Versuchter Einbruch in Gastronomie

Wörth (ots) – Dienstagnacht versuchten bislang unbekannte Täter in eine Gastronomie in der Cany-Barville-Straße einzubrechen und beschädigten hierbei ein Seitenfenster.

Der Einbruchsversuch misslang, sodass lediglich Sachschaden am Fenster in Höhe von ca. 1500 Euro entstand. Zeugen/Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei Wörth in Verbindung zu setzen.

55 x zu schnell

Germersheim/Knittelsheim (ots) – Insgesamt 55 Verkehrsteilnehmer waren gestern bei Geschwindigkeitsmessungen in Germersheim und Knittelsheim zu schnell unterwegs. In der Straße „Am Unkenfunk“ wurde der Verkehr von 08.20-10.20 Uhr überwacht.

Neben 24 Geschwindigkeitsverstößen wurden auch drei Gurtmuffel und ein Handysünder festgestellt.

In der Hauptstraße in Knittelsheim waren dann im Zeitraum von 11.30-13.30 Uhr nochmal 31 Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Unfall auf B272

Lustadt (ots) – Am Dienstagmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 272 auf Höhe der Überführung der K1 ein Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Autofahrerin verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW. Dabei wurde sie glücklicherweise nur leicht verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Die Bundesstraße war bis zum späten Nachmittag vollständig gesperrt. Auf der Umleitungsstrecke ereignete sich um 14.35 Uhr ein weiterer Verkehrsunfall zwischen 2 Autofahrern, bei dem insgesamt drei Personen leicht verletzt wurden.