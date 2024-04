Wiesbaden: Die Polizei-News

Cannabisgesetz (CanG) seit 1. April in Kraft- Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln gehört zu den wesentlichen Unfallursachen: Sensibilisierung im Hinblick auf Teilnahme am Straßenverkehr

Seit 1. April ist das neue Cannabisgesetz in Kraft getreten, welches Cannabis im Betäubungsmittelgesetz von der Liste der verbotenen Substanzen streicht und Anbau, Besitz sowie die Abgabe unter bestimmten Voraussetzungen legalisiert.

Achtung bei Cannabiskonsum in Verbindung mit dem Straßenverkehr

Die Entkriminalisierung von Cannabis bedeutet jedoch nicht, dass damit die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von THC unproblematisch wird. Die aktuellen rechtlichen Konsequenzen haben weiterhin Bestand.

Cannabis stellt, ebenso wie Alkohol, ein Rauschmittel dar, welches die Sinne trübt und die Reaktionsfähigkeit beeinflusst.

Für das Führen von Fahrzeugen ist durch die Grenzwertkommission und Rechtsprechung aktuell ein Grenzwert von 1,0 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum festgelegt. Wird dieser Wert überschritten und im Körper nachgewiesen, was noch mehrere Tage nach Genuss möglich ist, drohen – selbst wenn die Fahrt nur als Ordnungswidrigkeit eingestuft wird – eine Geldbuße, ein Punkteeintrag sowie die Verhängung eines Fahrverbotes. Im Falle eines Verkehrsunfalls ist zudem eine zivilrechtliche Regressnahme zu erwarten.

Verkehrstauglichkeit nach dem Konsum von Cannabis schwer einzuschätzen

Die polizeilichen Feststellungen bei folgenlosen Fahrten unter Einfluss von Betäubungsmitteln in der Vergangenheit zeigen, dass die Konsumentinnen und Konsumenten die Gefahren einer solchen Verkehrsteilnahme häufig nicht hinreichend im Blick haben. Insbesondere ist es kaum möglich zu wissen, wie viel THC nach einem Konsum noch im Blut ist, denn die negativen Wirkungen auf die Fahrtüchtigkeit sind auch noch lange nach dem Konsum vorhanden.

Sollten sich nach dem Konsum von Cannabis und einer anschließenden Teilnahme am Straßenverkehr noch dazu Auffälligkeiten bei den Fahreigenschaften oder Ausfallerscheinungen bei der Person ergeben, wird eine solche Fahrt sogar als Straftat gewertet. Das gilt nicht nur für Autofahrten, sondern für alle Fahrzeuge, beispielsweise auch Fahrräder und E-Scooter. In der Konsequenz kann die Fahrerlaubnis dauerhaft entzogen werden. Die Wiedererteilung kann in solchen Fällen erst nach einer Sperrfrist und bestandener Medizinisch-Psychologischer Untersuchung erfolgen.

Verstärkte Kontrollen durch die Polizei

Um größtmögliche Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, wird die hessische Polizei in der kommenden Zeit vermehrt Kontrollen im Hinblick auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durchführen und in vielen präventiven Gesprächen Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf die entsprechenden Gefahren sensibilisieren. Die Unfallursache Alkohol und Drogen am Steuer soll hierdurch bekämpft und das Entdeckungsrisiko für Personen, die sich berauscht ans Steuer ihres Fahrzeugs setzen, hoch gehalten werden, um so für mehr Sicherheit für alle zu sorgen.

Zufallsfund nach Körperverletzung,

Wiesbaden-Mitte, Karlstraße, Dienstag, 02.04.2024, 15.42 Uhr

(mb)Eine Personenkontrolle nach einer körperlichen Auseinandersetzung führte am

Dienstagmittag in Wiesbaden zu dem Fund von Cannabis.

Gegen 15.42 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen

zwei männlichen Kontrahenten in der Wiesbadener Karlstraße gemeldet. Während

dieser Auseinandersetzung sei laut Zeugenaussage auch ein Messer gesehen worden.

