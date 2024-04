Eschenburg-Eibelshausen: Unfallflucht –

Auf rund 3.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem roten Mazda zurückließ. Der Mazda 2 parkte im Zeitraum zwischen dem 19.03.2024 (Dienstag) und dem vergangenen Dienstag (26.03.2024) in der Laaspher Straße, in Höhe der Hausnummer 4. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unfallfahrer die Fahrerseite des Mazda und beschädigte Außenspiegel sowie die Fahrertür. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Simmersbach: Außenspiegel abgefahren –

Im Zeitraum von Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 09.40 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen in der Staffelböllstraße geparkten Ford. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer beim Vorbeifahrern den Außenspiegel des weißen Fokus touchierte und anschließend weiterfuhr. Die Reparatur des Unfallschadens wird etwa 800 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Eibelshausen: E-Klasse beschädigt und geflohen –

In der Berliner Straße floh ein unbekannter Unfallfahrer von der Unfallstelle, nachdem er einen dort geparkten Mercedes beschädigt hatte. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass Flüchtige am Mittwoch vergangener Woche (27.03.2024), zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr, gegen die Fahrerseite des schwarzen Benz prallte. Die Summe der Blechschäden wird auf zirka 8.000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Bischoffen: Buchstaben von Grabstein gestohlen –

Unbekannte Metalldiebe schlugen auf dem Friedhof in Bischoffen zu. Am 19.03.2024 entdeckte eine Angehörige, dass die Metall-Buchstaben des Grabsteines abmontiert worden waren. Wann genau die Diebe die Buchstaben dort erbeuteten, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Polizei in Herborn bittet Zeugen, die auf dem Friedhof Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht haben, sich unter Tel.: (02772) 47050 zu melden.

Wetzlar – Nauborn: Leipfosten und Schilder zerstört –

Ihre sinnlose Zerstörungswut ließen Unbekannte an Leitpfosten und Schildern der Landstraße zwischen Nauborn und dem Abzweig nach Laufdorf aus. Am 01.04.2024, gegen 08.55 Uhr informierten Verkehrsteilnehmer die Wetzlarer Polizei. Eine Streife zählte 16 neben der Fahrbahn liegende Leitpfosten sowie zwei beschädigte Wegweiser für Wanderwege auf dem parallel verlaufenden Fahrradweg. Die Straßenmeisterei beziffert den Schaden auf mindestens 1.000 Euro. Zeugen, die die Halbstarken beim Beschädigen der Pfosten und Schilder beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.