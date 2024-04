Mainzer mit Messer verletzt

Mainz-Innenstadt (ots) – Am 01.04.2024 gegen 21:30 Uhr erschien auf der PI Mainz 2 am Valenciaplatz, ein 24-jähriger Mainzer der von einem ihm unbekannten Mann mit einem Messer verletzt wurde. Der Mainzer war in der Parcusstraße mit 2 Männern gegen 21:10 Uhr in Streit geraten, woraufhin ihn einer der beiden Männer mit einem Messer am Oberarm verletzte.

Während der Mainzer durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde fahndeten Einsatzkräfte der Polizei nach den bislang noch unbekannten Tätern.

Am 02.04.2024 gegen 16:00 Uhr traf der 24-Jährige im Bereich der Kaiserstraße/Zanggasse zufällig auf 3 Männer, wobei mindestens 1 Täter vom Vortag dabei war. Nach einem erneuten Streitgespräch wurde der Mainzer von zwei der drei Männer mit einem Messer angegriffen und verletzt. Erst nachdem Passanten darauf aufmerksam wurden und dazwischen gingen, ließen die Täter von dem 24-Jährigen ab und flüchteten. Das Opfer wurde erneut durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kinderwagen brennt

Mainz (ots) – Am Montag 02.04.2024 gegen 16:10 Uhr kam es zu einem Brand im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Scheffelstraße. Wie über die Feuerwehr Mainz gegen 16:12 Uhr gemeldet und wenig später festgestellt wurde, stand dort ein abgestellter Kinderwagen im Hausflur des

Mehrfamilienhauses in Flammen. Der Brand wurde umgehend durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht, der verrauchte Hausflur gelüftet. Eine Bewohnerin des Hauses wurde zur Abklärung vorsorglich in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde bei dem Brand aber nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Die Ursache des Brandes steht derzeit noch nicht fest und wird Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens der Mainzer Polizei wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Randalierer wirft Gegenstände auf Straße

Mainz-Altstadt (ots) – Am Dienstag 02.04.24 gegen 22:45 Uhr, kam es in der Quintinstr. zu einem Polizeieinsatz wegen einer randalierenden Person. Zeugen hatten die Polizei verständigt, da ein Mann von seinem Balkon Gegenstände auf die Straße bzw. den Fahrzeugverkehr werfen würde. Vor Ort können die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 dann diverse Gegenstände, wie zerbrochene Glasflaschen oder Porzellan auf der Straße auffinden.

Als sie letztlich auch den Verursacher auf einem Balkon feststellen können, wirft dieser mit einer Spraydose nach den Beamten und wenig später mit einem befüllten Blumenkübel, ohne jedoch zu treffen. Durch die Gegenstände auf der Fahrbahn wäre beinahe ein Fahrradfahrer verunfallt, wäre er nicht von den Eisatzkräften kurz vorher gewarnt worden.

Aufgrund der Gefahr die durch die Person ausging, wurde die Wohnung des Beschuldigten gewaltsam betreten indem die Tür aufgetreten wurde. Unter Androhung des Pfeffersprays konnte ein 25-jähriger Mainzer in Gewahrsam genommen werden, wobei dieser sich weiterhin aggressiv zeigte und nach den Polizisten spuckte.

Der Mainzer wurde daraufhin dem Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Mainz übergeben, welche ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus brachte.

Zeugen, insbesondere der o.g. Fahrradfahrer, werden gebeten, sich mit der PI Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.