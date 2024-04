Stutensee – Erfolg der polizeilichen Ermittlungsgruppe „Kirchplatz“ – mehrere Tatverdächtige nach Ordnungsstörungen und Straftaten im öffentlichen Raum ermittelt

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe,

der Stadt Stutensee und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach mehreren teils öffentlichkeitswirksamen Ordnungsstörungen und Straftaten im

Ortsteil Blankenloch gelang es einer Ermittlungsgruppe der Polizei mehrere

Tatverdächtige zu ermitteln.

Im Zusammenhang mit zahlreichen Ruhestörungen sowie einer Serie von Straftaten,

u. a. Sachbeschädigungen, Diebstählen und Körperverletzungen, auf öffentlichen

Plätzen und an bzw. in öffentlichen Einrichtungen hatte das Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt am 27.12.2023 die fünfköpfige Ermittlungsgruppe „Kirchplatz“

eingerichtet. Flankierend zur Ermittlungsarbeit führten Einsatzkräfte des

Polizeipräsidiums Einsatz über mehrere Monate hinweg regelmäßig Präsenz-und

Kontrollmaßnahmen in Stutensee durch.

Intensive Ermittlungen führten die Jugendsachbearbeiter und Polizeibeamten des

Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt und des Polizeipostens Stutensee auf die Spur

von rund 20 Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 21 Jahren. Diese

stehen im Verdacht, im Zeitraum zwischen Juli 2023 und Januar 2024 in

wechselnder Besetzung insgesamt rund 40 Straftaten begangen zu haben.

Insbesondere vier 16, 17, 19 und 20 Jahre alte Tatverdächtige sollen an einer

Vielzahl an Taten beteiligt gewesen sein. Unter anderem soll der 16-jährige

Beschuldigte im November 2023 Fenster, Türen und Wände des Schulzentrums

Blankenloch mit Farbe beschmiert haben. Den beiden 17 und 20 Jahre alten

Tatverdächtigen wird auch vorgeworfen, Anfang Dezember in der Sporthalle der

Schule den Inhalt eines Feuerlöschers versprüht und dadurch einen immensen

Sachschaden verursacht zu haben.

Bei Durchsuchungen der Wohnungen der Beschuldigten im Februar 2024 fanden die

Ermittler mehrere Luftdruck-und Schreckschusswaffen, vermeintliches Diebesgut

sowie elektronische Speichermedien. Die Auswertung der sichergestellten

Beweismittel sowie die damit verbundenen Ermittlungen der Polizei dauern derzeit

noch an.

Das Ordnungsamt der Stadt Stutensee sprach auf Grundlage der bisherigen

Erkenntnisse für drei Personen ein Aufenthaltsverbot für den Stadtkern von

Stutensee bis Ende März aus. Festgestellte Verstöße gegen das Verbot wurden

bereits konsequent zur Anzeige gebracht und mit empfindlichen Bußgeldern

geahndet.

Nach bisherigem Kenntnisstand verursachten die Täter einen Gesamtschaden in

sechsstelliger Höhe. Zahlreiche Geschädigte, darunter die Stadt Stutensee als

Träger mehrerer betroffener öffentlicher Gebäude, prüfen derzeit mögliche

Regressforderungen.

Karlsruhe – Wohnungseinbruch – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch in eine Wohnung

in Karlsruhe-Mühlburg ein.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich Einbrecher zwischen 16:45 Uhr

und 18:10 Uhr über die Eingangstür gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der

Neugrabenstraße. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Diebe

sämtliche Räume sowie Schränke und Schubladen. Der entstandene Diebstahl- und

Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht hat, wird

gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Rufnummer 0721

666-3611 in Verbindung zu setzen.