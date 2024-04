Zusammenstoß

Niederaula. Am Dienstag (02.04.), um 11:30 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Fahrer aus Kassel mit seinem Ford Transit entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung die Straße „Schöne Aussicht“ in Richtung Ringstraße. Eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula befuhr die Ringstraße in Richtung der Straße „Am Hungerberg. In Höhe Hausnummer 6 zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Das Fahrzeug der Pkw-Fahrerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Hausfassade beschmiert

Dipperz. In der Straße „Am Stück“ im Ortsteil Armenhof bewarfen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (02.04.) eine Hausfassade eines Einfamilienhauses mit einem Plastikbeutel mit schwarzer Farbe. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Siloballen beschädigt

Neuhof. Zwischen Montagmittag (01.04.) und Dienstagmittag (02.04.) beschädigten Unbekannte in der Straße „Zwickmühle“ in Giesel auf einer Wiesenfläche hinter Stallungen die Folie von mehreren Siloballen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dieseldiebstahl

Fulda. Auf einem Baustellengelände in der Trätzhofstraße in Maberzell stahlen Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (28.03.) und Dienstagmorgen (02.04.) aus dem Tank eines Baggers Diesel im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Flieden. In der Rangstraße im Ortsteil Rückers brachen Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (28.03.) und Dienstagmorgen (02.04.) in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss die Wohnräume nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstanden 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Donnerstagnachmittag (28.03.) und Montagmorgen (01.04.) im Bereich eines Abstellplatzes am Bahnhofsvorplatz einen schwarzen E-Scooter des Herstellers Joyor Y8-S mit dem Versicherungskennzeichen 657 HRJ. Das Fahrzeug war mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl aus Landmaschinen

Neuhof. Von einem Firmengelände in der Straße „In der Eller“ versuchten Unbekannte in der Nacht zu Montag (01.04.), gegen 02.30 Uhr, mehrere Monitore aus Traktoren zu stehlen. Als die Täter dabei gestört wurden, flüchteten sie und ließen das Diebesgut zurück. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handys entwendet

Bad Hersfeld. Ein unbekannter Mann betrat am Dienstag (02.04.), gegen 14.45 Uhr, einen Handyladen in der Breitenstraße. Er nutzte einen unbemerkten Moment, um gewaltsam zwei Handys – ein iPhone 15 Pro (Blue Titanium) und ein iPhone Pro Max (Natural Titanium) – aus den Halterungen zu reißen und flüchtete aus dem Geschäft. Er kann wie folgt beschrieben werden: ostasiatisches Erscheinungsbild, circa 18 bis 25 Jahre alt, schwarze Kappe, dunkelblaue Steppjacke, einfarbiger blauer Rucksack, beige Hose, helle Schuhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Bad Hersfeld. Zwischen Freitag (29.03.) und Montag (01.04.) entwendeten unbekannte Täter die beiden amtlichen Kennzeichen „HR-UZ 42“ von einem schwarzen VW Lupo. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße „Am Obersberg“ geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Werkstätte

Bebra. Unbekannte Täter hebelten zwischen Montagmittag (01.04.) und Dienstagmorgen (02.04.) gewaltsam das Tor einer Werkstatt in der Philipp-Reis-Straße auf. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und flüchteten mit einer geringen Menge Münzgeld in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Auch eine Werkstatt in der Ernst-Abbe-Straße war am Dienstag (02.04.), zwischen 0.50 Uhr und 2 Uhr, Ziel unbekannter Langfinger. Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten diese ein Fenster auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entnahmen unter anderem Bargeld, eine Akku-Flex der Marke „De Walt“ sowie zwei Akkus. Es entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartenhaus

Rotenburg. Unbekannte Täter brachen zwischen Montagnachmittag (01.04.) und Dienstagmittag (02.04.) die Zugangstür zu einem Gartenhaus in der Straße „Am Sportplatz“ in Lispenhausen auf und verursachten rund 50 Euro Sachschaden. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand eines Traktors

Vogelsbergkreis (ots)

Homberg (Ohm). Eine aufmerksame Zeugin informierte in den frühen Morgenstunden des Dienstags (02.04.), gegen 4.40 Uhr, die Rettungsleitstelle des Vogelsbergkreises über eine Rauchentwicklung auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im „Grüner Weg“. Bei Eintreffen der Feuerwehren aus Homberg (Ohm) sowie den Ortsteilen Deckenbach und Höingen stellten diese den Brand eines in einer Scheune abgestellten Traktors fest. Um das Fahrzeug ablöschen zu können, mussten die Einsatzkräfte dieses aus der Scheune auf den Hof ziehen. Die Fahrerkabine des Traktors brannte vollends aus. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt und auch die Scheune blieb von den Flammen verschont. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Cannabisgesetz (CanG) seit 01. April in Kraft

Osthessen (ots)

Das Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln gehört zu den wesentlichen Unfallursachen – Sensibilisierung im Hinblick auf die Teilnahme am Straßenverkehr

Osthessen. Seit 01. April ist das neue Cannabisgesetz in Kraft getreten, welches Cannabis im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen streicht und Anbau, Besitz sowie die Abgabe unter bestimmten Voraussetzungen legalisiert.

Achtung bei Cannabiskonsum in Verbindung mit dem Straßenverkehr

Die Entkriminalisierung von Cannabis bedeutet jedoch nicht, dass damit die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von THC unproblematisch wird. Die aktuellen rechtlichen Konsequenzen haben weiterhin Bestand.