Beim Eintreffen der Polizei war die Konfrontation nicht mehr im Gange. Unter den

dort anwesenden Personen konnten die zwei Streithähne herausgedeutet und einer

Kontrolle unterzogen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung eines

49-jährigen Wohnsitzlosen konnte neben dem besagten Messer auch eine in mehrere

Einheiten verpackte Cannabismenge von über 40 Gramm aufgefunden und

sichergestellt werden. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden

die Kontrahenten wieder entlassen. Der 49-Jährige muss sich nun wegen

gefährlicher Körperverletzung und unerlaubtem Handel mit Betäubungsmitteln

verantworten. Sein Kontrahent erlitt eine kleine Schnittwunde an der Hand.

Fahrraddiebstähle – Täter flüchtig,

Wiesbaden, Friedenstraße und Karl-Boos-Straße, Montag, 01.04.2024, bis Dienstag,

02.04.2024,

(mb)Erneut wurden mehrere hochwertige Fahrräder in Wiesbaden aus Gebäuden

entwendet. Ein Täter konnte sich durch Flucht der Festnahme entziehen.

In der Nacht zum Dienstag hörte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der

Friedenstraße zwischen 3 Uhr und 4 Uhr verdächtige Geräusche aus Richtung des

Kellers. Die Ursache der Geräusche wurde erst im Nachgang erkannt. Zum

Tatzeitpunkt verschafften sich unbekannte Täter zunächst Zugang zum Treppenhaus,

von wo sie zwei Feuerschutztüren gewaltsam aufbrachen und so in das gemeinsame

Kellerabteil mehrerer Gebäude gelangten. Im Keller angekommen, gingen die Täter

insgesamt vier Abteile an. Objekt der Begierde waren drei hochwertige Fahrräder,

wovon die Einbrecher eines aus unbekannten Gründen zurückließen. Die beiden

entwendeten Fahrräder haben einen Gesamtwert von circa 2.000 Euro. An den Türen

entstand ein Gesamtschaden von knapp 3.000 Euro. Täterhinweise liegen in diesem

Fall nicht vor.

Das Rolltor einer Tiefgarage in der Karl-Boos-Straße wurde ebenfalls in der

Montagnacht beschädigt, wodurch die Täter Zutritt zur Tiefgarage erlangten. Das

dort abgestellte und mit zwei Schlössern gesicherte E-Bike fiel den Tätern

anschließend in die Hände. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein schwarzes KTM

Citybike im Wert von über 4.000 Euro. Der Sachschaden am Rolltor beträgt etwa

2.000 Euro. Unabhängig von der Anzeigenaufnahme fielen einer anderen Streife

zwei männliche Personen gegen 1.10 Uhr in der Holzstraße auf, wovon einer mit

einem unbeleuchteten E-Bike unterwegs war. Der beabsichtigten Kontrolle entzog

sich der E-Bike-Fahrer durch Flucht. Das Rad wurde bei der Flucht zurückgelassen

und konnte im Rahmen der späteren Ermittlungen als das in der Karl-Boss-Straße

entwendete E-Bike ermittelt werden. Der Flüchtige war circa 1,85 m groß, schlank

und hatte einen schwarzen Vollbart. Er war mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze

und reflektierenden Applikationen, einer dunklen Hose und Sneakern bekleidet.

Das E-Bike konnte nach erfolgter Spurensicherung der Eigentümerin ausgehändigt

werden. Das 4. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise können unter der Telefonnummer (0611) 345 2440 gegeben werden.

Mehrere gewerbliche Einbruchdiebstähle, Wiesbaden, Schiersteiner Straße,

Heinrich-Zille-Straße und Gustav-Stresemann-Ring, Mittwoch, 27.03.2024, 21:30

Uhr bis Dienstag, 02.04.2024, 07:50 Uhr (jg)Über die Osterfeiertage kam es in

Wiesbaden gleich zu drei gewerblichen Einbrüchen in Lager-, Verkaufs- sowie

Büroräume.

Die unbekannten Täter verschafften sich in allen drei Fällen mittels

Hebelwerkzeug Zugang zu den Gebäuden. In einem Gebäudekomplex am

Gustav-Stresemann-Ring, bestehend aus Büro- und Wohnräumen, scheiterten die

Täter in der Nacht zum Dienstag an Stahltüren, sodass es lediglich zu einem

Versuch kam. Der hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. In den

weiteren Gebäuden waren die Hebelversuche erfolgreich und verhalfen Zugang zu

den Innenräumen zu erhalten. Dort wurden aus der Kasse eines Restaurants in der

Heinrich-Zille-Straße in der Montagnacht circa 500 Euro entwendet. Bei dieser

Tat entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Bei dem dritten Objekt in der

Schiersteiner Straße konnten circa 1.100 Euro gewaltsam aus einem Rollcontainer

erbeutet werden. Zeuginnen und Zeugen werden geben sich an die Kriminalpolizei

in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 0 zu wenden.

