Wohnungseinbruch

Tatzeit: Sonntag, 24.03.2024, 16:00 Uhr bis Dienstag, 02.04.2024, 10:30 Uhr

Unbekannte Täter sind in eine Wohnung eines 37-jährigen Borkeners in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Hintergasse in Borken eingebrochen.

Die unbekannten Täter gelangten im Tatzeitraum in den frei zugänglichen Wohnhausflur und öffneten gewaltsam eine Wohnungstür einer im Erdgeschoss befindlichen Wohnung. Im Anschluss betraten die unbekannten Täter die Wohnung und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde keinerlei Gegenstände entwendet. Es entstand allerdings ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 150,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05681/774-0.

Autokennzeichen entwendet

Tatzeit: Samstag, 30.03.2024, 19:00 Uhr bis Montag, 01.04.2024, 16:00 Uhr

Das amtliche Kennzeichen eines Audi Q4 (schwarz) wurde durch unbekannte Täter im Laufe des vergangenen Wochenendes entwendet.

Der Audi eines 47-jährigen Mannes aus Guxhagen befand sich im Tatzeitraum geparkt im Milanweg in Guxhagen. Die unbekannten Täter montierten das hintere amtliche Kennzeichen TUT-LI 89 (E) ab und entwendeten dieses. Die Sachschadenshöhe wird mit 50,- EUR angegeben.

Die Polizeistation Melsungen ermittelt in dem Fall.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05661/7089-0.

Motorrad gestohlen

Tatzeit: Montag, 01.04.2024, 19:00 Uhr

Unbekannte Täter haben ein Motorrad eines 53-jährigen Fritzlarers aus einer frei zugänglichen Tiefgarage am Jordan in Fritzlar entwendet.

Das Suzuki Motorrad vom Typ GN 72 mit den Farben schwarz/pink war nicht fahrbereit und nicht zugelassen. Wie das Motorrad durch die unbekannten Täter wegtransportiert werden konnte, ist auch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Wert des Motorrades wird mit 1500,- EUR angegeben. Möglicherweise hat sich die Tat schon einige Zeit vor dem oben benannten Datum ereignet.

Die Polizeistation Fritzlar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefonnummer 05622/9966-0.