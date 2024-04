Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Cannabisgesetz (CanG) seit 01. April in Kraft – Achtung bei Cannabiskonsum in Verbindung mit dem Straßenverkehr

Südosthessen (ots)

Das Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln gehört zu den wesentlichen Unfallursachen – Sensibilisierung im Hinblick auf die Teilnahme am Straßenverkehr

Seit 01. April ist das neue Cannabisgesetz in Kraft getreten, welches Cannabis im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen streicht und Anbau, Besitz sowie die Abgabe unter bestimmten Voraussetzungen legalisiert.

Achtung bei Cannabiskonsum in Verbindung mit dem Straßenverkehr

Die Entkriminalisierung von Cannabis bedeutet jedoch nicht, dass damit die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von THC unproblematisch wird. Die aktuellen rechtlichen Konsequenzen haben weiterhin Bestand.

Cannabis stellt, ebenso wie Alkohol, ein Rauschmittel dar, welches die Sinne trübt und die Reaktionsfähigkeit beeinflusst.

Für das Führen von Fahrzeugen ist durch die Grenzwertkommission und Rechtsprechung aktuell ein Grenzwert von 1,0 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum festgelegt. Wird dieser Wert überschritten und im Körper nachgewiesen, was noch mehrere Tage nach Genuss möglich ist, drohen – selbst wenn die Fahrt nur als Ordnungswidrigkeit eingestuft wird – eine Geldbuße, ein Punkteeintrag sowie die Verhängung eines Fahrverbotes. Im Falle eines Verkehrsunfalls ist zudem eine zivilrechtliche Regressnahme zu erwarten.

Verkehrstauglichkeit nach dem Konsum von Cannabis schwer einzuschätzen

Die polizeilichen Feststellungen bei folgenlosen Fahrten unter Einfluss von Betäubungsmitteln in der Vergangenheit zeigen, dass die Konsumentinnen und Konsumenten die Gefahren einer solchen Verkehrsteilnahme häufig nicht hinreichend im Blick haben. Insbesondere ist es kaum möglich zu wissen, wie viel THC nach einem Konsum noch im Blut ist, denn die negativen Wirkungen auf die Fahrtüchtigkeit sind auch noch lange nach dem Konsum vorhanden.

Sollten sich nach dem Konsum von Cannabis und einer anschließenden Teilnahme am Straßenverkehr noch dazu Auffälligkeiten bei den Fahreigenschaften oder Ausfallerscheinungen bei der Person ergeben, wird eine solche Fahrt sogar als Straftat gewertet. Das gilt nicht nur für Autofahrten, sondern für alle Fahrzeuge, beispielsweise auch Fahrräder und E-Scooter. In der Konsequenz kann die Fahrerlaubnis dauerhaft entzogen werden. Die Wiedererteilung kann in solchen Fällen erst nach einer Sperrfrist und bestandener Medizinisch-Psychologischer Untersuchung erfolgen.

Verstärkte Kontrollen durch die Polizei

Um größtmögliche Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, wird die hessische Polizei in der kommenden Zeit vermehrt Kontrollen im Hinblick auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durchführen und in vielen präventiven Gesprächen Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf die entsprechenden Gefahren sensibilisieren. Die Unfallursache Alkohol und Drogen am Steuer soll hierdurch bekämpft und das Entdeckungsrisiko für Personen, die sich berauscht ans Steuer ihres Fahrzeugs setzen, hoch gehalten werden, um so für mehr Sicherheit für alle zu sorgen.

