigen an der Heckstoßstange.

Anschließend fuhr der unbekannte PKW weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am PKW der 59-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zu dem Unfall verursachenden PKW oder dessen Fahrer liegen aktuell nicht vor.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall auf dem REWE-Parkplatz geben? Zeugen, oder der PKW-Fahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0,

E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.