Unfall mit dem Gegenverkehr,

Wiesbaden, B 455, Dienstag, 02.04.2024, 17.11 Uhr

(mb)Am Dienstagmittag kam es auf der B 455 in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall

zwischen zwei entgegenkommenden Fahrzeugen, wobei beide Beteiligte verletzt

wurden.

Der Unfallverursacher befuhr die Bundesstraße 455 aus Richtung Naurod kommend in

Richtung Wiesbaden Innenstadt und geriet aus unbekannter Ursache auf die

Gegenfahrbahn. Dort stieß der 19-jährige Taunussteiner mit einem

entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Beide Unfallbeteiligte wurden mit einem

Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht, wo sie stationär

aufgenommen wurden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden

polizeilich abgeschleppt. An den Fahrzeugen und drei Leitplanken entstand ein

Gesamtschaden von ca. 17.000 Euro.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Mann getreten und Badesandalen entwendet,

Oestrich-Winkel, Oestrich, Rheingaustraße, Dienstag, 02.04.2024, 20:15 Uhr

(he) Gestern Abend kam es in Oestrich auf dem Parkplatz des Netto-Marktes zu

einem Streit zwischen zwei Personen, in dessen Verlauf ein 66-Jähriger getreten

wurde. Weiterhin seien seine Badesandalen entwendet worden. Der Vorfall soll

sich gegen 20:15 Uhr auf dem Parkplatz des in der Rheingaustraße gelegenen

Einkaufsmarktes ereignet haben. Der Polizei gemeldet wurde der Sachverhalt

jedoch erst mit circa 45 Minuten Verzögerung. Den Angaben des Geschädigten

zufolge sei es zum Tatzeitpunkt zwischen ihm und dem unbekannten Täter zu einem

Streit gekommen. Währenddessen habe ihn der Fremde von hinten getreten.

Daraufhin sei er zu Boden gestürzt, habe jedoch keine Verletzungen erlitten.

Während des Vorfalls habe er seine Badesandalen verloren. Diese habe der Täter

an sich genommen und sei anschließend geflüchtet. Beschreibung: Circa 190cm

groß, „osteuropäisches“ Erscheinungsbild, sprach polnisch, schlanke Statur,

circa 25-30 Jahre alt. Die Polizei in Eltville hat die Ermittlungen übernommen

und bittet unter der Rufnummer (06123) 9090-0 um Hinweise.

Berührung im Gegenverkehr – Fahrerflucht, Taunusstein, Bleidenstadt, B 275

Dienstag, 02.04.2024, 06:45 Uhr

(he)Gestern kam es auf der Aarstraße zwischen Wehen und Hahn zu einer

Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von mehreren hundert Euro

entstand. Der Fahrer eines Linienbusses war gegen 06:45 Uhr auf der Aarstraße

von Wehen in Richtung Hahn unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Wehen seien ihm

aus der Gegenrichtung mehrere LKW entgegengekommen. Mit einem dieser LKW sei es

dann zum Zusammenstoß der Außenspiegel gekommen, wobei der linke Außenspiegel

des Busses zersplitterte. Der Busfahrer stoppte, der Lkw entfernte sich jedoch

ohne jegliche Reaktion von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Bad

Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Pkw beschädigt und weitergefahren,

Eltville, Auf dem Steinchen, Neuweg, Montag, 01.04.2024, 17:00 Uhr bis Dienstag,

02.04.2024, 11:00 Uhr

(he)Zwischen Ostermontag, 17:00 Uhr und Dienstag, 11:00 Uhr kam es in Eltville

im Einmündungsbereich „Auf dem Steinchen“, „Neuweg“ zu einer

Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstand. Ein

schwarzer Ford, S-Max stand in dem gennannten Zeitraum im Kreuzungsbereich

geparkt. Bei ihrer Rückkehr mussten die Besitzer feststellen, dass ein

unbekanntes Fahrzeug den Pkw an der hinteren, linken Fahrzeugecke beschädigt

hatte. Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin liegen nicht vor. Die

Polizei in Eltville bittet unter der Rufnummer (06123) 9090-0 um Hinweise.