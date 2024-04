Unfallflucht

Um 15:45 Uhr parkte gestern Nachmittag ein Pkw auf dem Parkplatz, angrenzend an der Straße „Neuer Markt“ in Bad Sooden-Allendorf rückwärts aus. Dabei fuhr das Auto gegen einen dort abgestellten Verkaufsanhänger, der im linken Heckbereich beschädigt wurde. Schaden: 800 EUR. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen grauen VW Tiguan handeln. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Diebstahl von Kabel

Über das Osterwochenende wurden vom Baustellenbereich der BAB 44 in der Gemarkung von Herleshausen Kabel im Wert von ca. 3000 EUR entwendet. Wie gestern angezeigt stahlen die Täter im Einzelnen 50 Meter „Krankabel“, 150 Meter Schlauchleitung und 6×25 Meter Verlängerungskabel (3x63A und 3x32A). Die 150 Meter Kupferkabel wurden vom Hauptverteilerstromkasten abgetrennt. Um die 50 Meter Stromkabel zu entwenden, kletterten die unbekannten Täter auf den Baustellenkran, wo das Kabel durchtrennt wurde. Entdeckt wurde die Tat am Ostersamstag, um 08:30 Uhr. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung im Lenoirstift

Zwischen dem 01.04.24, 00:00 Uhr und dem 02.04.24, 15:13 Uhr drangen Unbekannte über bereits beschädigte Außenfenster in das Gebäude des „Lenoirstift“ in Fürstenhagen ein. Im Gebäude wurden jedoch mehrere Fensterscheiben zerstört und ein Türrahmen beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Hinweise: 05602/93930

Polizei Witzenhausen

Unfall im Kreisverkehr

Um 06:59 Uhr befuhr heute Morgen eine 66-Jährige aus Gleichen mit ihrem Pkw die B 80 (Zu den Weinbergen) in Witzenhausen in Richtung dortigen Kreisverkehr. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pkw im Kreisverkehr, der von einem 33-Jährigen aus Witzenhausen gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 5500 EUR.

Vorfahrt missachtet

Um 12:30 Uhr befuhr gestern Mittag ein 52-jähriger Witzenhäuser die Kasseler Landstraße und beabsichtigte nach links auf die B 451 einzubiegen. Beim Abbiegen übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 56-Jährigen aus Großalmerode, der auf der B 451 in Richtung Hundelshausen unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 6000 EUR.

Unfallflucht

Zwischen 15:20 Uhr und 15:35 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag auf dem Lidl-Parkplatz im Laubenweg in Witzenhausen eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein dort geparkter Pkw Fiat im linken Heckbereich vermutlich beim Ausparken angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.