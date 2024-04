Glückliches Ende einer Trunkenheitsfahrt

Mutterstadt (ots) – Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin meldete am vergangenen Dienstag, 02.04.2024, gegen 08:40 Uhr, einen zwischen Limburgerhof und Mutterstadt Schlangenlinien fahrenden Verkehrsteilnehmer, der bereits mehrfach in den Grünstreifen und über den Mittelstreifen gefahren sei. An einer Tankstelle in der Speyerer Straße konnte der besagte Pkw samt alkoholisiertem Fahrer angetroffen werden.

Bereits beim Austeigen aus seinem Fahrzeug musste sich der 41-jährige Mann aus Mannheim, der sehr stark nach Alkohol roch, an seinem Fahrzeug festhalten. Die Durchführung eines Alkoholtestes vor Ort wurde verweigert. Am Fahrzeug des Mannes konnten keinerlei Unfallspuren festgestellt werden.

Dem 41-jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Brand in der Schäfergasse

Rödersheim-Gronau (ots) – Zu einem Brand in einem Haus in der Schäfergasse kam es am 02.04.2024, gegen 20:15 Uhr. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Bewohnerin des Hauses erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung ergaben sich bislang nicht.