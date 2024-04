Auto fährt Böschung hoch

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zwischen Mehlingen und

Enkenbach-Alsenborn ist es am Mittwochmorgen zu einem Unfall gekommen. Der

allein beteiligte Fahrer zog sich Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus

gebracht werden.

Der 76-Jährige war gegen 8.45 Uhr mit seinem Pkw auf der L382 in Richtung

Enkenbach unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen nach links von der

Fahrbahn abkam. Der Renault Twingo fuhr die Böschung hoch und blieb dort stehen.

Der Fahrer konnte nicht mehr aus seinem Fahrzeug aussteigen und wurde zunächst

in seinem Auto durch Kräfte des Rettungsdienstes versorgt. Erst nachdem

Einsatzkräfte der Feuerwehr den Mann aus dem Wagen befreit hatten, konnte er mit

dem Rettungswagen ins nächste Krankenhaus gefahren werden.

Der Renault wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert. Der Sachschaden

liegt bei mehreren tausend Euro. |cri

Autofahrer löst Kettenreaktion aus

Kaiserslautern (ots) – Ein 67-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch im Stadtteil

Hohenecken eine Kettenreaktion ausgelöst und dabei mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Der Mann touchierte am späten Nachmittag mit seinem Pkw einen parkenden

Abschleppwagen mitsamt Anhänger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der

Anhänger auf das Gelände eines Autohändlers geschoben und kollidierte dort mit

einem abgestellten Neuwagen, der Abschleppwagen beschädigte eine Verkehrsinsel.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den entstandenen Schaden schätzt die

Polizei auf mindestens 50.000 Euro. |erf

Leuchtreklame zerstört

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Dienstag

auf Mittwoch (2./3. April) in der Eisenbahnstraße etwas beobachtet haben.

Konkret geht es um eine Sachbeschädigung an einem Geschäft, das in Höhe einer

Bushaltestelle liegt. Hier wurde in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und

Mittwochmorgen, 6 Uhr, die Leuchtreklame beschädigt.

Als Mitarbeiter am frühen Morgen zur Arbeit kamen, stellten sie fest, dass zwar

die Fassung des Reklameschildes noch an der Hauswand über der Eingangstür hängt,

der Werbeeinsatz aber komplett zerstört wurde. Geschätzter Schaden: mehrere

hundert Euro.

Hinweise auf mögliche Tatverdächtige nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der

Nummer 0631 369-2150 jederzeit entgegen. |cri

Brennholzdiebe fahren sich fest

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Unbekannte haben zwischen Dienstag und

Mittwoch Brennholz aus dem Wald bei Trippstadt gestohlen. Vermutlich fuhr sich

ihr Fahrzeug beim Abtransport der Beute im morastigen Boden fest und verursachte

dadurch einen Flurschaden. Die Diebe rissen sich etwa zwei Raummeter Buchenholz

unter den Nagel. Die Polizei geht aktuell von einem Gesamtschaden in Höhe von

etwa 1250 Euro aus. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und fragen: Wem sind

Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können oder

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Lauter Knall in der Nacht

Kaiserslautern (ots) – Von einem lauten Knall ist ein Anwohner der Steinstraße

in der Nacht zu Mittwoch geweckt worden. Nachdem sich der 59-Jährige das

Geräusch gegen 3 Uhr zunächst nicht erklären konnte, entdeckte er am nächsten

Morgen, woher der Knall kam: Unbekannte Täter hatten eine Fensterscheibe des

Hauses eingeworfen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In derselben Nacht wurde am benachbarten St.-Martins-Platz eine Hauswand mit

Graffiti beschmiert. Hier hinterließen unbekannte Täter ihre „Signatur“ in Form

von goldfarbenen Buchstaben. Der Sachschaden dürfte auch hier bei mehreren

hundert Euro liegen. Die genaue Tatzeit ist unklar – sie liegt im Zeitraum

zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochmorgen, 9 Uhr.

Bislang gibt es in beiden Fällen keine Hinweise auf mögliche Verursacher.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter

der Nummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Kratzer auf der Fahrerseite

Kaiserslautern (ots) – Einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro haben

unbekannte Täter in der Kantstraße hinterlassen. In der Nacht von Dienstag auf

Mittwoch (2./3. April) beschädigten sie einen abgestellte Mercedes-Benz Vito.

Wie der Nutzer des Firmenfahrzeugs am Mittwoch anzeigte, hatte er den Wagen am

Dienstagabend gegen 18 Uhr geparkt. Als er am nächsten Morgen gegen 6 Uhr damit

zur Arbeit fahren wollte, stellte er einen langen Kratzer auf der Fahrerseite

fest.

Von einem Unfall wird nach den derzeitigen Erkenntnissen nicht ausgegangen. Die

Polizei ermittelt deshalb wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise auf

mögliche Verursacher, die im fraglichen Zeitraum gesehen wurden. Zeugen können

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in

Verbindung setzen. |cri

Baumaterial aus Rohbau gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Der Rohbau eines Hauses in der Mennonitenstraße war in

der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2./3. April) das Ziel von Einbrechern. Die

Unbekannten nutzten ein gekipptes Fenster, um in das Gebäude einzusteigen. Auf

der Baustelle interessierten sich die Täter vor allem für mehrere

Durchlauferhitzer, die noch nicht installiert waren, sowie diverse Werkzeuge.

Der Wert der Beute: insgesamt mehrere tausend Euro. Die Tatzeit liegt zwischen

Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochmorgen, 7 Uhr.

Für den Abtransport des Diebesguts wurde vermutlich ein Fahrzeug benutzt. Die

Polizei sucht deshalb Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen

oder (Transport-)Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

Flüchtiger Pritschenwagenfahrer

Nanzdietschweiler (ots) – Am Mittwochnachmittag kam es gegen 15:00 Uhr an der

Einmündung Katzenbacher Straße / Kreuzstraße zu einer Unfallflucht. Der bislang

unbekannte Fahrer eines weißen Pritschwagens mit Gitter an der Ladefläche

kollidierte beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden PKW der Marke Volkswagen.

Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene

Sach-schaden liegt hier bei etwa 2000EUR. Weitere Zeugenaussagen nimmt die

Polizei Kusel unter 06381-9190 entgegen. |pikus

Rettungskräfte angegriffen

Kaiserslautern (ots) – Eine Besatzung des Rettungsdiensts wurde am

Dienstagnachmittag in das südliche Stadtgebiet gerufen. Der Grund hierfür war

eine stark alkoholisierte Person, die offensichtlich Hilfe benötigte. Als die

Sanitäter dem Mann helfen wollten, beleidigte er die Einsatzkräfte und versuchte

sie zu schlagen. Eine hinzugerufene Polizeistreife fesselte den aggressiven

37-Jährigen und brachte ihn zur Dienststelle. Dort wurde dem Angreifer eine

Blutprobe entnommen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung musste der

37-Jährige bis zu seiner Ausnüchterung die Nacht in der Zelle verbringen. Die

Polizei ermittelt nun wegen des versuchten Angriffs auf den Rettungsdienst. |kfa