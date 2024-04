Fernwald-Steinbach: Parolen und Hakenkreuz geschmiert –

Unbekannte beschmierten ein Fenster sowie Türen der Grundschule mit Parolen und einem Hakenkreuz. Mit gelber Farbe brachten die Täter ein Hakenkreuz auf die Scheibe eines Fensters auf. Im Toilettengebäude schrieben sie Beleidigungen an Türen. Außerdem verschafften sie sich Zutritt zu einer Garage und zündelten dort an einem zusammengefaltenen Pavillon sowie an einem Fahrradhelm. Die Schäden summieren sich auf rund 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Hungen: Diesel und Reifensätze gestohlen –

Am frühen Dienstagmorgen suchten Diebe das Gelände eines Autoteilehandels in der Rewestraße auf. Zwischen 00.00 Uhr und 04.00 Uhr betraten sie das Gelände, bockten Fahrzeuge hoch und montierten die Reifen ab und saugten aus einem Fahrzeugtank Diesel ab. Der Wert der Beute liegt bei rund 500 Euro – die Sachschäden an den Fahrzeugen belaufen sich an ca. 4.000 Euro. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Grünberger Polizei unter Tel.: (06401) 91430 entgegen.

Nach Verkehrsunfallfluchten in Gießen, Linden-Leihgestern, Watzenborn-Steinberg und Launsbach sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den jeweiligen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeuge machen können. Hinweise nehmen die aufgeführten Polizeistationen entgegen.

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den eine flüchtige Unfallfahrerin in Gießen an einem Opel Corsa zurückließ. Die Fahrerin des braunen Corsas war am Donnerstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr auf der Frankfurter Straße von der Innenstadt in Richtung Klein-Linden unterwegs. Als sie nach links in die Friedrichstraße abbiegen wollte, musste sie den Gegenverkehr passieren lassen. Die Fahrerin eines weißen kleineren Kastenwagens fuhr rechts an der wartenden Opelfahrerin vorbei und touchierte dabei das Heck des braunen Opels. Die Unfallfahrerin hielt, stieg aus und verabredete mit der Fahrerin im Opel, dass sie sich in einer Seitenstraße zum Austausch der Personalien treffen wollten. Aufgrund der Verkehrssituation dauerte es einen Moment, bis die Corsafahrerin dort ankam. Allerdings war von der Unfallfahrerin dort nichts mehr zusehen. Die Flüchtige war ca. 50 – 55 Jahre alt, etwa 170 groß, hatte blonde Haare, einen hellen Teint und trug eine braune Jacke sowie eine blaue Jeans. Zeugen, die den Unfall beobachteten oder Angaben zum dem weißen Kleintransporter oder die Fahrerin machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 mit der Polizeistation Gießen Süd in Verbindung zu setzen.

In Linden-Leihgestern, am Kreisverkehr der Großen-Lindener-Straße, prallten am Donnerstagmorgen eine Autofahrerin und ein Rollerfahrer zusammen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Fahrerin eines schwarzen Jeeps „Compass“, gegen 11.20 Uhr vom Arnsburger Weg aus in den Kreisverkehr einfuhr. Hierbei übersah sie den Rollerfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 62-jährige Biker stürzte zu Boden und trug leichte Verletzungen davon. Die Fahrerin im Jeep fuhr davon. Der Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd suchten nun Unfallzeugen: Wer hat den Zusammenprall am Donnerstagmorgen, gegen 11.20 Uhr am Kreisverkehr beobachtet? Wer kann Angaben zur Fahrerin des schwarzen Jeep „Compass“ machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Am Hallenbad in Pohlheim – Watzenborn-Steinberg erwischte es am Samstag den Besitzer eines Skodas. Der hatte seinen grauen Octavia dort zwischen 10.40 Uhr und 13.05 Uhr geparkt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein flüchtiger Unfallfahrer den Skoda und ließ Dellen und Kratzer am hinteren Kotflügel der Fahrerseite zurück. Die Reparatur des Schadens wird rund 1.800 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

In der Straße „Am Steinkreuz“ in Wettenberg-Launsbach beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen grauen VW Polo sowie einen grauen Benz. Beide Fahrzeuge parkten am Montagmorgen vergangener Woche (25.03.2024) in Höhe der Hausnummer 11. Gegen 07.30 Uhr vernahm eine Anwohnerin einen lauten Knall. Sie beobachtete einen Mann, der Fahrzeugteile auflas und anschließend mit einem silberfarbenen oder hellblauen Kleinwagen davonfuhr. Der Mann war zwischen 20 und 25 Jahre alt, hatte einen hellen Teint und kurze braune Haare, war ca. 180 cm groß und von normaler Statur. Nach Einschätzung der Zeugin trug er helle/weiße Arbeitskleidung, typisch für Anstreicher. Offensichtlich war der Unbekannte mit seinem Kleinwagen gegen den geparkten Polo geprallt, worauf dieser durch die Wucht des Aufpralls wiederum gegen die A-Klasse gestoßen war. Auch in diesem Fall sucht der Unfallfluchtermittler weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfallfahrer oder dessen hellem Kleinwagen machen können. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.