Auto beschädigt, Busfahrer bedroht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 02.04.2024 gegen 09:30 Uhr, wurde der Polizei ein 31-Jähriger gemeldet, der in der Wredestraße unvermittelt gegen das Auto eines 51-Jährigen getreten hatte. Als er durch Passanten angesprochen wurde, habe der 31-Jährige sein mitgeführtes Fahrrad mehrfach gegen das Auto gestoßen.

Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Anschließend habe sich der 31-Jährige in unbekannte Richtung entfernt.

Wenig später wurde eine Person gemeldet, die in der Buslinie 75 randaliere und den Busfahrer mit einem Messer bedrohe. Hierbei handelte es sich ebenfalls um den 31-Jährigen. Polizeikräfte trafen ihn kurz darauf in dem Bus an und nahmen ihn, zur Verhinderung weiterer Straftaten, in Gewahrsam.

Das mitgeführte Küchenmesser wurde sichergestellt. Da er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde dem 31-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Fußgänger verletzt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmittag 02.04.2024 kam es im Kreuzungsbereich Bruchwiesenstraße/Bayreuther Straße zu einem Unfall zwischen einem 46-jährigen Fußgänger und einem 19-jährigen Autofahrer. Der 46-Jähirge wurde hierbei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs bittet die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 um Zeugenhinweise. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Unfall in der Poststraße

Ludwigshafen (ots) – An der Kreuzung Poststraße/Gaustraße kam es am 02.04.2024, gegen 14:40 Uhr, zu einem Unfall zwischen einer 26-jährigen Autofahrerin und dem 60-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrads. Der 60-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Außerdem entstand am Auto ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Einbruch in Jugendwerk – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 28.03.2024, 16:00 Uhr und dem 02.04.2024, 08:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Jugendwerk in der Pfarrer-Krebs-Straße ein und entwendeten einen Tresor mit über 400 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 5.000 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Auf Parkplatz in der Oderstraße – Karten aus Handtasche gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Oderstraße wurden am Dienstagabend (02.04.2024, gegen 19:10 Uhr) mehrere Ausweisdokumente sowie Geldkarten aus der Handtasche einer 56-Jährigen gestohlen. Die Tasche lag auf dem Beifahrersitz ihres unverschlossenen Autos während die Frau aus Ludwigshafen den Einkaufswagen zurückbrachte. Dies nutzte eine bislang unbekannte Person aus und griff zu.

Waren Sie zur fraglichen Zeit ebenfalls auf dem Parkplatz und haben etwas beobachtet? Bitte wenden Sie sich an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

Beachten Sie außerdem stets: Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (z.B. Navigationsgeräte, Autoradios, Mobiltelefone bzw. Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Auch ältere Autos werden gestohlen, z.B. für eine Spritztour oder zum Begehen weiterer Straftaten.

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach,

Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug

entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb

das Tanken zum „Nulltarif“. Denken Sie auch daran, das Dach

Ihres Cabrios zu verschließen.

Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Ein abgeschlossener Tankdeckel erschwert einem Dieb das Tanken zum „Nulltarif“. Denken Sie auch daran, das Dach Ihres Cabrios zu verschließen. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen

mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert.

Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so

dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist.

mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören, so dass Ihr Fahrzeug dann nicht verschlossen ist. Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab – auch bei kurzer

Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im

Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert.

Abwesenheit (z.B. beim Tanken, Zeitungskauf). Nur so ist im Regelfall auch die Wegfahrsperre aktiviert. Lassen Sie das Lenkradschloss immer einrasten.

Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet,

nehmen Sie diese auch in Betrieb.

nehmen Sie diese auch in Betrieb. Verstecken Sie Ersatzschlüssel nicht am oder im Fahrzeug – auch

diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach

der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im

Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle

des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit.

diese Verstecke sind den Dieben bekannt. Denken Sie daran: Nach der Rechtsprechung ist das Zurücklassen eines Zweitschlüssels im Fahrzeug eine grobe Fahrlässigkeit, die den Versicherer im Falle des Auto-Diebstahls von der Leistung befreit. Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt in Jacken- bzw.

Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der

Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen.

Manteltaschen zurück, wenn Sie diese in Gaststätten an der Garderobe oder in Umkleidekabinen aufhängen. Wenn Ihnen ein Autoschlüssel entwendet wurde oder Sie ihn

verloren haben, fahren Sie umgehend zu Ihrer Fachwerkstatt. Dort

gibt es Möglichkeiten, den Schlüssel sofort zu sperren.

Versuchter Einbruch – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 01.04.2024, 15:00 Uhr und dem 02.04.2024, 08:00 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Fitnessstudio in der Orffstraße einzubrechen und verursachten hierbei Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Falscher Polizeibeamter – Nicht hereingefallen

Ludwigshafen-Oppau (ots) – An dem umsichtigen und geistesgegenwärtigen Verhalten einer 84-Jährigen aus Ludwigshafen-Oppau scheiterte am Dienstagmittag (02.04.2024) ein Telefonbetrüger. Dieser rief die Seniorin an und gab sich als Polizeibeamter aus. Er behauptete, es habe in ihrer Umgebung mehrere Einbrüche gegeben und fragte nach Wertgegenständen. Die 84-Jährige stellte vorbildlich klar, dass sie keine persönlichen Daten am Telefon preisgebe. Hierauf reagierte der Anrufer ungehalten und legte auf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110

an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie

bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die

Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer

selbst.

an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen

Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am

Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen

können.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.