„Das Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln ist eine Verkehrsunfallursache, durch die überdurchschnittlich viele Menschen verunglücken. Aus diesem Grund legen meine Kolleginnen und Kollegen bei der Verkehrsüberwachung ein Hauptaugenmerk auf die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer,“ so Polizeipräsident Michael Tegethoff, der außerdem appelliert: „Wer unter dem Einfluss von Drogen ein Fahrzeug führt, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Jeder einzelne muss sich seiner Verantwortung bewusst sein, damit alle gesund an ihrem Ziel ankommen.“

Cannabis stellt, ebenso wie Alkohol, ein Rauschmittel dar, welches die Sinne trübt und die Reaktionsfähigkeit beeinflusst.

Für das Führen von Fahrzeugen ist durch die Grenzwertkommission und Rechtsprechung aktuell ein Grenzwert von 1,0 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum festgelegt. Wird dieser Wert überschritten und im Körper nachgewiesen, was noch mehrere Tage nach Genuss möglich ist, drohen – selbst wenn die Fahrt nur als Ordnungswidrigkeit eingestuft wird – eine Geldbuße, ein Punkteeintrag sowie die Verhängung eines Fahrverbotes. Im Falle eines Verkehrsunfalls ist zudem eine zivilrechtliche Regressnahme zu erwarten.

Verkehrstauglichkeit nach dem Konsum von Cannabis schwer einzuschätzen

Die polizeilichen Feststellungen bei folgenlosen Fahrten unter Einfluss von Betäubungsmitteln in der Vergangenheit zeigen, dass die Konsumentinnen und Konsumenten die Gefahren einer solchen Verkehrsteilnahme häufig nicht hinreichend im Blick haben. Insbesondere ist es kaum möglich zu wissen, wie viel THC nach einem Konsum noch im Blut ist, denn die negativen Wirkungen auf die Fahrtüchtigkeit sind auch noch lange nach dem Konsum vorhanden.

Sollten sich nach dem Konsum von Cannabis und einer anschließenden Teilnahme am Straßenverkehr noch dazu Auffälligkeiten bei den Fahreigenschaften oder Ausfallerscheinungen bei der Person ergeben, wird eine solche Fahrt sogar als Straftat gewertet. Das gilt nicht nur für Autofahrten, sondern für alle Fahrzeuge, beispielsweise auch Fahrräder und E-Scooter. In der Konsequenz kann die Fahrerlaubnis dauerhaft entzogen werden. Die Wiedererteilung kann in solchen Fällen erst nach einer Sperrfrist und bestandener Medizinisch-Psychologischer Untersuchung erfolgen.

Verstärkte Kontrollen durch die Polizei

Um größtmögliche Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, wird die hessische Polizei in der kommenden Zeit vermehrt Kontrollen im Hinblick auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durchführen und in vielen präventiven Gesprächen Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf die entsprechenden Gefahren sensibilisieren. Die Unfallursache Alkohol und Drogen am Steuer soll hierdurch bekämpft und das Entdeckungsrisiko für Personen, die sich berauscht ans Steuer ihres Fahrzeugs setzen, hoch gehalten werden, um so für mehr Sicherheit für alle zu sorgen.

Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Fehler beim Wenden

Am Dienstagnachmittag, 02.04.2024, 15:35 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Eichenzell mit seinem PKW VW die Keltenstraße in Fulda in Fahrtrichtung Frankfurter Str.

Wegen Fahrbahnarbeiten ist die B 27 für die nächsten Tage ab der Einmündung Keltenstraße in Fahrtrichtung Süden gesperrt und der Verkehr wird über die Keltenstraße abgeleitet. Wegen hohem Verkehrsaufkommen bildete sich ein größerer Rückstau. Dies nahm der Eichenzeller vermutlich zum Anlass eine andere Route zu wählen und versuchte kurz hinter dem Verkehrskreisel bei dem Einkaufscenter Kaiserwiesen zu wenden. Laut Zeugenaussagen fuhr vor ihm ein größeres Fahrzeug und verdeckte die Sicht. Somit konnte er den in entgegengesetzter Richtung fahrenden 41-jährigen Mann aus Ebersburg nicht sehen und weil er den Wendevorgang aufgrund der vorhandenen Fahrbahnbreite nicht in einem Zug durchführen konnte, blieb er quer zur Fahrbahn stehen. Der Ebersburger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Ford in die rechte Fahrzeugseite des VW. Hierdurch wurden die Seitenairbags ausgelöst und es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 7500 EUR an beiden Fahrzeugen. Beide Fahrzeugführer standen unter Schock und wurden zur weiteren Abklärung leichtverletzt in ein Fuldaer Krankenhaus eingeliefert.

Verkehrsunfall, Fahrradfahrer kommt zu Fall – leicht verletzt

Am Dienstag dem 02.04.2024 gegen 18:30 Uhr ist ein 61-jähriger Fahrradfahrer aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit seinem E-Bike auf dem Fahrradweg der Braacher Straße von der Stadtmitte von Rotenburg a. d. Fulda kommend in Richtung Braach gefahren. Auf Höhe des Tegut-Marktes kam ein PKW aus dem dort befindlichen Seitenweg und hielt verkehrsbedingt an. Der Blick des Fahrradfahrers führte zu dem bereits stehenden PKW. Infolgedessen verlor er die Kontrolle über sein E-Bike und kam nach links vom Fahrradweg ab auf die Fahrbahn. Bei dem Versuch wieder auf den Fahrradweg zu gelangen verlor der Fahrradfahrer die Kontrolle über sein E-Bike und kam zu Fall. Die Person wurde dabei leicht verletzt und wurde zur weiteren Abklärung und weiteren ärztlichen Untersuchung durch den Rettungswagen in das Kreiskrankenhaus nach Rotenburg a. d. Fulda verbracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Aufgrund des Unfalls kam es zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Braacher Straße.