Zeugen gesucht: Pedelec aus Hof entwendet – Bruchköbel

(jm) Diebe stahlen in der Nacht zum Dienstag ein Pedelec, welches im Hof in der Lindenallee (50er-Hausnummern) abgestellt war. In der Zeit zwischen 18 und 10 Uhr betraten die Täter das Grundstück und nahmen das mit einem Schloss gesicherte dunkelblaue Cube-Rad mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Aufmerksamer Zeuge wurde beleidigt: Zeugensuche! – Maintal

(fg) Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Dienstagnachmittag einen etwa 50 Jahre alten Mann in der Westendstraße, wie dieser sich auffällig an mehreren Fahrradboxen im dortigen Wohngebiet verhielt. Als der Anwohner den Unbekannten ansprach, sei er nach eigenen Angaben umgehend beleidigt und im weiteren Verlauf auch bedroht worden. Der Mann hatte graue Haare mit einem Seitenscheitel und Geheimratsecken. Er trug eine dunkelblaue Regenjacke, eine hellblaue Jeans und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Er führte ein schwarzes Herrenrad mit sich. Ob der Mann etwas entwendet hat, ist bislang unklar. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0.

Rucksack entrissen: Frau leicht verletzt – Offenbach

(fg) Am Dienstagnachmittag ereignete sich an der Ecke Mainstraße / Hermann-Steinhäuser-Straße ein Raub, weshalb die Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde eine 78-Jährige gegen 16.15 Uhr unvermittelt von einem Unbekannten von hinten angegangen. Der Täter riss ihr den Rucksack vom Rücken und zog die Offenbacherin wohl auch noch mit, bis sie ihren Rucksack nicht mehr halten konnte. Die Seniorin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Räuber war 16 bis 20 Jahre alt, hatte kurze sowie dunkle Haare und trug eine schwarze Jacke. Sein Komplize, der offenbar „Schmiere“ stand, war ebenfalls 16 bis 20 Jahre alt und trug eine rote Jacke. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Sachbeschädigung an Schule – Obertshausen

(jm) Unbekannte haben am verlängerten Wochenende mehrere Fensterscheiben einer Schule in der Straße „Im Hasenwinkel“ beschädigt. In der Zeit zwischen Donnerstag, 16 Uhr und Samstag, 7 Uhr, gelangten die Täter auf das umfriedete Gelände. Anschließend warfen sie offenbar mit einem Stein zwei Fensterscheiben im Erdgeschoss ein. Zudem zogen sie ein Bewässerungsrohr aus der Verankerung und beschädigten die Scheibe eines Klassenraums im ersten Obergeschoss. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 bei der Polizei in Heusenstamm zu melden.

Diebe brachen Container auf – Dietzenbach

(jm) Baustellendiebe klauten am Osterwochenende in der Messenhäuser Straße Baumaterial im Wert von mehreren tausend Euro. Zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr und Dienstag, 7 Uhr, kamen die Täter auf das Baustellengelände und brachen ein Schloss zu einem dort befindlichen Container auf. Anschließend nahmen sie unter anderem zwei Rollen Erdkabel mit. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt haben könnten. Hinweise nimmt die Polizei in Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 entgegen.

Skaterpark mit Hakenkreuzen beschmiert / Zeugen gesucht! – Rödermark/Urberach

(jm) Unbekannte beschmierten zwischen Donnerstag und Dienstag den Skaterpark in der Straße „Am Schwimmbad“ mit Hakenkreuzen. Die Täter sprühten dabei ein schwarzes auf den Boden sowie ein rosafarbenes Hakenkreuz an eine Tafel der Skaterampe. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro beziffert. Die Straftat wurde am Dienstagnachmittag per Online-Wache mitgeteilt. Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen hat die Ermittlungen nun aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Schwenkrotator gestohlen: Zeugensuche – Hainburg / Hainstadt

(fg) In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag, 15 Uhr und Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, waren Unbekannte auf einem Gelände neben dem Bahnhof in Hainstadt zugange und stahlen den Schwenkrotator eines dortigen Baggers. Um auf das Gelände zu gelangen, brachen die Täter das Zufahrtstor auf. Offenbar nutzten die Eindringlinge im weiteren Verlauf ein Fahrzeug, um ihre Beute abzutransportieren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt zu melden.